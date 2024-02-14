Посетить главные достопримечательности города и полюбоваться фантастическими старинными мозаиками
Равенна — мозаичный рай на земле. За стенами хмурых раннехристианских храмов скрывается поистине волшебный мир. Мерцание золота, блеск серебра, гранатовые переливы и выразительность ультрамарина.
Вы узнаете, как создавались легендарные мозаичные ковры, расшифруете заложенные в них смыслы и получите невероятное эстетическое наслаждение.
Вы узнаете, как создавались легендарные мозаичные ковры, расшифруете заложенные в них смыслы и получите невероятное эстетическое наслаждение.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы посетим пять памятников под охраной Юнеско: мавзолей Галлы Плацидии, базилики Сан-Витале и Сант-Аполлинаре-Нуово, Баптистерий Неона и капеллу Сант-Андреа. А также увидим гробницу Данте. Я расскажу:
- Какие бывают техники мозаики и что означает само слово «мозаика»
- Как расшифровать главные символы раннего христианства
- Почему снаружи постройки Равенны очень простые
- Что известно о святых покровителях города
- Какие «приключения» происходили с останками Данте
- Что привело к расколу между католичеством и православием
- Почему некоторые постройки Равенны уходят под землю
И другие интересные факты!
Организационные детали
В стоимость не включён комплексный билет — 12,50€. Детям до 10 лет бесплатно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Равенне
Меня зовут Анна, я гид по призванию и предназначению. Родилась во Всемирный день экскурсовода, да ещё и в культурной столице России. С 2013 года являюсь лицензированным гидом и веду экскурсии на русском и итальянском языке: сначала в Санкт-Петербурге, а затем и в Италии. Всегда была очарована шармом итальянского искусства и искала встречи с ним: как в Петербурге в Эрмитаже, так и в постоянных поездках по Италии. Будучи дипломированным искусствоведом, переводчиком, лицензированным гидом и гурманом, я всем сердцем полюбила Болонью с её богатым архитектурным наследием и великолепной гастрономией. С радостью поделюсь своими знаниями и открытиями.
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