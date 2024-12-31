1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Пешком по Площади Чудес
Увидеть главное на Пьяцца-деи-Мираколи: от собора Девы Марии до падающей башни
Начало: На Пьяцца-деи-Мираколи
«Пизанский собор — один из первых соборов Тосканы в честь Успения Пресвятой Девы Марии»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
€154 за всё до 7 чел.
3 часа
Мини-группа
до 11 чел.
Пиза: не только башня
Узнать, какие исторические сокровища хранит город, помимо легендарной колокольни и Площади Чудес
Начало: На Площади Чудес
«Площадь Рыцарей — одну из самых красивых в Италии с палаццо делла Карована, резиденцией ордена святого Стефано, и орденской церковью»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 19:00
Завтра в 09:00
17 янв в 09:00
€35 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нестандартная экскурсия по Пизе
Увидеть гораздо больше, чем площадь Чудес, где много шедевров, но мало аутентичности
Начало: На площади Чудес
«Площадь Чудес — для начала мы всё-таки прогуляемся по визитной карточке Пизы: увидим падающую башню и посетим кафедральный собор Санта-Мария Ассунта, Баптистерий и кладбище Кампо-Санто»
Завтра в 10:00
17 янв в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав31 декабря 2024Все понравилось, время очень быстро пролетело. Спасибо!
- ООльга27 августа 2024Хорошая экскурсия. Ирина очень много информации дала интересной и полезной. 1,5 часа пролетели незаметно.
- ССветлана12 июля 2024Великолепная экскурсия, очень много интересной новой информации, гид Гуля выше всяких похвал! Очень рекомендую, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Пизе в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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