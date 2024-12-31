Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Пизы

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Пизе на русском языке, цены от €35. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Пешком по Площади Чудес
Пешая
11 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Пешком по Площади Чудес
Увидеть главное на Пьяцца-деи-Мираколи: от собора Девы Марии до падающей башни
Начало: На Пьяцца-деи-Мираколи
«Пизанский собор — один из первых соборов Тосканы в честь Успения Пресвятой Девы Марии»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
154 за всё до 7 чел.
Пиза: не только башня
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 11 чел.
Пиза: не только башня
Узнать, какие исторические сокровища хранит город, помимо легендарной колокольни и Площади Чудес
Начало: На Площади Чудес
«Площадь Рыцарей — одну из самых красивых в Италии с палаццо делла Карована, резиденцией ордена святого Стефано, и орденской церковью»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 19:00
Завтра в 09:00
17 янв в 09:00
35 за человека
Нестандартная экскурсия по Пизе
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Нестандартная экскурсия по Пизе
Увидеть гораздо больше, чем площадь Чудес, где много шедевров, но мало аутентичности
Начало: На площади Чудес
«Площадь Чудес — для начала мы всё-таки прогуляемся по визитной карточке Пизы: увидим падающую башню и посетим кафедральный собор Санта-Мария Ассунта, Баптистерий и кладбище Кампо-Санто»
Завтра в 10:00
17 янв в 10:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислав
    31 декабря 2024
    Пешком по Площади Чудес
    Все понравилось, время очень быстро пролетело. Спасибо!
  • О
    Ольга
    27 августа 2024
    Пешком по Площади Чудес
    Хорошая экскурсия. Ирина очень много информации дала интересной и полезной. 1,5 часа пролетели незаметно.
  • С
    Светлана
    12 июля 2024
    Пешком по Площади Чудес
    Великолепная экскурсия, очень много интересной новой информации, гид Гуля выше всяких похвал! Очень рекомендую, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Пизе в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пизе
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пешком по Площади Чудес
  2. Пиза: не только башня
  3. Нестандартная экскурсия по Пизе
Какие места ещё посмотреть в Пизе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Пизе в январе 2025
Сейчас в Пизе в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 200. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Пизе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 11 ⭐ отзывов, цены от €35. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март