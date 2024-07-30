5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Множество звёзд рассыпались в итальянском городе… Я приглашаю вас собрать их! Вы полюбуетесь 570 звёздами синего купола мавзолея Галлы Плацидии, услышите о звёздах «Божественной комедии» изгнанника Данте и Теодриха Великого. Заходя в базилики и музеи, узнаете о вере и еретиках, о грешниках и праведниках, о литературных образах и, конечно, о несравненных мозаиках Равенны.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Поиски звёзд

После распада Западной Римской империи на европейском небе засияла ослепительная звезда по имени Равенна — я расскажу вам о тех днях и помогу «дотянуться» до звёзд. Вы найдёте их в рассказах о поэзии Данте, в легендарных византийских мозаиках старинных церквей и даже на тротуарах улиц. Очаруетесь золотом подкупольной мозаики Баптистерия Православных и познакомитесь с коллекцией Архиепископского музея Равенны.

Базилики и мавзолеи Равенны

Свои двери откроют прекраснейшие базилики Равенны: вы полюбуетесь уникальными византийскими мозаиками в храме Сант-Аполлинаре Нуово, побываете в базилике св. Франциска с настоящими золотыми рыбками и откроете тайны символов церкви Сан-Витале. Вы посетите гробницу Данте Алигьери, узнаете о последних годах жизни поэта и печальной судьбе Франчески да Римини. А в мавзолее Галлы Плацидии окунётесь в глубокую синеву сводов, украшенных раннехристианскими мозаиками.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия рассчитана на взрослых, но может быть трансформирована в интерактивную семейную программу.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включен единый билет во все музеи и церкви (в весенне-летний период — €11,5; льготный — €10,5. Детям до 10 лет нужен билет только в Мавзолей Галлы Плацидии — €2. В период с октября по март, стоимость билетов на €2 ниже).