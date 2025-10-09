Индивидуальная
до 4 чел.
Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
Равенна - город, где история оживает в мозаиках. Узнайте о связи Данте с этим местом и раскройте тайны древних храмов
Завтра в 09:30
10 окт в 09:30
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
«Есть город золотой»: обзорная экскурсия
Погрузитесь в мир мозаик Равенны, раскройте тайны древних символов и узнайте историю великих памятников Юнеско
Начало: На выходе из ж/д вокзала Равенны
Завтра в 09:00
12 окт в 09:00
€250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Равенна: сияние Византийской эпохи
Погрузитесь в историю Равенны, где архитектура и мозаики расскажут о великих эпохах. Уникальная экскурсия для ценителей искусства и истории
Начало: В центре города
17 окт в 09:00
18 окт в 09:00
€260 за всё до 8 чел.
