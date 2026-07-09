Величие морской республики и слава знаменитой колокольни
Описание экскурсии
К славе города с падающей башней Пиза проделала долгий путь. Когда-то здесь жили этруски, затем древние римляне, а несколько веков спустя, Пиза превратилась в могучую морскую республику. На этот период пришелся расцвет искусства и культуры. Во время экскурсии мы посетим знаменитую площадь чудес: это потрясающий по красоте романский собор, самый большой в Италии Баптистерий, монументальное кладбище Кампосанто, хранящее внутри десятки древнеримских саркофагов и старинные фрески и, наконец, падающая башня, она же колокольня собора. А реконструкция башни это отдельная, не менее увлекательная история. Вы увидите другую не менее интересную площадь: когда-то здесь был древний римский форум, в средние века - центр политической власти. В 16 в. Джорджо Вазари пере проектировал площадь, и на ней расположился орден рыцарей св. Стефана. А сегодня здесь находится один из самых престижных вузов Италии! Мы пройдёмся по средневековому кварталу Борго Стретто, который сохранил облик старинного города - это магазинчики, кафе с ароматным кофе и выпечкой, ресторанчики, где вас ждут блюда Пизанской кухни и бары для знаменитого аперитива алля-итальяно! Выйдя на площадь Гарибальди, мы насладимся великолепным видом на набережную реки Арно, на которой расположены разноцветные палаццо, каждый со своей историей. Мы увидим миниатюрную готическую церковь, одно старейших кафе Италии и ещё одну падающую башню! Пиза - это намного больше, чем можно ожидать!
Место встречи
🚩Начало: По договорённости (сообщим после бронирования)
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
Обзорная экскурсия, посещение некоторых церквей
Что не входит в цену
Вход в музеи: баптистерий, кампосанто, подъём на падающую Башню
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия — ваш гид в Пизе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я сама из Москвы, закончила с отличием МГУ имени М.В. Ломоносова. Ещё студенткой, я начала работать гидом с немецкими туристами, показывала им столицу, города золотого кольца и сопровождала группы до читать дальшеуменьшить
Байкала. Волею судьбы, я переехала в Италию, в один из самых прекрасных регионов, в Тоскану. И исполнила свою заветную мечту: стать гидом именно здесь! Я действительно люблю рассказывать! Это моё! Я всегда в поиске интересных фактов, легенд, чтобы сделать мои экскурсии не только познавательными, но и увлекательными!
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