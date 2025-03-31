Индивидуальная
до 3 чел.
Пиза - первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия по древнейшему городу на побережье Италии
Начало: Piazza dei Miracoli
«Вы пройдете по живописной набережной реки Арно и рассмотрите сохранившие очарование дворцы местных античных династий и «пришлых» Медичей»
12 янв в 09:00
13 янв в 09:00
€165 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи
История, запечатлённая в камне, бокале вина и местной традиции
Начало: На Площади чудес
«Древнеримское поселение у озера Массачукколи»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€374 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шоколад made in Pisa: индивидуальная экскурсия и дегустация
Погрузитесь в мир тосканского шоколада! Узнайте, как из какао-бобов создают сладкие шедевры, и насладитесь дегустацией лучших сортов шоколада в Пизе
Начало: По договорённости
«Пиза покоряет не только падающей башней и живописной набережной, но и ремесленным шоколадом высочайшего качества»
15 дек в 08:00
22 дек в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна31 марта 2025Я в восторге от Ирины! Она знаток всей Италии, невероятно интересный рассказчик!
