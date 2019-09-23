5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Поиски звёзд После распада Западной Римской империи на европейском небе засияла ослепительная звезда по имени Равенна — я расскажу вам о тех днях и помогу «дотянуться» до звёзд. Вы найдёте их в рассказах о поэзии Данте, в легендарных византийских мозаиках старинных церквей и даже на тротуарах улиц. Очаруетесь золотом подкупольной мозаики Баптистерия Православных и познакомитесь с коллекцией Архиепископского музея Равенны.
Базилики и мавзолеи Равенны Свои двери откроют прекраснейшие базилики Равенны: вы полюбуетесь уникальными византийскими мозаиками в храме Сант-Аполлинаре Нуово, побываете в базилике св. Франциска с настоящими золотыми рыбками и откроете тайны символов церкви Сан-Витале. Вы посетите гробницу Данте Алигьери, узнаете о последних годах жизни поэта и печальной судьбе Франчески да Римини. А в мавзолее Галлы Плацидии окунётесь в глубокую синеву сводов, украшенных раннехристианскими мозаиками.
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия рассчитана на взрослых, но может быть трансформирована в интерактивный семейный тур.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включен единый билет во все музеи и церкви (в весенне-летний период — 11,5 €; льготный — 10,5 €. Детям до 10 лет нужен билет только в Мавзолей Галлы Плацидии — 2 €. В период с октября по март, стоимость билетов на 2 € ниже).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я москвичка, уже очень давно живу в Италии. По профессии я филолог и лицензированный гид по Флоренции, провожу экскурсии по любимой Флоренции, а также чудесной Болонье и другим городам Эмилии-Романьи.
По счастливому стечению обстоятельств, я – мама; для школ своих детей я создала яркие детские экскурсии по Флоренции и Болонье. Буду рада познакомить с этими городами ваши школы и семьи!
Ольга - прекрасный, внимательный гид. Обладает обширными знаниями в области истории, культуры, архитектуры и живописи Италии. Очень интересный собеседник, интересно объясняет и отвечает на вопросы, не связанные непосредственно с экскурсией. А главное - Ольга говорит грамотным, литературным языком, слушать который одно удовольствие. Спасибо Ольге за внимательное отношение и замечательную прогулку по Равенне. Надеемся снова встретиться, уже во Флоренции!
Владимир
24 июля 2019
Ольга потрясающе умеет превратить экскурсию в увлекательное мероприятие. Дети моментально включились в игру и с удовольствием поглощали новый материал. Очень глубокие знания истории города с массой сюрпризов и интересных нюансов.
Мария
10 апреля 2019
Ольга - наш гид понравилась! Такая молодец, все время нас старалась увлечь своим рассказом. Провела хорошим маршрутом, посоветовала где пообедать (за это отдельное спасибо!).
Речь грамотная и очень приятная манера общения!
Мы остались очень довольны!
Спасибо Ольге!
Гуля
7 июня 2018
Ольга - профессионал в своём деле! И спасибо за цитирование Данте😊
Игорь
18 апреля 2018
для нас было важно заинтересовать нашу 10-летнюю дочь, и Ольге это, в значительной степени, удалось. По крайней мере, она сделала для этого все. Спасибо !!!