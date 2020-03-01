Выбирайте и другие экскурсии в Равенне

Равенна и Данте Равенна часто и совершенно справедливо ассоциируется у путешественников с Данте. Именно здесь великий поэт провел свои последние годы и был похоронен. Вы увидите его могилу и узнаете о борьбе за прах Данте Равенны и Флоренции, где он родился. А еще я раскрою, каким образом столица мозаик упомянута в «Божественной комедии».
Старинные храмы и мозаики Вы исследуете знаковые достопримечательности Равенны: византийскую базилику Сан-Витале VI века и мавзолей Галлы Плацидии с «золотыми звездами» на синем потолке. Кроме того, я помогу расшифровать мозаики старинной базилики Сант-Аполлинаре-Нуово и покажу уютную церковь Сан-Франческо.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включен комплексный билет во все музеи и церкви: с 1 марта по 15 июня — 11,50 евро, с 16 июня по 28 февраля — 9,50 евро. Детям до 10 лет бесплатно.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Джакомо, я лицензированный гид по региону Эмилия-Романья. Знакомлю путешественников с Италией на русском, английском и испанском языках с 1999 года.
Я родился и вырос в Равенне и с радостью поделюсь с вами историей и культурой этого удивительного города.