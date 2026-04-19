Выбирайте и другие экскурсии в Равенне

Равенна - город, где история оживает в мозаиках. Узнайте о связи Данте с этим местом и раскройте тайны древних храмов
Равенна - город, который трижды был столицей, сохранил уникальные мозаики V-VI веков. Посетители увидят могилу Данте и узнают о его связи с Равенной. Город впечатляет базиликой Сан-Витале и мавзолеем Галлы Плацидии. Мозаики базилики Сант-Аполлинаре-Нуово и церковь Сан-Франческо также ждут вашего внимания.
Это путешествие обещает раскрыть исторические и культурные слои города, вдохновившего Байрона и Гессе
Равенна часто и совершенно справедливо ассоциируется у путешественников с Данте. Именно здесь великий поэт провел свои последние годы и был похоронен. Вы увидите его могилу и узнаете о борьбе за прах Данте Равенны и Флоренции, где он родился. А еще я раскрою, каким образом столица мозаик упомянута в «Божественной комедии».
Старинные храмы и мозаики
Вы исследуете знаковые достопримечательности Равенны: византийскую базилику Сан-Витале VI века и мавзолей Галлы Плацидии с «золотыми звездами» на синем потолке. Кроме того, я помогу расшифровать мозаики старинной базилики Сант-Аполлинаре-Нуово и покажу уютную церковь Сан-Франческо.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включен комплексный билет во все музеи и церкви: с 1 марта по 15 июня — 11,50 евро, с 16 июня по 28 февраля — 9,50 евро. Детям до 10 лет бесплатно.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джакомо — ваш гид в Равенне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 214 туристов
Меня зовут Джакомо, я лицензированный гид по региону Эмилия-Романья. Знакомлю путешественников с Италией на русском, английском и испанском языках с 1999 года.
Я родился и вырос в Равенне и с радостью поделюсь с вами историей и культурой этого удивительного города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Olga
Сердечное спасибо Джакомо за экскурсию, хорошее знание истории, чувство юмора!
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Владимир
Одна из лучших экскурсий в Италии, на которых я был.
Джакомо - историк по образованию и учил русский язык в университете, часто ездил в Россию и другие страны бывшего СССР. При читать дальшеуменьшить
этом родился и живёт в Равенне. Манера изложения - немного академическая, но достаточно живая.
Узнали историю города, много деталей о периоде заката римской империи и временах Данте. Посетили несколько очень интересных храмов и посмотрели на знаменитые мозаики.
Город небольшой, но очень интересный. Очень советую!
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N
Nelli
Всё было замечательно! Спасибо Джакомо!!!
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Е
Елена
Очень интересная и познавательная экскурсия. Джакомо хорошо знает историю и любит свой город. Очень рекомендуем.
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Оксана
экскурсия понравилась. неторопливо посмотрели все красоты Равенны. Джакомо хорошо разбирается в теме и не перегружает деталями. рекомендую.
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в
вадим
это огромное значение когда всё объясняет и рассказывает профессиональный историк. начинаешь понимать связь искусства и исторически событий. блистательная Равенна в сопровождении Джакомо-это незабываемо
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