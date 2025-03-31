Это винное путешествие — лучший выбор для тех, кто знаком со вкусом знаменитого Кьянти Классико и интересуется менее известными производствами. Для тех, кто только увлёкся виноделием и мечтает отдохнуть среди холмов, покрытых виноградниками и оливковыми рощами. И для тех, кто хочет оценить шарм и атмосферу древнего города.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Пиза — наследница Римской империи

Мы отправимся в путешествие, начиная от римского периода и до строительства белоснежной «Площади чудес». Я раскрою секреты средневековых мастеров, которые вложили свои умения, вкусы и амбиции в создание Кафедрального собора, Баптистерия и Монументального кладбища. Вы узнаете историю строительства колокольни, которую по привычке называют «Падающей башней».

Древнеримское поселение у озера Массачукколи

Уже в 3500 году до н. э. здесь производили отменное вино. Вы узнаете историю этрусской династии, которая владела этой портовой зоной. Увидите фундаменты и сохранившиеся мозаичные полы древнеримского отеля и стены римских терм на высоком холме.

Дегустация на винодельне

Вы познакомитесь с технологией приготовления моносепажных и купажированных вин, а также игристых вин классическим методом Шарма (Charmat) и «Millesimato».

Вас ожидают 4-5 видов вина из благородных французских сортов винограда Пино Нуар, Мерло, Шардоне, Траминер и местных Санджовезе и Верментино. А также лёгкие закуски: сыровяленые деликатесы, сыр, традиционные тосканские кростини с оливковым маслом и разнообразные соусы.

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Renault Trafic (детских кресел нет)

Дополнительно оплачивается дегустация — €45 с человека (дети — €20)

Экскурсия для 4–7 человек — €640

Иногда винодельня не может принять гостей из-за мероприятий (свадьбы, частные приёмы и прочее). В таком случае гид выберет для посещения другую винодельню

Тайминг поездки