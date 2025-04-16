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Пешая 2 часа 40 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Помпеи - жизнь мертвого города Погулять по руинам древнеримского города и узнать, как он стал жертвой огненной стихии Везувия €210 за всё до 5 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 10 чел. Помпеи глазами художников Переместиться на тысячелетия назад и побродить по улицам, которые стали частью мирового искусства Начало: По договорённости с организатором €280 за всё до 10 чел. 10 часов Индивидуальная до 1 чел. Побег на Амальфитанское Побережье Начало: Неаполь, Сорренто, Помпеи, Салерно Расписание: Любой день в выбранное вами время с 8.00-10.00 €200 за экскурсию Другие экскурсии Помпеи Последние отзывы на экскурсии А Алексей Помпеи - жизнь мертвого города Всё прошло хорошо. Тур был интересный, и гид провёл экскурсию замечательно. Спасибо большое

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Ответы на вопросы от путешественников по Помпеи в категории «Индивидуальные»

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