«Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
Индивидуальная экскурсия в Равенне

Посетить главные достопримечательности города и полюбоваться фантастическими старинными мозаиками

Равенна — мозаичный рай на земле. За стенами хмурых раннехристианских храмов скрывается поистине волшебный мир. Мерцание золота, блеск серебра, гранатовые переливы и выразительность ультрамарина.

Вы узнаете, как создавались легендарные мозаичные ковры, расшифруете заложенные в них смыслы и получите невероятное эстетическое наслаждение.
«Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
«Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
«Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
Ближайшие даты:
14
фев
15
фев
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18
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19
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Описание

Что вас ожидает

Мы посетим пять памятников под охраной Юнеско: мавзолей Галлы Плацидии, базилики Сан-Витале и Сант-Аполлинаре-Нуово, Баптистерий Неона и капеллу Сант-Андреа. А также увидим гробницу Данте. Я расскажу:

  • Какие бывают техники мозаики и что означает само слово «мозаика»
  • Как расшифровать главные символы раннего христианства
  • Почему снаружи постройки Равенны очень простые
  • Что известно о святых покровителях города
  • Какие «приключения» происходили с останками Данте
  • Что привело к расколу между католичеством и православием
  • Почему некоторые постройки Равенны уходят под землю

И другие интересные факты!

Организационные детали

В стоимость не включён комплексный билет — 12,50€. Детям до 10 лет бесплатно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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