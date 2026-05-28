Мои заказы

Помпеи - античная машина времени

Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад
Вы посетите основные места Помпей, отображающие разные сферы жизни древних помпеян: религию, политику, экономику, искусство, семью, эротические развлечения, спорт.

Я помогу вам окунуться в другую эпоху, почувствовать себя настоящими древними римлянами и расскажу о быте, традициях, технологиях и развлечениях богатых и бедных жителей Помпей.
Помпеи - античная машина времени
Помпеи - античная машина времени
Помпеи - античная машина времени

Описание экскурсии

Большой и Малый театр и их фойе

Вы узнаете всё о культурной жизни Помпей: как были построены оба театра, что смотрели помпеяне в каждом из них и как рассаживались посетители. Я раскрою вам секрет, почему фойе называют казармой гладиаторов.

Быт древних помпеян

Мы зайдем в дома богатых и бедных жителей, где прекрасно сохранились настенные фрески, домашняя утварь и личные вещи древних помпеян. Вы посетите дом родственников Поппеи, второй жены Нерона, узнаете, что могли себе позволить римские аристократы, и окунетесь в жизнь того времени. Обязательно посетим помпейские общественные бани, где я расскажу вам, были ли римляне чистюлями.

Устройство античного города

Пройдя по основным улицам и бульварам Помпей, вы увидите знаменитые римские дороги с пешеходными переходами, узнаете об античном фастфуде и его посетителях. Мы зайдем в прачечную Стефано, где я расскажу, что жители использовали вместо мыла и причем здесь император Веспасиан. Вы посетите публичный дом, «лупанарий», где сможете увидеть уникальные эротические фрески и узнать историю этого места. У общественного фонтана Помпей я расскажу, как собирали дождевую воду, когда появились первый водопровод, римская гидравлика и свинцовые трубы.

Городской форум и храм Аполлона

Главная площадь Помпей отображает основные сферы жизни города: политику, религию и экономику. Вы узнаете о функциях помпейского форума и рынка, рассмотрите старейший храм города и полюбуетесь изумительным видом на Помпеи. Здесь я расскажу вам, как произошло извержение Везувия, и покажу слепки Помпей – памятник последнему дню жизни города.

Организационные детали

Входные билеты на раскопки оплачиваются дополнительно — €21 за чел., детям до 18 лет бесплатно при предоставлении документов, подтверждающих возраст

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Porta Marina Superiore
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Помпеи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 1567 туристов
Я лицензированный гид региона Кампания. Родом из Минска, но живу в Неаполе уже больше 20 лет. Хорошо знаю и люблю этот город, он просто пропитан культурой, искусством и историей. Предоставляю
читать дальшеуменьшить

мои услуги как организованным группам, так и частным заказчикам. Если вы путешествуете и планируете посетить Неаполь, то вам может понадобиться такой человек, как я. Я предлагаю увлекательные прогулки и комфортабельные трансферы. С радостью посоветую, куда сходить, где поесть и т. д.

Входит в следующие категории Помпеи

Похожие экскурсии на «Помпеи - античная машина времени»

Помпеи - жизнь мёртвого города
Пешая
2 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи - жизнь мёртвого города
Погулять по руинам древнеримского города и узнать, как он стал жертвой огненной стихии Везувия
Завтра в 08:00
30 мая в 08:30
€280 за всё до 10 чел.
Помпеи - самый живой из мёртвых городов
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Помпеи - самый живой из мёртвых городов
Не просто погулять по руинам, а увидеть за ними повседневный быт помпеянцев
31 мая в 11:30
1 июн в 09:00
€290 за всё до 8 чел.
Помпеи глазами художников
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи глазами художников
Переместиться на тысячелетия назад и побродить по улицам, которые стали частью мирового искусства
Начало: По договорённости с организатором
1 июн в 10:30
2 июн в 10:30
€280 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Помпеи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Помпеи
от €250 за экскурсию