Выбирайте и другие экскурсии в Равенне

Равенна - город, который трижды был столицей, сохранил уникальные мозаики V-VI веков. Посетители увидят могилу Данте и узнают о его связи с Равенной. Город впечатляет базиликой Сан-Витале и мавзолеем Галлы Плацидии. Мозаики базилики Сант-Аполлинаре-Нуово и церковь Сан-Франческо также ждут вашего внимания. Это путешествие обещает раскрыть исторические и культурные слои города, вдохновившего Байрона и Гессе

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Равенна и Данте

Равенна часто и совершенно справедливо ассоциируется у путешественников с Данте. Именно здесь великий поэт провел свои последние годы и был похоронен. Вы увидите его могилу и узнаете о борьбе за прах Данте Равенны и Флоренции, где он родился. А еще я раскрою, каким образом столица мозаик упомянута в «Божественной комедии».

Старинные храмы и мозаики

Вы исследуете знаковые достопримечательности Равенны: византийскую базилику Сан-Витале VI века и мавзолей Галлы Плацидии с «золотыми звездами» на синем потолке. Кроме того, я помогу расшифровать мозаики старинной базилики Сант-Аполлинаре-Нуово и покажу уютную церковь Сан-Франческо.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включен комплексный билет во все музеи и церкви: с 1 марта по 15 июня — 11,50 евро, с 16 июня по 28 февраля — 9,50 евро. Детям до 10 лет бесплатно.