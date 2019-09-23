5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать самое интересное о городе и старинных мозаиках

Ольга
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Ольга – ваш гид
Множество звёзд рассыпались в итальянском городе...

Я приглашаю вас собрать их! Вы полюбуетесь 570 звёздами синего купола мавзолея Галлы Плацидии, услышите о звёздах «Божественной комедии» изгнанника Данте и Теодриха Великого.

Заходя в базилики и музеи, узнаете о вере и еретиках, о грешниках и праведниках, о литературных образах и, конечно, о несравненных мозаиках Равенны.
163 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Звёзды Равенны
Звёзды Равенны

Что вас ожидает

Поиски звёзд
После распада Западной Римской империи на европейском небе засияла ослепительная звезда по имени Равенна — я расскажу вам о тех днях и помогу «дотянуться» до звёзд. Вы найдёте их в рассказах о поэзии Данте, в легендарных византийских мозаиках старинных церквей и даже на тротуарах улиц. Очаруетесь золотом подкупольной мозаики Баптистерия Православных и познакомитесь с коллекцией Архиепископского музея Равенны.

Базилики и мавзолеи Равенны
Свои двери откроют прекраснейшие базилики Равенны: вы полюбуетесь уникальными византийскими мозаиками в храме Сант-Аполлинаре Нуово, побываете в базилике св. Франциска с настоящими золотыми рыбками и откроете тайны символов церкви Сан-Витале. Вы посетите гробницу Данте Алигьери, узнаете о последних годах жизни поэта и печальной судьбе Франчески да Римини. А в мавзолее Галлы Плацидии окунётесь в глубокую синеву сводов, украшенных раннехристианскими мозаиками.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия рассчитана на взрослых, но может быть трансформирована в интерактивный семейный тур.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включен единый билет во все музеи и церкви (в весенне-летний период — 11,5 €; льготный — 10,5 €. Детям до 10 лет нужен билет только в Мавзолей Галлы Плацидии — 2 €. В период с октября по март, стоимость билетов на 2 € ниже).

Звёзды Равенны
Звёзды Равенны
Звёзды Равенны
Звёзды Равенны
Звёзды Равенны
Звёзды Равенны
Звёзды Равенны
Звёзды Равенны
Звёзды Равенны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я москвичка, уже очень давно живу в Италии. По профессии я филолог и лицензированный гид по Флоренции, провожу экскурсии по любимой Флоренции, а также чудесной Болонье и другим городам Эмилии-Романьи. По счастливому стечению обстоятельств, я – мама; для школ своих детей я создала яркие детские экскурсии по Флоренции и Болонье. Буду рада познакомить с этими городами ваши школы и семьи!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Olga
23 сентября 2019
Ольга - прекрасный, внимательный гид. Обладает обширными знаниями в области истории, культуры, архитектуры и живописи Италии. Очень интересный собеседник, интересно объясняет и отвечает на вопросы, не связанные непосредственно с экскурсией. А главное - Ольга говорит грамотным, литературным языком, слушать который одно удовольствие. Спасибо Ольге за внимательное отношение и замечательную прогулку по Равенне. Надеемся снова встретиться, уже во Флоренции!
24 июля 2019
Ольга потрясающе умеет превратить экскурсию в увлекательное мероприятие. Дети моментально включились в игру и с удовольствием поглощали новый материал. Очень глубокие знания истории города с массой сюрпризов и интересных нюансов.
Мария
10 апреля 2019
Ольга - наш гид понравилась! Такая молодец, все время нас старалась увлечь своим рассказом. Провела хорошим маршрутом, посоветовала где пообедать (за это отдельное спасибо!).
Речь грамотная и очень приятная манера общения!
Мы остались очень довольны!
Спасибо Ольге!
7 июня 2018
Ольга - профессионал в своём деле! И спасибо за цитирование Данте😊
18 апреля 2018
для нас было важно заинтересовать нашу 10-летнюю дочь, и Ольге это, в значительной степени, удалось. По крайней мере, она сделала для этого все. Спасибо !!!

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