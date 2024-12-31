Найдено 3 экскурсии в категории « Монастыри, церкви, храмы » в Пизе на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 11 отзывов 1.5 часа Индивидуальная до 7 чел. Пешком по Площади Чудес Увидеть главное на Пьяцца-деи-Мираколи: от собора Девы Марии до падающей башни Начало: На Пьяцца-деи-Мираколи «Пизанский собор — один из первых соборов Тосканы в честь Успения Пресвятой Девы Марии» € 154 за всё до 7 чел. Пешая 3 часа Мини-группа до 11 чел. Пиза: не только башня Узнать, какие исторические сокровища хранит город, помимо легендарной колокольни и Площади Чудес Начало: На Площади Чудес «Площадь Рыцарей — одну из самых красивых в Италии с палаццо делла Карована, резиденцией ордена святого Стефано, и орденской церковью» Расписание: ежедневно в 09:00 и 19:00 € 35 за человека На машине 3 часа Индивидуальная до 4 чел. Нестандартная экскурсия по Пизе Увидеть гораздо больше, чем площадь Чудес, где много шедевров, но мало аутентичности Начало: На площади Чудес «Площадь Чудес — для начала мы всё-таки прогуляемся по визитной карточке Пизы: увидим падающую башню и посетим кафедральный собор Санта-Мария Ассунта, Баптистерий и кладбище Кампо-Санто» € 200 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Пизы Последние отзывы на экскурсии С Станислав Пешком по Площади Чудес Все понравилось, время очень быстро пролетело. Спасибо!

О Ольга Пешком по Площади Чудес Хорошая экскурсия. Ирина очень много информации дала интересной и полезной. 1,5 часа пролетели незаметно.

С Светлана Пешком по Площади Чудес Великолепная экскурсия, очень много интересной новой информации, гид Гуля выше всяких похвал! Очень рекомендую, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Пизе в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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