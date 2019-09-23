Все экскурсии в Равенне
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Равенне – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 5 ⭐ отзывов, цены от €150. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Равенне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-10 чел.
Равенна — путешествие в мир старинных мозаик
Посетить главные храмы и музеи города и расшифровать великолепные мозаики на их стенах и куполах
Индивидуальная экскурсия
3ч
€163
за 1-6 чел.
Звёзды Равенны
Узнать самое интересное о городе и старинных мозаиках
Последние отзывы «Экскурсии Равенны»
- OOlga23 сентября 2019Ольга - прекрасный, внимательный гид. Обладает обширными знаниями в области истории, культуры, архитектуры и живописи Италии. Очень интересный собеседник, интересно объясняет и отвечает на вопросы, не связанные непосредственно с экскурсией. А главное - Ольга говорит грамотным, литературным языком, слушать который одно удовольствие. Спасибо Ольге за внимательное отношение и замечательную прогулку по Равенне. Надеемся снова встретиться, уже во Флоренции!
- ВВладимир24 июля 2019Ольга потрясающе умеет превратить экскурсию в увлекательное мероприятие. Дети моментально включились в игру и с удовольствием поглощали новый материал. Очень глубокие знания истории города с массой сюрпризов и интересных нюансов.
- ММария10 апреля 2019Ольга - наш гид понравилась! Такая молодец, все время нас старалась увлечь своим рассказом. Провела хорошим маршрутом, посоветовала где пообедать (за это отдельное спасибо. ). Речь грамотная и очень приятная манера общения. Мы остались очень довольны. Спасибо Ольге!