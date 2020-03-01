Выбирайте и другие экскурсии в Равенне

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  3. Равенна — путешествие в мир старинных мозаик

Посетить главные храмы и музеи города и расшифровать великолепные мозаики на их стенах и куполах

Джакомо
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Джакомо – ваш гид
Равенна — совершенно невероятное место! За свою историю она трижды побывала столицей разных империй и королевств.

О ней писали Байрон, Данте и Гессе.

Я расскажу, как Равенне удалось сохранить потрясающие мозаичные комплексы V-VI столетий и помогу понять заложенный в них смысл.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Равенна — путешествие в мир старинных мозаик
Равенна — путешествие в мир старинных мозаик

Что вас ожидает

Равенна и Данте
Равенна часто и совершенно справедливо ассоциируется у путешественников с Данте. Именно здесь великий поэт провел свои последние годы и был похоронен. Вы увидите его могилу и узнаете о борьбе за прах Данте Равенны и Флоренции, где он родился. А еще я раскрою, каким образом столица мозаик упомянута в «Божественной комедии».

Старинные храмы и мозаики
Вы исследуете знаковые достопримечательности Равенны: византийскую базилику Сан-Витале VI века и мавзолей Галлы Плацидии с «золотыми звездами» на синем потолке. Кроме того, я помогу расшифровать мозаики старинной базилики Сант-Аполлинаре-Нуово и покажу уютную церковь Сан-Франческо.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включен комплексный билет во все музеи и церкви: с 1 марта по 15 июня — 11,50 евро, с 16 июня по 28 февраля — 9,50 евро. Детям до 10 лет бесплатно.

Равенна — путешествие в мир старинных мозаик
Равенна — путешествие в мир старинных мозаик
Равенна — путешествие в мир старинных мозаик
Равенна — путешествие в мир старинных мозаик
Равенна — путешествие в мир старинных мозаик
Равенна — путешествие в мир старинных мозаик
Равенна — путешествие в мир старинных мозаик

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Джакомо
Джакомо
Меня зовут Джакомо, я лицензированный гид по региону Эмилия-Романья. Знакомлю путешественников с Италией на русском, английском и испанском языках с 1999 года. Я родился и вырос в Равенне и с радостью поделюсь с вами историей и культурой этого удивительного города.
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