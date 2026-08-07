Равенна - город, где архитектура и мозаики рассказывают о великих эпохах. Византийские шедевры и базилики откроют перед вами историю борьбы за власть и торжество христианства. Погрузитесь в атмосферу прошлого, исследуя базилики Сант-Аполлинаре-Нуово и Сан-Витале, а также Мавзолей Галлы Плацидии. Византийские мозаики и гробница Данте станут ключевыми моментами вашего путешествия. Откройте для себя Равенну и её уникальное наследие

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Архитектурные детали расскажут нам о непростой судьбе Равенны, которая за 200 лет трижды становилась столицей разных государств. За строгими стенами базилик вы обнаружите удивительные византийские мозаики. По различиям в оформлении сюжетов поймёте, как великие культуры плавно перетекали одна в другую. И прочувствуете главный сюжет городской архитектуры — христианский постулат о важности внутренней красоты. Разница между строгостью стен и величием убранства ошеломит вас и, возможно, наполнит благоговением.

Мы посетим:

Базилику Сант-Аполлинаре-Нуово. Поговорим о соперничестве двух христианских течений в одном интерьере.

Поговорим о соперничестве двух христианских течений в одном интерьере. Базилику Сан-Витале. Расшифруем государственный подтекст в символах.

Расшифруем государственный подтекст в символах. Мавзолей Галлы Плацидии. Рассмотрим сочетание христианских символов и римских традиций.

Рассмотрим сочетание христианских символов и римских традиций. Баптистерий Неона. Увидим золотое свечение византийских мозаик.

Увидим золотое свечение византийских мозаик. Гробницу Данте. Вспомним «Божественную комедию» и строки русского поэта, посвящённые великому итальянцу.

Организационные детали

Билеты не входят в стоимость и оплачиваются отдельно на месте — общая стоимость €12,5/чел. Детям до 10 лет — бесплатно.