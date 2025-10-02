Экскурсия по Равенне - это путешествие в прошлое, где каждый уголок города хранит следы великих событий. Посетители увидят мавзолей Галлы Плацидии с его потрясающими мозаиками, базилику Сан-Витале, где история Юстиниана и Феодоры оживает в искусстве. Не упустите шанс прикоснуться к тайнам гробницы Данте Алигьери и насладиться атмосферой центральной площади. Это возможность погрузиться в эпоху перемен и почувствовать дыхание истории

Описание экскурсии

— важное для ранних христиан культовое сооружение Центральная площадь и здание рынка начала 20 века — вы увидите, как современная архитектура вписывается в древнюю ткань города

При желании в середине экскурсии сделаем остановку на кофе в уютном дворике, а в конце зайдём в атмосферный ресторан местной кухни.

Действующие лица истории Равенны и нашей экскурсии — это люди, которые влияли на судьбы западного мира в эпоху перемен: Галла Плацидия, император Византии Юстиниан и императрица Феодора, король готов Теодорих. А ещё — Вахтанг Кикабидзе!

Организационные детали