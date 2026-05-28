Вы посетите основные места Помпей, отображающие разные сферы жизни древних помпеян: религию, политику, экономику, искусство, семью, эротические развлечения, спорт. Я помогу вам окунуться в другую эпоху, почувствовать себя настоящими древними римлянами и расскажу о быте, традициях, технологиях и развлечениях богатых и бедных жителей Помпей.

Описание экскурсии

Большой и Малый театр и их фойе

Вы узнаете всё о культурной жизни Помпей: как были построены оба театра, что смотрели помпеяне в каждом из них и как рассаживались посетители. Я раскрою вам секрет, почему фойе называют казармой гладиаторов.

Быт древних помпеян

Мы зайдем в дома богатых и бедных жителей, где прекрасно сохранились настенные фрески, домашняя утварь и личные вещи древних помпеян. Вы посетите дом родственников Поппеи, второй жены Нерона, узнаете, что могли себе позволить римские аристократы, и окунетесь в жизнь того времени. Обязательно посетим помпейские общественные бани, где я расскажу вам, были ли римляне чистюлями.

Устройство античного города

Пройдя по основным улицам и бульварам Помпей, вы увидите знаменитые римские дороги с пешеходными переходами, узнаете об античном фастфуде и его посетителях. Мы зайдем в прачечную Стефано, где я расскажу, что жители использовали вместо мыла и причем здесь император Веспасиан. Вы посетите публичный дом, «лупанарий», где сможете увидеть уникальные эротические фрески и узнать историю этого места. У общественного фонтана Помпей я расскажу, как собирали дождевую воду, когда появились первый водопровод, римская гидравлика и свинцовые трубы.

Городской форум и храм Аполлона

Главная площадь Помпей отображает основные сферы жизни города: политику, религию и экономику. Вы узнаете о функциях помпейского форума и рынка, рассмотрите старейший храм города и полюбуетесь изумительным видом на Помпеи. Здесь я расскажу вам, как произошло извержение Везувия, и покажу слепки Помпей – памятник последнему дню жизни города.

Организационные детали

Входные билеты на раскопки оплачиваются дополнительно — €21 за чел., детям до 18 лет бесплатно при предоставлении документов, подтверждающих возраст