Индивидуальные экскурсии в Помпеи с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Помпеи на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Помпеи - жизнь мертвого города
Пешая
2 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Помпеи - жизнь мертвого города
Погулять по руинам древнеримского города и узнать, как он стал жертвой огненной стихии Везувия
Сегодня в 13:00
22 апр в 08:00
€210 за всё до 5 чел.
Помпеи глазами художников
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи глазами художников
Переместиться на тысячелетия назад и побродить по улицам, которые стали частью мирового искусства
Начало: По договорённости с организатором
21 апр в 10:30
22 апр в 10:30
€280 за всё до 10 чел.
Побег на Амальфитанское Побережье
10 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Побег на Амальфитанское Побережье
Начало: Неаполь, Сорренто, Помпеи, Салерно
Расписание: Любой день в выбранное вами время с 8.00-10.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    16 апреля 2025
    Помпеи - жизнь мертвого города
    Всё прошло хорошо. Тур был интересный, и гид провёл экскурсию замечательно. Спасибо большое
  • С
    Светлана
    1 апреля 2025
    Помпеи - жизнь мертвого города
    Благодарим Илону за содержательный и интересно составленный рассказ о Помпеи. На эти древние руины не только интересно смотреть, но важно и услышать квалифицированный рассказ об истории того времени. Мы получили огромное удовольствие от путешествия в древнюю историю!
  • Р
    Роман
    1 апреля 2025
    Помпеи - жизнь мертвого города
    Нам очень повезло с гидом! Илона провела для нас незабываемую экскурсию, насыщенную подробностями жизни древнего города Помпеи. Мы узнали очень
    читать дальше

    много интересного из жизни всех жителей города от раба до аристократии. Всем рекомендую Илону и эту прогулку-погружение в жизнь города Помпеи.

    Нам очень повезло с гидом! Илона провела для нас незабываемую экскурсию, насыщенную подробностями жизни древнего городаНам очень повезло с гидом! Илона провела для нас незабываемую экскурсию, насыщенную подробностями жизни древнего городаНам очень повезло с гидом! Илона провела для нас незабываемую экскурсию, насыщенную подробностями жизни древнего городаНам очень повезло с гидом! Илона провела для нас незабываемую экскурсию, насыщенную подробностями жизни древнего города

Ответы на вопросы от путешественников по Помпеи в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Помпеи
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Помпеи - жизнь мертвого города
  2. Помпеи глазами художников
  3. Побег на Амальфитанское Побережье
Сколько стоит экскурсия по Помпеи в апреле 2025
Сейчас в Помпеи в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 280. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Помпеи? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке