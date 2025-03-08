Многие полагают, что Пиза — это только площадь Чудес и падающая башня.
Хотя наклонных башен здесь минимум три! Хотите, покажу? А заодно открою вам малоизвестную Пизу: с красивой набережной вдоль реки Арно, морскими воротами и Музеем античных кораблей, восьмиугольной и готической церквями. Садимся в комфортабельный автомобиль — и отправляемся на настоящее знакомство с городом!
Хотя наклонных башен здесь минимум три! Хотите, покажу? А заодно открою вам малоизвестную Пизу: с красивой набережной вдоль реки Арно, морскими воротами и Музеем античных кораблей, восьмиугольной и готической церквями. Садимся в комфортабельный автомобиль — и отправляемся на настоящее знакомство с городом!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Площадь Чудес — для начала мы всё-таки прогуляемся по визитной карточке Пизы: увидим падающую башню и посетим кафедральный собор Санта-Мария Ассунта, Баптистерий и кладбище Кампо-Санто. На этом часовая пешеходная часть экскурсии закончится.
Продолжим знакомство с городом на автомобиле. Проедем вдоль длинной набережной, полюбуемся рекой Арно и главными достопримечательностями вдоль её берегов:
- Старой Цитаделью и Арсеналом
- Музеем античных кораблей и дворцом-музеем Палаццо Реале
- Пизанским университетом
- романской церковью Сан-Паоло
- старинными морскими воротами и лодочным каналом
- Новой Цитаделью
- Ботаническим парком и садами Скотто
- монастырём Сан-Маттео и Национальным музеем искусств
- Преторианским дворцом с часовой башней и дворцом Гамбакорти, где расположена мэрия
Увидим впечатляющие храмы:
- церковь Сан-Микеле с падающей колокольней (третьей по счёту в Пизе после Пизанской башни и колокольни при церкви Сан-Никола)
- восьмиугольную церковь Сан-Сеполькро (Гроба Господня)
- готическую церковь Санта-Мария-делла-Спина
При желании сделаем короткие остановки для фотосессий в разрешённых местах.
Поговорим не только об истории города, но и о современной жизни пизанцев. Почувствуем молодой и задорный дух города, в который устремляются толпы студентов, разберём особенности местного архитектурного стиля и обсудим теснейшую связь Пизы с морем.
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто действительно хочет узнать Пизу, получить максимум информации о ней и при этом не устать от ходьбы по городу
- Пожилым людям и семьям с детьми, не имеющим возможности долго ходить. Весьма комфортно будет в жаркую летнюю или дождливую погоду
Организационные детали
- Экскурсия автопешеходная, проходит на комфортабельном автомобиле Opel Meriva
- За дополнительную плату мы можем продлить экскурсию, чтобы вместе посетить интересные вам музеи — подробности в переписке
- Экскурсия возможна с детьми от 7 лет
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Чудес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Пизе
Добро пожаловать в Тоскану! С удовольствием буду вашим гидом по красивейшим городкам, деревенькам и долинам. Я живу в Тоскане уже 20 лет, знаю её вдоль и поперёк. Имею две лицензииЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эвелина
8 мар 2025
Безумно интересная экскурсия. До нее Пиза ассоциировалась исключительно с Пизанской башней, а теперь знаем город с разных сторон, очень загадочный и интересный. Однозначно рекомендую!
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