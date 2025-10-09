Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Равенне на русском языке, цены от €195. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 21 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Равенна - путешествие в мир старинных мозаик Равенна - город, где история оживает в мозаиках. Узнайте о связи Данте с этим местом и раскройте тайны древних храмов €195 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа 11 отзывов Индивидуальная до 7 чел. «Есть город золотой»: обзорная экскурсия Погрузитесь в мир мозаик Равенны, раскройте тайны древних символов и узнайте историю великих памятников Юнеско Начало: На выходе из ж/д вокзала Равенны €250 за всё до 7 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 8 чел. Равенна: сияние Византийской эпохи Погрузитесь в историю Равенны, где архитектура и мозаики расскажут о великих эпохах. Уникальная экскурсия для ценителей искусства и истории Начало: В центре города €260 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Равенны

