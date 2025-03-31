Мои заказы

Пиза и вкусы Тосканы: дегустация на винодельне у озера Массачукколи

История, запечатлённая в камне, бокале вина и местной традиции
Это винное путешествие — лучший выбор для тех, кто знаком со вкусом знаменитого Кьянти Классико и интересуется менее известными производствами.

Для тех, кто только увлёкся виноделием и мечтает отдохнуть среди холмов, покрытых виноградниками и оливковыми рощами. И для тех, кто хочет оценить шарм и атмосферу древнего города.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Пиза — наследница Римской империи

Мы отправимся в путешествие, начиная от римского периода и до строительства белоснежной «Площади чудес». Я раскрою секреты средневековых мастеров, которые вложили свои умения, вкусы и амбиции в создание Кафедрального собора, Баптистерия и Монументального кладбища. Вы узнаете историю строительства колокольни, которую по привычке называют «Падающей башней».

Древнеримское поселение у озера Массачукколи

Уже в 3500 году до н. э. здесь производили отменное вино. Вы узнаете историю этрусской династии, которая владела этой портовой зоной. Увидите фундаменты и сохранившиеся мозаичные полы древнеримского отеля и стены римских терм на высоком холме.

Дегустация на винодельне

Вы познакомитесь с технологией приготовления моносепажных и купажированных вин, а также игристых вин классическим методом Шарма (Charmat) и «Millesimato».
Вас ожидают 4-5 видов вина из благородных французских сортов винограда Пино Нуар, Мерло, Шардоне, Траминер и местных Санджовезе и Верментино. А также лёгкие закуски: сыровяленые деликатесы, сыр, традиционные тосканские кростини с оливковым маслом и разнообразные соусы.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Renault Trafic (детских кресел нет)
  • Дополнительно оплачивается дегустация — €45 с человека (дети — €20)
  • Экскурсия для 4–7 человек — €640
  • Иногда винодельня не может принять гостей из-за мероприятий (свадьбы, частные приёмы и прочее). В таком случае гид выберет для посещения другую винодельню

Тайминг поездки

  • Экскурсия в Пизе — 1 час 30 минут
  • Озеро Массачукколи и винодельня — 1 час 30 минут
  • Дорога (туда и обратно) — около часа

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Площади чудес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Пизе
Провела экскурсии для 406 туристов
Меня зовут Ирина. Я работаю в итальянском туризме с 2000 года. Провожу эксклюзивные и классические, культурные и развлекательные экскурсии для детей и взрослых. Я общительный, увлечённый и эмоциональный человек, по-настоящему любящий свое дело. Особенно меня привлекает история городов в период Средневековья, когда главной составляющей жизни была жажда познания. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг

Татьяна
Татьяна
31 мар 2025
Я в восторге от Ирины! Она знаток всей Италии, невероятно интересный рассказчик!

