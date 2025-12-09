Индивидуальная
до 10 чел.
Парма за один день
Величественный театр Фарнезе, монастырская аптека, мастерская сапожника - и не только
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Парме, или день среди искусства и истории
Насладиться атмосферой старинного североитальянского города
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 дек в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пармезан и пармская ветчина - экскурсия на производство с дегустацией
Увидеть, как в Парме делают культовые деликатесы, и попробовать их прямо в цехах
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€530 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Парме в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Парме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Парме в декабре 2025
Сейчас в Парме в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 530.
Экскурсии по окрестностям Пармы и местам Италии в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии