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Равенна: сияние Византийской эпохи

Погрузитесь в историю Равенны, где архитектура и мозаики расскажут о великих эпохах. Уникальная экскурсия для ценителей искусства и истории
Равенна - город, где архитектура и мозаики рассказывают о великих эпохах.

Византийские шедевры и базилики откроют перед вами историю борьбы за власть и торжество христианства.

Погрузитесь в атмосферу прошлого, исследуя базилики Сант-Аполлинаре-Нуово и Сан-Витале, а также Мавзолей Галлы Плацидии. Византийские мозаики и гробница Данте станут ключевыми моментами вашего путешествия. Откройте для себя Равенну и её уникальное наследие

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные византийские мозаики
  • 📜 Исторические архитектурные шедевры
  • 🎨 Погружение в эпоху Византии
  • 🕌 Базилики с богатой историей
  • 📚 Образовательное путешествие
Равенна: сияние Византийской эпохи
Равенна: сияние Византийской эпохи
Равенна: сияние Византийской эпохи

Что можно увидеть

  • Базилика Сант-Аполлинаре-Нуово
  • Базилика Сан-Витале
  • Мавзолей Галлы Плацидии
  • Баптистерий Неона
  • Гробница Данте

Описание экскурсии

Архитектурные детали расскажут нам о непростой судьбе Равенны, которая за 200 лет трижды становилась столицей разных государств. За строгими стенами базилик вы обнаружите удивительные византийские мозаики. По различиям в оформлении сюжетов поймёте, как великие культуры плавно перетекали одна в другую. И прочувствуете главный сюжет городской архитектуры — христианский постулат о важности внутренней красоты. Разница между строгостью стен и величием убранства ошеломит вас и, возможно, наполнит благоговением.

Мы посетим:

  • Базилику Сант-Аполлинаре-Нуово. Поговорим о соперничестве двух христианских течений в одном интерьере.
  • Базилику Сан-Витале. Расшифруем государственный подтекст в символах.
  • Мавзолей Галлы Плацидии. Рассмотрим сочетание христианских символов и римских традиций.
  • Баптистерий Неона. Увидим золотое свечение византийских мозаик.
  • Гробницу Данте. Вспомним «Божественную комедию» и строки русского поэта, посвящённые великому итальянцу.

Организационные детали

Билеты не входят в стоимость и оплачиваются отдельно на месте — общая стоимость €12,5/чел. Детям до 10 лет — бесплатно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Равенне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 146 туристов
С 2007 года я работаю лицензированным гидом в регионе Эмилия-Романья, а также являюсь искусствоведом и астрологом. Мое более чем 25-летнее пребывание в Италии дало мне уникальный взгляд на города через
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призму их истории, культуры и искусства. Я считаю, что каждый город следует ощущать всеми пятью чувствами, и поэтому мои рассказы о его исторических деталях, архитектурных достопримечательностях и ключевых личностях делают путешествие по-настоящему незабываемым.

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