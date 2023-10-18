Прочитать историю города по его архитектуре и золотым мозаикам
Равенна была не просто свидетельницей распада Римской империи, а его участницей. Я укажу вам на отпечатки великих эпох, которые хранят городские стены. По архитектурным элементам зданий мы прочитаем историю борьбы за власть. А из разноцветных мозаик сложим рассказ о библейских событиях и торжестве христианства.
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Описание
Что вас ожидает
Архитектурные детали расскажут нам о непростой судьбе Равенны, которая за 200 лет трижды становилась столицей разных государств. За строгими стенами базилик вы обнаружите удивительные византийские мозаики. По различиям в оформлении сюжетов поймёте, как великие культуры плавно перетекали одна в другую. И прочувствуете главный сюжет городской архитектуры — христианский постулат о важности внутренней красоты. Разница между строгостью стен и величием убранства ошеломит вас и, возможно, наполнит благоговением.
Мы посетим:
- Базилику Сант-Аполлинаре-Нуово. Поговорим о соперничестве двух христианских течений в одном интерьере.
- Базилику Сан-Витале. Расшифруем государственный подтекст в символах.
- Мавзолей Галлы Плацидии. Рассмотрим сочетание христианских символов и римских традиций.
- Баптистерий Неона. Увидим золотое свечение византийских мозаик.
- Гробницу Данте. Вспомним «Божественную комедию» и строки русского поэта, посвящённые великому итальянцу.
Организационные детали
Билеты не входят в стоимость и оплачиваются отдельно на месте — общая стоимость €12,5/чел. Детям до 10 лет — бесплатно.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Равенне
Провела экскурсии для 121 туриста
Я профессиональный гид по Эмилии Романье с 2007 года и искусствовед. Более 20 лет живу в Италии и поэтому смогу вам рассказать о городе как «внутренний» житель. Я считаю, что каждый город должен быть проникнут всеми пятью чувствами и мне нравится рассказывать не только его истории и памятниках архитектуры, но и о людях, которые способствовали его развитию. Я сама каждый раз проникаюсь в атмосферу города, в котором провожу экскурсии и стараюсь передать эти ощущения туристам. Мои экскурсии- это приятные приключения, которые нужно пережить.
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