А Анна Пешком по Площади Чудес Спасибо огромное Ирине за столь насыщенный день, столько новых открытий, очень располагает к себе, очень приятный человек. Ирина прекрасно владеет информацией, ответила на абсолютно все вопросы, рекомендую всем данную экскурсию.

Я Яна Пиза: не только башня Выражаю благодарность гиду за возможность погрузиться в интересную историю Пизы. Надежда прекрасный рассказчик и готова дать ответы на любые вопросы не только об удивительной истории Тосканы, но и о сегодняшней Италии. Спасибо!

П Павел Пешком по Площади Чудес Очень информативно и понятно. Гид отличный.

А Анна Пешком по Площади Чудес Мы провели с Ириной великолепно время в Пизе. Она очень много знает и интересно рассказывает, очень увлеченно погрузила нас в далекие века. Рекомендую ее на 500%

Е Евгения Пиза - первое знакомство читать дальше которая поделилась своими знаниями и провела экскурсию. Очень не тривиальный подход к изложению и донесению до нас исторических аспектов оставил огромные впечатления и эмоции. После экскурсии хочется делиться своими знаниями с друзьями, близкими. И данное свидетельствует о том, что экскурсовод выполнил свою задачу. В следующей раз гуляя по Тоскане опять будем обращаться к красивой, умной и запоминающейся Мариане. 13 декабря 2023 г. Посетили славные города великой Италии, такие как Лука, Пиза. В этот мир истории нас погрузила Марианна,

А Александр Пиза - первое знакомство Спасибо! Было очень интересно!

A Anna Пиза - первое знакомство Очень понравилось. Прекрасная Марианна, познакомила нас с Луккой, в дополнение к Пизе. Очень рекомендуем.

М Мария Пиза - это не только падающая башня читать дальше Пизанским собором, разобрались в изображениях на фресках кладбища Кампо-Санто и, конечно, удивились Пизанской башне. Спасибо за знакомство с Флоренцией, за новые архитектурные познания, за вкусный кофе в её старейшей кофейне, а также за возможность попробовать новые ароматы в старинной аптеке Санта Мария Новелла. Экскурсия была очень познавательна: с первых же минут Светлана погрузила нас в историю Пизы, Флоренции и Тосканы. Мы полюбовались мраморным

В Валентин Пиза - это не только падающая башня Отличная экскурсия по всем большим достопримечательностям Пизы, Светлана прекрасно рассказывает про архитектуру, историю, искусство, было жарко, но время пролетело незаметно, плюс получили рекомендации куда еще сходить в Пизе, очень интересно и полезно, рекомендую