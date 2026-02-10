Найдено 3 экскурсии в категории « Летние » в Помпеи на русском языке, цены от €267. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

Пешая 2 часа 56 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Помпеи - жизнь мёртвого города Погулять по руинам древнеримского города и узнать, как он стал жертвой огненной стихии Везувия €270 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Помпеи глазами художников Переместиться на тысячелетия назад и побродить по улицам, которые стали частью мирового искусства Начало: По договорённости с организатором €280 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа 2 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Помпеи - самый живой из мёртвых городов Не просто погулять по руинам, а увидеть за ними повседневный быт помпеянцев €267 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Помпеи

