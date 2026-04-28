Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи - жизнь мёртвого города
Погулять по руинам древнеримского города и узнать, как он стал жертвой огненной стихии Везувия
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Помпеи - самый живой из мёртвых городов
Не просто погулять по руинам, а увидеть за ними повседневный быт помпеянцев
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:30
€290 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи - античная машина времени
Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад
Начало: У Porta Marina Superiore
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
€250 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Экскурсия в Помпеях с гидом Мария -всё очень понравилось. Рассказ был интересный и живой, без перегрузки фактами, но при этом познавательный. Гид отвечал на все вопросы, показывал самые важные и впечатляющие места. Экскурсия прошла легко и увлекательно, время пролетело незаметно. Остались только приятные впечатления, рекомендую
А
Экскурсия была очень интересная.
Спасибо нашему экскурсоводу Маше.
3 часа пролетели незаметно без перегрузки ненужной информации
Советую всем Машу
И
Информативно и нескучно, энергично и увлекательно, профессионально и весело.
Огромное Марии спасибо за счастливо проведенный день в Помпеях! 🤍
Экскурсия по Помпеям — просто вау 🤍
Гид — настоящий профессионал. Можно задать любой вопрос про историю — и в ответ получаешь не короткий комментарий, а полноценную мини-лекцию: с контекстом, деталями
Прекрасная экскурсия по потрясающе интересному месту. Спасибо, Мария
А
Илона провела для нас отличную экскурсию, она не только рассказала нам много интересного, даже захватывающего. Мы погрузились в эпоху и жизнь 1 века нашей эры, научились ориентироваться в Помпеях, увидели этот город с разных сторон. При этом экскурсия совсем не была сложной, перегруженной информацией. Огромное спасибо!
И
Город Помпеи - поразил своими видами и своей историей.
Мария отлично все рассказала и показала, помогла полностью сложить картину увиденного - что это было и как использовалась.
Рассказ был дополненен печатными материалами, что очень понравилось.
Благодарим за проведённый с нами день.
Отличный экскурсовод! Рекомендую!
В
Прекрасное владение предметом. Великолепный маршрут, интересный рассказ!
Экскурсия в Помпеях с Марией нам безумно понравилась! Она рассказала всё так живо и увлекательно, что древний город буквально ожил перед глазами. Мария отлично чувствует группу — подстраивалась под наш
Ответы на вопросы от путешественников по Помпеи в категории «На выходные»
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Помпеи в мае 2026
Сейчас в Помпеи в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 290. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
