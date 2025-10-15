Индивидуальная
до 3 чел.
Пиза - первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия по древнейшему городу на побережье Италии
Начало: Piazza dei Miracoli
«Набережная Арно и старинные дворцы»
12 янв в 09:00
13 янв в 09:00
€165 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нестандартная экскурсия по Пизе
Увидеть гораздо больше, чем площадь Чудес, где много шедевров, но мало аутентичности
Начало: На площади Чудес
«Проедем вдоль длинной набережной, полюбуемся рекой Арно и главными достопримечательностями вдоль её берегов:»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
Пиза: не только башня
Узнать, какие исторические сокровища хранит город, помимо легендарной колокольни и Площади Чудес
Начало: На Площади Чудес
«Набережные Арно — с церковью Санта-Мария-делла-Спина и грандиозными дворцами, частично тоже падающими»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от €220 за всё до 11 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила15 октября 2025Вчера мы посетили Пизу. Благодаря гиду Жанне мы увидели и узнали очень много. Во-первых, мы по-новому взглянули на Поле чудес:
- ААндрей25 августа 2025Прекрасная экскурсия с Жанной! Мы знали, что в Пизе есть много интересных мест помимо Двора чудес, как, например и другие
- ЛЛилия9 августа 2025Интересная, познавательная экскурсия. Эрудированный, обладающий большим количеством интересной информации экскурсовод Жанна.
Очень рекомендую
- ЮЮлия29 июля 2025Спасибо за интересную экскурсию! Очень понравилось всё!
- AAlexander1 июня 2025Экскурсия с Ольгой прошла очень увлекательно! За три часа много увидели и узнали очень интересные факты об истории города. Спасибо большое! Обязательно порекомендуем друзьям!
- ЭЭвелина8 марта 2025Безумно интересная экскурсия. До нее Пиза ассоциировалась исключительно с Пизанской башней, а теперь знаем город с разных сторон, очень загадочный и интересный. Однозначно рекомендую!
