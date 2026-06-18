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часто ездил в Россию и другие страны бывшего СССР. При этом родился и живёт в Равенне.

Манера изложения - немного академическая, но достаточно живая.



Узнали историю города, много деталей о периоде заката римской империи и временах Данте. Посетили несколько очень интересных храмов и посмотрели на знаменитые мозаики.



Город небольшой, но очень интересный. Очень советую!