Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Свадьба — это главное событие в жизни каждой женщины, особенно невесты! Поэтому каждая девушка, мечтает в этот день быть самой красивой! Итальянские производители подберут для Вас наряд, в котором Вы воплотите свою мечту в жизнь! Огромный шоу-рум (1200 м. кв), многочисленные коллекции, портные — готовые придти на помощь в любую минуту, и цена! которая будет ниже Ваших ожиданий!