Эта экскурсия по городу падающей башни включает в себя не только знакомство с Площадью Чудес, но и прогулку по набережным реки Арно.
Вы выясните, что в Пизе падает не только башня и что все здания на Площади Чудес обозначают то или иное астрономическое явление.
Я покажу вам одну из самых красивых церквей Италии, таинственное кладбище и много другого уникального.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Чудес — с падающей башней, грандиозным Дуомо, кладбищем Кампо-Санто и Баптистерием, где мы станем свидетелями акустической демонстрации.
- Площадь Рыцарей — одну из самых красивых в Италии с палаццо делла Карована, резиденцией ордена святого Стефано, и орденской церковью.
- Набережные Арно — с церковью Санта-Мария-делла-Спина и грандиозными дворцами, частично тоже падающими.
Я расскажу:
- о созвездии, в форме которого расположены здания на Площади Чудес.
- великолепном морском прошлом Пизы.
- истории рыцарского ордена Святого Стефана.
- древних культурных традициях Пизы, например, об Игре моста, которая проводится до сих пор.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади Чудес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Пизе
Провела экскурсии для 175 туристов
Я лицензированный гид по Флоренции и Тоскане. По первой профессии филолог, кандидат наук. Предлагаю широкий спектр самых различных путешествий по Тоскане, по ее городам — Флоренции, Пизе, Сиене, Сан Джиминьяно, Вольтерре и по малым, почти неизвестным местам и борго — Сан Гальгано, Монтериджони, Бадия а Кольтибуоно. Предлагаю также гастрономические и винные туры.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
29 июл 2025
Спасибо за интересную экскурсию! Очень понравилось всё!
A
Alexander
1 июн 2025
Экскурсия с Ольгой прошла очень увлекательно! За три часа много увидели и узнали очень интересные факты об истории города. Спасибо большое! Обязательно порекомендуем друзьям!
