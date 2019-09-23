5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Поиски звёзд

После распада Западной Римской империи на европейском небе засияла ослепительная звезда по имени Равенна — я расскажу вам о тех днях и помогу «дотянуться» до звёзд. Вы найдёте их в рассказах о поэзии Данте, в легендарных византийских мозаиках старинных церквей и даже на тротуарах улиц. Очаруетесь золотом подкупольной мозаики Баптистерия Православных и познакомитесь с коллекцией Архиепископского музея Равенны.

Базилики и мавзолеи Равенны

Свои двери откроют прекраснейшие базилики Равенны: вы полюбуетесь уникальными византийскими мозаиками в храме Сант-Аполлинаре Нуово, побываете в базилике св. Франциска с настоящими золотыми рыбками и откроете тайны символов церкви Сан-Витале. Вы посетите гробницу Данте Алигьери, узнаете о последних годах жизни поэта и печальной судьбе Франчески да Римини. А в мавзолее Галлы Плацидии окунётесь в глубокую синеву сводов, украшенных раннехристианскими мозаиками.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия рассчитана на взрослых, но может быть трансформирована в интерактивный семейный тур.