Выбирайте и другие экскурсии в Равенне

Что вас ожидает

Равенна и Данте

Равенна часто и совершенно справедливо ассоциируется у путешественников с Данте. Именно здесь великий поэт провел свои последние годы и был похоронен. Вы увидите его могилу и узнаете о борьбе за прах Данте Равенны и Флоренции, где он родился. А еще я раскрою, каким образом столица мозаик упомянута в «Божественной комедии».

Старинные храмы и мозаики

Вы исследуете знаковые достопримечательности Равенны: византийскую базилику Сан-Витале VI века и мавзолей Галлы Плацидии с «золотыми звездами» на синем потолке. Кроме того, я помогу расшифровать мозаики старинной базилики Сант-Аполлинаре-Нуово и покажу уютную церковь Сан-Франческо.