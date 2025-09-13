Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Равенне на русском языке, цены от €195, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 20 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Равенна - путешествие в мир старинных мозаик Равенна - город, где история оживает в мозаиках. Узнайте о связи Данте с этим местом и раскройте тайны древних храмов €195 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа 20% 10 отзывов Индивидуальная до 7 чел. «Есть город золотой»: обзорная экскурсия Погрузитесь в мир мозаик Равенны, раскройте тайны древних символов и узнайте историю великих памятников Юнеско Начало: На выходе из ж/д вокзала Равенны €200 €250 за всё до 7 чел. Пешая 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Равенна и переломный момент в истории Откройте для себя захватывающую историю Равенны, где судьбы империй и людей переплетаются в уникальных мозаиках и архитектуре Начало: На Piazza del Popolo €200 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Равенны

