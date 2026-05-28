Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад
Вы посетите основные места Помпей, отображающие разные сферы жизни древних помпеян: религию, политику, экономику, искусство, семью, эротические развлечения, спорт.
Я помогу вам окунуться в другую эпоху, почувствовать себя настоящими древними римлянами и расскажу о быте, традициях, технологиях и развлечениях богатых и бедных жителей Помпей.
Описание экскурсии
Большой и Малый театр и их фойе
Вы узнаете всё о культурной жизни Помпей: как были построены оба театра, что смотрели помпеяне в каждом из них и как рассаживались посетители. Я раскрою вам секрет, почему фойе называют казармой гладиаторов.
Быт древних помпеян
Мы зайдем в дома богатых и бедных жителей, где прекрасно сохранились настенные фрески, домашняя утварь и личные вещи древних помпеян. Вы посетите дом родственников Поппеи, второй жены Нерона, узнаете, что могли себе позволить римские аристократы, и окунетесь в жизнь того времени. Обязательно посетим помпейские общественные бани, где я расскажу вам, были ли римляне чистюлями.
Устройство античного города
Пройдя по основным улицам и бульварам Помпей, вы увидите знаменитые римские дороги с пешеходными переходами, узнаете об античном фастфуде и его посетителях. Мы зайдем в прачечную Стефано, где я расскажу, что жители использовали вместо мыла и причем здесь император Веспасиан. Вы посетите публичный дом, «лупанарий», где сможете увидеть уникальные эротические фрески и узнать историю этого места. У общественного фонтана Помпей я расскажу, как собирали дождевую воду, когда появились первый водопровод, римская гидравлика и свинцовые трубы.
Городской форум и храм Аполлона
Главная площадь Помпей отображает основные сферы жизни города: политику, религию и экономику. Вы узнаете о функциях помпейского форума и рынка, рассмотрите старейший храм города и полюбуетесь изумительным видом на Помпеи. Здесь я расскажу вам, как произошло извержение Везувия, и покажу слепки Помпей – памятник последнему дню жизни города.
Организационные детали
Входные билеты на раскопки оплачиваются дополнительно — €21 за чел., детям до 18 лет бесплатно при предоставлении документов, подтверждающих возраст
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Porta Marina Superiore
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Помпеи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 1567 туристов
Я лицензированный гид региона Кампания. Родом из Минска, но живу в Неаполе уже больше 20 лет. Хорошо знаю и люблю этот город, он просто пропитан культурой, искусством и историей. Предоставляю читать дальшеуменьшить
мои услуги как организованным группам, так и частным заказчикам. Если вы путешествуете и планируете посетить Неаполь, то вам может понадобиться такой человек, как я. Я предлагаю увлекательные прогулки и комфортабельные трансферы. С радостью посоветую, куда сходить, где поесть и т. д.
Входит в следующие категории Помпеи
Похожие экскурсии на «Помпеи - античная машина времени»