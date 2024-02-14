Равенна — мозаичный рай на земле. За стенами хмурых раннехристианских храмов скрывается поистине волшебный мир. Мерцание золота, блеск серебра, гранатовые переливы и выразительность ультрамарина. Вы узнаете, как создавались легендарные мозаичные ковры, расшифруете заложенные в них смыслы и получите невероятное эстетическое наслаждение.

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Описание

Что вас ожидает

Мы посетим пять памятников под охраной Юнеско: мавзолей Галлы Плацидии, базилики Сан-Витале и Сант-Аполлинаре-Нуово, Баптистерий Неона и капеллу Сант-Андреа. А также увидим гробницу Данте. Я расскажу:

Какие бывают техники мозаики и что означает само слово «мозаика»

Как расшифровать главные символы раннего христианства

Почему снаружи постройки Равенны очень простые

Что известно о святых покровителях города

Какие «приключения» происходили с останками Данте

Что привело к расколу между католичеством и православием

Почему некоторые постройки Равенны уходят под землю

И другие интересные факты!

Организационные детали

В стоимость не включён комплексный билет — 12,50€. Детям до 10 лет бесплатно.