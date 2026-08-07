Равенна - город, где архитектура и мозаики рассказывают о великих эпохах.
Византийские шедевры и базилики откроют перед вами историю борьбы за власть и торжество христианства.
Погрузитесь в атмосферу прошлого, исследуя базилики Сант-Аполлинаре-Нуово и Сан-Витале, а также Мавзолей Галлы Плацидии. Византийские мозаики и гробница Данте станут ключевыми моментами вашего путешествия. Откройте для себя Равенну и её уникальное наследие
Византийские шедевры и базилики откроют перед вами историю борьбы за власть и торжество христианства.
Погрузитесь в атмосферу прошлого, исследуя базилики Сант-Аполлинаре-Нуово и Сан-Витале, а также Мавзолей Галлы Плацидии. Византийские мозаики и гробница Данте станут ключевыми моментами вашего путешествия. Откройте для себя Равенну и её уникальное наследие
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные византийские мозаики
- 📜 Исторические архитектурные шедевры
- 🎨 Погружение в эпоху Византии
- 🕌 Базилики с богатой историей
- 📚 Образовательное путешествие
Что можно увидеть
- Базилика Сант-Аполлинаре-Нуово
- Базилика Сан-Витале
- Мавзолей Галлы Плацидии
- Баптистерий Неона
- Гробница Данте
Описание экскурсии
Архитектурные детали расскажут нам о непростой судьбе Равенны, которая за 200 лет трижды становилась столицей разных государств. За строгими стенами базилик вы обнаружите удивительные византийские мозаики. По различиям в оформлении сюжетов поймёте, как великие культуры плавно перетекали одна в другую. И прочувствуете главный сюжет городской архитектуры — христианский постулат о важности внутренней красоты. Разница между строгостью стен и величием убранства ошеломит вас и, возможно, наполнит благоговением.
Мы посетим:
- Базилику Сант-Аполлинаре-Нуово. Поговорим о соперничестве двух христианских течений в одном интерьере.
- Базилику Сан-Витале. Расшифруем государственный подтекст в символах.
- Мавзолей Галлы Плацидии. Рассмотрим сочетание христианских символов и римских традиций.
- Баптистерий Неона. Увидим золотое свечение византийских мозаик.
- Гробницу Данте. Вспомним «Божественную комедию» и строки русского поэта, посвящённые великому итальянцу.
Организационные детали
Билеты не входят в стоимость и оплачиваются отдельно на месте — общая стоимость €12,5/чел. Детям до 10 лет — бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Равенне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 146 туристов
С 2007 года я работаю лицензированным гидом в регионе Эмилия-Романья, а также являюсь искусствоведом и астрологом. Мое более чем 25-летнее пребывание в Италии дало мне уникальный взгляд на города через
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