Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи - жизнь мёртвого города
Погулять по руинам древнеримского города и узнать, как он стал жертвой огненной стихии Везувия
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи глазами художников
Переместиться на тысячелетия назад и побродить по улицам, которые стали частью мирового искусства
Начало: По договорённости с организатором
12 фев в 10:30
13 фев в 10:30
€280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Помпеи - самый живой из мёртвых городов
Не просто погулять по руинам, а увидеть за ними повседневный быт помпеянцев
16 фев в 09:00
17 фев в 09:00
€267 за всё до 8 чел.
