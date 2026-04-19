Выбирайте и другие экскурсии в Равенне

Мои заказы

Равенна - путешествие в мир старинных мозаик

Равенна - город, где история оживает в мозаиках. Узнайте о связи Данте с этим местом и раскройте тайны древних храмов
Равенна - город, который трижды был столицей, сохранил уникальные мозаики V-VI веков. Посетители увидят могилу Данте и узнают о его связи с Равенной. Город впечатляет базиликой Сан-Витале и мавзолеем Галлы Плацидии. Мозаики базилики Сант-Аполлинаре-Нуово и церковь Сан-Франческо также ждут вашего внимания.

Это путешествие обещает раскрыть исторические и культурные слои города, вдохновившего Байрона и Гессе
5
28 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🖼️ Уникальные мозаики V-VI веков
  • 📜 История Данте и его связь с Равенной
  • 🏛️ Византийская архитектура
  • 🕍 Мавзолей Галлы Плацидии
  • ✨ Атмосфера старинных храмов
Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
Равенна - путешествие в мир старинных мозаик

Что можно увидеть

  • Базилика Сан-Витале
  • Мавзолей Галлы Плацидии
  • Базилика Сант-Аполлинаре-Нуово
  • Церковь Сан-Франческо
  • Могила Данте

Описание экскурсии

Равенна и Данте

Равенна часто и совершенно справедливо ассоциируется у путешественников с Данте. Именно здесь великий поэт провел свои последние годы и был похоронен. Вы увидите его могилу и узнаете о борьбе за прах Данте Равенны и Флоренции, где он родился. А еще я раскрою, каким образом столица мозаик упомянута в «Божественной комедии».

Старинные храмы и мозаики

Вы исследуете знаковые достопримечательности Равенны: византийскую базилику Сан-Витале VI века и мавзолей Галлы Плацидии с «золотыми звездами» на синем потолке. Кроме того, я помогу расшифровать мозаики старинной базилики Сант-Аполлинаре-Нуово и покажу уютную церковь Сан-Франческо.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включен комплексный билет во все музеи и церкви: с 1 марта по 15 июня — 11,50 евро, с 16 июня по 28 февраля — 9,50 евро. Детям до 10 лет бесплатно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джакомо
Джакомо — ваш гид в Равенне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 214 туристов
Меня зовут Джакомо, я лицензированный гид по региону Эмилия-Романья. Знакомлю путешественников с Италией на русском, английском и испанском языках с 1999 года. Я родился и вырос в Равенне и с радостью поделюсь с вами историей и культурой этого удивительного города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
2
3
2
1
O
Сердечное спасибо Джакомо за экскурсию, хорошее знание истории, чувство юмора!
Сердечное спасибо Джакомо за экскурсию, хорошее знание истории, чувство юмора!
Вам был полезен этот отзыв?
Владимир
Одна из лучших экскурсий в Италии, на которых я был.

Джакомо - историк по образованию и учил русский язык в университете, часто ездил в Россию и другие страны бывшего СССР. При
читать дальшеуменьшить

этом родился и живёт в Равенне.
Манера изложения - немного академическая, но достаточно живая.

Узнали историю города, много деталей о периоде заката римской империи и временах Данте. Посетили несколько очень интересных храмов и посмотрели на знаменитые мозаики.

Город небольшой, но очень интересный. Очень советую!

Вам был полезен этот отзыв?
N
Всё было замечательно! Спасибо Джакомо!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень интересная и познавательная экскурсия. Джакомо хорошо знает историю и любит свой город. Очень рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Оксана
экскурсия понравилась. неторопливо посмотрели все красоты Равенны. Джакомо хорошо разбирается в теме и не перегружает деталями. рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
в
это огромное значение когда всё объясняет и рассказывает профессиональный историк. начинаешь понимать связь искусства и исторически событий. блистательная Равенна в сопровождении Джакомо-это незабываемо
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Равенны

Похожие экскурсии на «Равенна - путешествие в мир старинных мозаик»

«Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
Пешая
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
«Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
Пройдитесь по главным памятникам Равенны и сравните мозаики в ключевых базиликах - получится цельная «карта» города
Начало: На выходе из ж/д вокзала Равенны
Тоже фокус на главных достопримечательностях и старинных мозаиках: похожий формат и впечатления, но с обзорным акцентом
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €300 за всё до 7 чел.
Равенна: сияние Византийской эпохи
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Равенна: сияние Византийской эпохи
Посмотрите на город через детали архитектуры и золотые мозаики - так проще связать памятники с эпохами и событиями
Начало: В центре города
Альтернатива с упором на византийскую эпоху и «чтение» истории по архитектуре и мозаикам, в том же темпе и длительности
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от €280 за всё до 8 чел.
Равенна и переломный момент в истории человечества
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Равенна и переломный момент в истории человечества
Сфокусируйтесь на истории Галлы Плацидии и поворотах поздней империи - мозаики и места зазвучат как сюжет
Начало: На Piazza del Popolo
Похожий интерес к Равенне V-VI веков и ключевым памятникам, но подан как исторический сюжет с героиней эпохи
Завтра в 10:30
11 авг в 10:30
от €200 за всё до 10 чел.
Равенна
Пешая
1 час
Индивидуальная
Равенна
Если времени мало, устройте короткую прогулку-знакомство: почувствуйте атмосферу города и решите, куда вернуться подробнее
Начало: Равенна
Короткий вариант для тех, кто хочет «первое знакомство» с Равенной в индивидуальном формате без длительного маршрута
Расписание: В любой день, с 9:00 до 17:00
$70 за всё до 50 чел.
У нас ещё много экскурсий в Равенне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Равенне
от €205 за экскурсию