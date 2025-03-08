Многие полагают, что Пиза — это только площадь Чудес и падающая башня. Хотя наклонных башен здесь минимум три! Хотите, покажу? А заодно открою вам малоизвестную Пизу: с красивой набережной вдоль реки Арно, морскими воротами и Музеем античных кораблей, восьмиугольной и готической церквями. Садимся в комфортабельный автомобиль — и отправляемся на настоящее знакомство с городом!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Пизе

Жанна Ваш гид в Пизе

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Площадь Чудес — для начала мы всё-таки прогуляемся по визитной карточке Пизы: увидим падающую башню и посетим кафедральный собор Санта-Мария Ассунта, Баптистерий и кладбище Кампо-Санто. На этом часовая пешеходная часть экскурсии закончится.

Продолжим знакомство с городом на автомобиле. Проедем вдоль длинной набережной, полюбуемся рекой Арно и главными достопримечательностями вдоль её берегов:

Старой Цитаделью и Арсеналом

Музеем античных кораблей и дворцом-музеем Палаццо Реале

Пизанским университетом

романской церковью Сан-Паоло

старинными морскими воротами и лодочным каналом

Новой Цитаделью

Ботаническим парком и садами Скотто

монастырём Сан-Маттео и Национальным музеем искусств

Преторианским дворцом с часовой башней и дворцом Гамбакорти, где расположена мэрия

Увидим впечатляющие храмы:

церковь Сан-Микеле с падающей колокольней (третьей по счёту в Пизе после Пизанской башни и колокольни при церкви Сан-Никола)

восьмиугольную церковь Сан-Сеполькро (Гроба Господня)

готическую церковь Санта-Мария-делла-Спина

При желании сделаем короткие остановки для фотосессий в разрешённых местах.

Поговорим не только об истории города, но и о современной жизни пизанцев. Почувствуем молодой и задорный дух города, в который устремляются толпы студентов, разберём особенности местного архитектурного стиля и обсудим теснейшую связь Пизы с морем.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто действительно хочет узнать Пизу, получить максимум информации о ней и при этом не устать от ходьбы по городу

Пожилым людям и семьям с детьми, не имеющим возможности долго ходить. Весьма комфортно будет в жаркую летнюю или дождливую погоду

Организационные детали