Отзыв на: Звёзды Равенны O Olga 5 Ольга - прекрасный, внимательный гид. Обладает обширными знаниями в области истории, культуры, архитектуры и живописи Италии. Очень интересный собеседник, интересно объясняет и отвечает на вопросы, не связанные непосредственно с экскурсией. А главное - Ольга говорит грамотным, литературным языком, слушать который одно удовольствие. Спасибо Ольге за внимательное отношение и замечательную прогулку по Равенне. Надеемся снова встретиться, уже во Флоренции!

Отзыв на: Звёзды Равенны В Владимир 5 Ольга потрясающе умеет превратить экскурсию в увлекательное мероприятие. Дети моментально включились в игру и с удовольствием поглощали новый материал. Очень глубокие знания истории города с массой сюрпризов и интересных нюансов.