Экскурсия по Равенне - это путешествие в прошлое, где каждый уголок города хранит следы великих событий.
Посетители увидят мавзолей Галлы Плацидии с его потрясающими мозаиками, базилику Сан-Витале, где история Юстиниана и Феодоры оживает в искусстве.
Не упустите шанс прикоснуться к тайнам гробницы Данте Алигьери и насладиться атмосферой центральной площади. Это возможность погрузиться в эпоху перемен и почувствовать дыхание истории
Посетители увидят мавзолей Галлы Плацидии с его потрясающими мозаиками, базилику Сан-Витале, где история Юстиниана и Феодоры оживает в искусстве.
Не упустите шанс прикоснуться к тайнам гробницы Данте Алигьери и насладиться атмосферой центральной площади. Это возможность погрузиться в эпоху перемен и почувствовать дыхание истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные мозаики
- 📜 Исторические факты
- 🌟 Захватывающие истории
- 🗺️ Легендарные места
- ☕ Пауза на кофе
Что можно увидеть
- Мавзолей Галлы Плацидии
- Базилика Сан-Витале
- Памятник Данте Алигьери
- Баптистерий православных
- Центральная площадь
Описание экскурсии
- Мавзолей Галлы Плацидии — скромное снаружи и потрясающее изнутри здание — прекрасно сохранившиеся мозаики рассказывают о вере в жизнь по ту сторону бытия и долгожданное единение с Богом
- Базилика Сан-Витале с великолепными мозаиками и история императорской пары Юстиниана и Феодоры, которые сыграли важную роль в истории Восточной Римской империи
- Памятник Данте Алигьери, похороненного в Равенне. Вы узнаете, как гробница великого поэта стала частью посмертной интриги
- Баптистерий православных — важное для ранних христиан культовое сооружение
- Центральная площадь и здание рынка начала 20 века — вы увидите, как современная архитектура вписывается в древнюю ткань города
При желании в середине экскурсии сделаем остановку на кофе в уютном дворике, а в конце зайдём в атмосферный ресторан местной кухни.
Действующие лица истории Равенны и нашей экскурсии — это люди, которые влияли на судьбы западного мира в эпоху перемен: Галла Плацидия, император Византии Юстиниан и императрица Феодора, король готов Теодорих. А ещё — Вахтанг Кикабидзе!
Организационные детали
- Все объекты мы осмотрим снаружи и внутри
- Дополнительно оплачивается единый входной билет €12,5 за чел. Билет для гида покупать не нужно
- Напитки в кафе — по желанию, не входят в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piazza del Popolo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Равенне
Провела экскурсии для 98 туристов
Живу в пригороде Болоньи с 1999 года, получила второе высшее образование в Академии Художеств по специальности реставрация. Переехала жить в Болонью по зову души, и душа не обманула, мне здесь хорошо, Болонья — мой город. Приезжайте, поделюсь впечатлениями, мыслями и чувствами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгения
2 окт 2025
Я давно хотела увидеть мозаики Равенны, мечта сбылась и сбылась в чудесный солнечный осенний день с удивительно красивым человеком, Оксаной, которая смешала в замечательный коктейль историю, современность, красоту и свою любовь к предмету экскурсии.
Анна
6 сен 2025
Благодарим Оксану за интересную, легкую и очень полезную экскурсию! Равенна прекрасна неповторимыми мозаиками!
Входит в следующие категории Равенны
Похожие экскурсии из Равенны
Индивидуальная
до 4 чел.
Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
Равенна - город, где история оживает в мозаиках. Узнайте о связи Данте с этим местом и раскройте тайны древних храмов
Завтра в 09:30
16 ноя в 09:30
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
«Есть город золотой»: обзорная экскурсия
Погрузитесь в мир мозаик Равенны, раскройте тайны древних символов и узнайте историю великих памятников Юнеско
Начало: На выходе из ж/д вокзала Равенны
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
€250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Равенна
Начало: Равенна
Расписание: В любой день, с 9:00 до 17:00
Завтра в 09:00
16 ноя в 09:00
$70 за всё до 50 чел.