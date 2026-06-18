Индивидуальная
до 4 чел.
Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
Равенна - город, где история оживает в мозаиках. Узнайте о связи Данте с этим местом и раскройте тайны древних храмов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €205 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
«Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
Погрузитесь в мир мозаик Равенны, раскройте тайны древних символов и узнайте историю великих памятников Юнеско
Начало: На выходе из ж/д вокзала Равенны
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Звёзды Равенны
Узнать самое интересное о городе и старинных мозаиках
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €215 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Равенна и переломный момент в истории человечества
Откройте для себя захватывающую историю Равенны, где судьбы империй и людей переплетаются в уникальных мозаиках и архитектуре
Начало: На Piazza del Popolo
10 авг в 10:30
11 авг в 10:30
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Равенна: сияние Византийской эпохи
Погрузитесь в историю Равенны, где архитектура и мозаики расскажут о великих эпохах. Уникальная экскурсия для ценителей искусства и истории
Начало: В центре города
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от €280 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Равенна
Начало: Равенна
Расписание: В любой день, с 9:00 до 17:00
$70 за всё до 50 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Увидеть Равенну всегда была моя мечта. Наконец-то я смогла её осуществить. И я очень рада, что меня сопровождала именно Анна. Очень познавательно, интересно, экскурсия полетела незаметно. Но впечатления остались неизгладимые. Огромное спасибо!!!
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N
Всё было замечательно! Спасибо Джакомо!!!
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Е
Очень интересная и познавательная экскурсия. Джакомо хорошо знает историю и любит свой город. Очень рекомендуем.
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экскурсия понравилась. неторопливо посмотрели все красоты Равенны. Джакомо хорошо разбирается в теме и не перегружает деталями. рекомендую.
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O
Сердечное спасибо Джакомо за экскурсию, хорошее знание истории, чувство юмора!
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Одна из лучших экскурсий в Италии, на которых я был.
Джакомо - историк по образованию и учил русский язык в университете,
Джакомо - историк по образованию и учил русский язык в университете,
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в
это огромное значение когда всё объясняет и рассказывает профессиональный историк. начинаешь понимать связь искусства и исторически событий. блистательная Равенна в сопровождении Джакомо-это незабываемо
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Р
Коммуникабельный, пунктуальный и очень увлеченный своим городом, проводник по истории Равенны.
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Восхитительно! История, мозаики, современность Равенны в рассказах Анны оставили самое сильное впечатление от наших итальянских каникул. Спасибо!
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И
Хочу выразить огромную благодарность Анне за проведенную экскурсию по Равенне. Все прошло великолепно, не заметила как пролетело время. Было очень интересно и доступно для восприятия. Анна, вам успехов в ваших дальнейших планах! ❤️👍
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Всего 57 отзывов в Равенне
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Ответы на вопросы от путешественников по Равенне
Самые популярные экскурсии в Равенне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Сколько стоит экскурсия по Равенне в августе 2026
Сейчас в Равенне можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 70 до 300. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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