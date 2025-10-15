Мои заказы

Экскурсии по набережной Пизы

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Пизе на русском языке, цены от €165. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Пиза - первое знакомство
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пиза - первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия по древнейшему городу на побережье Италии
Начало: Piazza dei Miracoli
«Набережная Арно и старинные дворцы»
12 янв в 09:00
13 янв в 09:00
€165 за всё до 3 чел.
Нестандартная экскурсия по Пизе
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нестандартная экскурсия по Пизе
Увидеть гораздо больше, чем площадь Чудес, где много шедевров, но мало аутентичности
Начало: На площади Чудес
«Проедем вдоль длинной набережной, полюбуемся рекой Арно и главными достопримечательностями вдоль её берегов:»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Пиза: не только башня
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 11 чел.
Пиза: не только башня
Узнать, какие исторические сокровища хранит город, помимо легендарной колокольни и Площади Чудес
Начало: На Площади Чудес
«Набережные Арно — с церковью Санта-Мария-делла-Спина и грандиозными дворцами, частично тоже падающими»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от €220 за всё до 11 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    15 октября 2025
    Нестандартная экскурсия по Пизе
    Вчера мы посетили Пизу. Благодаря гиду Жанне мы увидели и узнали очень много. Во-первых, мы по-новому взглянули на Поле чудес:
    читать дальше

    услышали удивительные акустические эффекты Баптистерия, увидели сказочную красоту главного храма и познакомились с фресками 14 века, возрожденными и отреставрированными современными мастерами. Потом мы проехали по городу и тоже не были разочарованы: прекрасная набережная, несколько старых церквей, истории семьи Медичи… все было очень интересно, город прекрасен. Спасибо Жанне за чудесные впечатления от Пизы!

  • А
    Андрей
    25 августа 2025
    Нестандартная экскурсия по Пизе
    Прекрасная экскурсия с Жанной! Мы знали, что в Пизе есть много интересных мест помимо Двора чудес, как, например и другие
    читать дальше

    падающие башни, но благодаря гиду мы их увидели, и прочувствовали их историю. Жанна показала нам древние храмы, уникальные церкви, одна даже с числом Фибоначчи, и мы даже стали свидетелями настоящих итальянской свадеб. И много чего ещё интересного, но не буду раскрывать всех подробностей.
    Отдельное спасибо за ценные советы по музеям. Дети в восторге, скучно не было ни секунды. Жанна, спасибо за теплый прием и отличные впечатления. Побольше уверенности вам.
    Всем рекомендую.

  • Л
    Лилия
    9 августа 2025
    Нестандартная экскурсия по Пизе
    Интересная, познавательная экскурсия. Эрудированный, обладающий большим количеством интересной информации экскурсовод Жанна.
    Очень рекомендую
  • Ю
    Юлия
    29 июля 2025
    Пиза: не только башня
    Спасибо за интересную экскурсию! Очень понравилось всё!
    Спасибо за интересную экскурсию! Очень понравилось всё!
  • A
    Alexander
    1 июня 2025
    Пиза: не только башня
    Экскурсия с Ольгой прошла очень увлекательно! За три часа много увидели и узнали очень интересные факты об истории города. Спасибо большое! Обязательно порекомендуем друзьям!
  • Э
    Эвелина
    8 марта 2025
    Нестандартная экскурсия по Пизе
    Безумно интересная экскурсия. До нее Пиза ассоциировалась исключительно с Пизанской башней, а теперь знаем город с разных сторон, очень загадочный и интересный. Однозначно рекомендую!
    Безумно интересная экскурсия. До нее Пиза ассоциировалась исключительно с Пизанской башней, а теперь знаем город сБезумно интересная экскурсия. До нее Пиза ассоциировалась исключительно с Пизанской башней, а теперь знаем город сБезумно интересная экскурсия. До нее Пиза ассоциировалась исключительно с Пизанской башней, а теперь знаем город сБезумно интересная экскурсия. До нее Пиза ассоциировалась исключительно с Пизанской башней, а теперь знаем город сБезумно интересная экскурсия. До нее Пиза ассоциировалась исключительно с Пизанской башней, а теперь знаем город с

Ответы на вопросы от путешественников по Пизе в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пизе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пиза - первое знакомство
  2. Нестандартная экскурсия по Пизе
  3. Пиза: не только башня
Какие места ещё посмотреть в Пизе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Пизе в декабре 2025
Сейчас в Пизе в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 165 до 220. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Пизе, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Пизы. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025