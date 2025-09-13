Индивидуальная
Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
Равенна - город, где история оживает в мозаиках. Узнайте о связи Данте с этим местом и раскройте тайны древних храмов
«Есть город золотой»: обзорная экскурсия
Погрузитесь в мир мозаик Равенны, раскройте тайны древних символов и узнайте историю великих памятников Юнеско
Равенна и переломный момент в истории
Откройте для себя захватывающую историю Равенны, где судьбы империй и людей переплетаются в уникальных мозаиках и архитектуре
