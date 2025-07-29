Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Эта экскурсия по городу падающей башни включает в себя не только знакомство с Площадью Чудес, но и прогулку по набережным реки Арно.



Вы выясните, что в Пизе падает не только башня и что все здания на Площади Чудес обозначают то или иное астрономическое явление.



Я покажу вам одну из самых красивых церквей Италии, таинственное кладбище и много другого уникального.