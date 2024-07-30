5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Узнать самое интересное о городе и старинных мозаиках
Множество звёзд рассыпались в итальянском городе… Я приглашаю вас собрать их! Вы полюбуетесь 570 звёздами синего купола мавзолея Галлы Плацидии, услышите о звёздах «Божественной комедии» изгнанника Данте и Теодриха Великого.
Заходя в базилики и музеи, узнаете о вере и еретиках, о грешниках и праведниках, о литературных образах и, конечно, о несравненных мозаиках Равенны.
После распада Западной Римской империи на европейском небе засияла ослепительная звезда по имени Равенна — я расскажу вам о тех днях и помогу «дотянуться» до звёзд. Вы найдёте их в рассказах о поэзии Данте, в легендарных византийских мозаиках старинных церквей и даже на тротуарах улиц. Очаруетесь золотом подкупольной мозаики Баптистерия Православных и познакомитесь с коллекцией Архиепископского музея Равенны.
Базилики и мавзолеи Равенны
Свои двери откроют прекраснейшие базилики Равенны: вы полюбуетесь уникальными византийскими мозаиками в храме Сант-Аполлинаре Нуово, побываете в базилике св. Франциска с настоящими золотыми рыбками и откроете тайны символов церкви Сан-Витале. Вы посетите гробницу Данте Алигьери, узнаете о последних годах жизни поэта и печальной судьбе Франчески да Римини. А в мавзолее Галлы Плацидии окунётесь в глубокую синеву сводов, украшенных раннехристианскими мозаиками.
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия рассчитана на взрослых, но может быть трансформирована в интерактивную семейную программу.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включен единый билет во все музеи и церкви (в весенне-летний период — €11,5; льготный — €10,5. Детям до 10 лет нужен билет только в Мавзолей Галлы Плацидии — €2. В период с октября по март, стоимость билетов на €2 ниже).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Равенне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 965 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я москвичка, уже очень давно живу в Италии. По профессии я филолог и лицензированный гид по Флоренции, провожу экскурсии по любимой Флоренции, а также чудесной Болонье читать дальшеуменьшить
и другим городам Эмилии-Романьи. По счастливому стечению обстоятельств, я мама; для школ своих детей я создала яркие детские экскурсии по Флоренции и Болонье. Буду рада познакомить с этими городами ваши школы и семьи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Равенна необыкновенно красивый город и мы хотели не только посмотреть, но и послушать про этот город. Ольга увлекла нас своим рассказом, время пролетело как один миг. Мы очень довольны. Спасибо Ольге.
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Olga
Ольга - прекрасный, внимательный гид. Обладает обширными знаниями в области истории, культуры, архитектуры и живописи Италии. Очень интересный собеседник, интересно объясняет и отвечает на вопросы, не связанные непосредственно с экскурсией. А главное - Ольга говорит грамотным, литературным языком, слушать который одно удовольствие. Спасибо Ольге за внимательное отношение и замечательную прогулку по Равенне. Надеемся снова встретиться, уже во Флоренции!
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Александр
В Равенну мы ехали с волнением - легендарное, немного загадочное место… Боялись разочароваться… Но Ольга выполнила задачу на отлично - за достаточно короткую пешеходную экскурсию показала нам Равенну во всём её сказочном и таинственном великолепии. Ольга - позитивный и отзывчивый человек, старалась вникнуть во все наши трудности и по мере возможности решить наши вопросы и проблемы. Спасибо!
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Мария
Ольга - наш гид понравилась! Такая молодец, все время нас старалась увлечь своим рассказом. Провела хорошим маршрутом, посоветовала где пообедать (за это отдельное спасибо!). Речь грамотная и очень приятная манера общения! Мы остались очень довольны! Спасибо Ольге!
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В
Владимир
Ольга потрясающе умеет превратить экскурсию в увлекательное мероприятие. Дети моментально включились в игру и с удовольствием поглощали новый материал. Очень глубокие знания истории города с массой сюрпризов и интересных нюансов.
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С
Светлана
Были на экскурсии Звезды Равенны. Ольга потрясающе рассказывала о достопримечательностях, приятное и интересное повествование, сопровождающееся отступлениями о любви, еде и еще о многом другом. Понравилось все!!! Рекомендуем. ❤️