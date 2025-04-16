Индивидуальная
до 5 чел.
Помпеи - жизнь мертвого города
Погулять по руинам древнеримского города и узнать, как он стал жертвой огненной стихии Везувия
Сегодня в 13:00
22 апр в 08:00
€210 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи глазами художников
Переместиться на тысячелетия назад и побродить по улицам, которые стали частью мирового искусства
Начало: По договорённости с организатором
21 апр в 10:30
22 апр в 10:30
€280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Побег на Амальфитанское Побережье
Начало: Неаполь, Сорренто, Помпеи, Салерно
Расписание: Любой день в выбранное вами время с 8.00-10.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей16 апреля 2025Всё прошло хорошо. Тур был интересный, и гид провёл экскурсию замечательно. Спасибо большое
- ССветлана1 апреля 2025Благодарим Илону за содержательный и интересно составленный рассказ о Помпеи. На эти древние руины не только интересно смотреть, но важно и услышать квалифицированный рассказ об истории того времени. Мы получили огромное удовольствие от путешествия в древнюю историю!
- РРоман1 апреля 2025Нам очень повезло с гидом! Илона провела для нас незабываемую экскурсию, насыщенную подробностями жизни древнего города Помпеи. Мы узнали очень
Ответы на вопросы от путешественников по Помпеи в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Помпеи в апреле 2025
Сейчас в Помпеи в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 280. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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