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Описание экскурсии

К славе города с падающей башней Пиза проделала долгий путь. Когда-то здесь жили этруски, затем древние римляне, а несколько веков спустя, Пиза превратилась в могучую морскую республику. На этот период пришелся расцвет искусства и культуры. Во время экскурсии мы посетим знаменитую площадь чудес: это потрясающий по красоте романский собор, самый большой в Италии Баптистерий, монументальное кладбище Кампосанто, хранящее внутри десятки древнеримских саркофагов и старинные фрески и, наконец, падающая башня, она же колокольня собора. А реконструкция башни это отдельная, не менее увлекательная история. Вы увидите другую не менее интересную площадь: когда-то здесь был древний римский форум, в средние века - центр политической власти. В 16 в. Джорджо Вазари пере проектировал площадь, и на ней расположился орден рыцарей св. Стефана. А сегодня здесь находится один из самых престижных вузов Италии! Мы пройдёмся по средневековому кварталу Борго Стретто, который сохранил облик старинного города - это магазинчики, кафе с ароматным кофе и выпечкой, ресторанчики, где вас ждут блюда Пизанской кухни и бары для знаменитого аперитива алля-итальяно! Выйдя на площадь Гарибальди, мы насладимся великолепным видом на набережную реки Арно, на которой расположены разноцветные палаццо, каждый со своей историей. Мы увидим миниатюрную готическую церковь, одно старейших кафе Италии и ещё одну падающую башню! Пиза - это намного больше, чем можно ожидать!