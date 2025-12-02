И Ирина «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне Хочу выразить огромную благодарность Анне за проведенную экскурсию по Равенне. Все прошло великолепно, не заметила как пролетело время. Было очень интересно и доступно для восприятия. Анна, вам успехов в ваших дальнейших планах! ❤️👍

И Инна «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне читать дальше кирпичными стенами вас действительно встретят огнегривые львы, синие волы и золотые орлы. А благодаря рассказам Анны все они оживут и расскажут вам историю этого прекрасного города. Берегите свои шеи, вам придется долго-долго смотреть вверх, потому что невозможно оторваться от завораживающих переплетений библейских историй и природных мотивов равеннских мозаик. Анна наполнит их смыслами и значениями, проведет за руку в Средневековье и сделает все, чтобы посещение Равенны осталось в вашей памяти навсегда.

А если духовной пищи не хватит, Анна расскажет про местные специалитеты и порекомендует рестораны на любой вкус и кошелек.

И ещё Анна очень живая, обаятельная и увлеченная. Спасибо ей за прекрасно проведенное время! Равенна - не самый очевидный город для посещения. Но если вы задались целью его увидеть, вы не прогадаете. За скромными

О Ольга Равенна - путешествие в мир старинных мозаик Джакомо один из лучших гидов! Погруженный в историю региона, в историческую географию, знающий много региональных нюансов. Великолепный русский язык, богатый словарный запас!

Экскурсия понравилась очень! Bravo!

А Андрей «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне Великолепно! Содержательно! Глубоко в теме! Буду стремиться попасть к гиду Ане на другие экскурсии! 😊

В Вадим Равенна - путешествие в мир старинных мозаик Джакомо, прекрасный знающий гид, интересный человек и прекрасно владеет материалом. Спасибо ему

Д Дарья Равенна - путешествие в мир старинных мозаик Это была очень приятная прогулка. Джакомо отлично говорит по-русски, заинтересован в гостях, заботится об их удобстве и о том, чтобы им было все понятно. Я люблю более интенсивные встречи, но интенсивности явно мешала страшная жара. Могу смело рекомендовать!

А Анжелла Равенна - путешествие в мир старинных мозаик Замечательная экскурсия! Мы под осень большим впечатлением. Большое спасибо!

E Ekaterina «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне Мы заказали экскурсию, чтобы изучить мозаики Равенны и получили больше, чем ожидали: кроме невероятно интересного рассказа о мозаиках, Анна также поделилась с нами историями о самом городе, помогла организовать время в нем наилучшим образом. Рекомендую 100%

О Ольга «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне Прекрасная экскурсия и замечательная гид Анна сделали наш день интересным, увлекательным и познавательным! Побывали на могиле Данте, налюбовались красивейшими мозаиками Равенны, накупили сувениров! Анна рассказывала все очень интересно и подробно, отвечала на все наши вопросы и была очень доброжелательна)

R Roman Равенна - путешествие в мир старинных мозаик Очень хорошо прошло все

Л Лев «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне Отличная экскурсия

А Анастасия «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне Спасибо Анне за интересную и содержательную прогулку. По приезде город не произвел на нас особо яркого впечатления, но благодаря рассказам Анны - заиграл новыми красками. Даже мне, человеку не особо интересующемуся историей религии, было очень познавательно и увлекательно. Спасибо!

В Вадим Равенна - путешествие в мир старинных мозаик Хороший гид. Очень важный момент, что он местный от рождения и отлично знает город и плюсом ко всему историк и глубоко разбирается в теме. Мозака великолепная, но без гида просто любоваться -это бы имело половинчатый эффект. Наше уважение Джакомо.

В Виктория «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне Анна, большое спасибо за экскурсию! Рада видеть, что есть люди, которые настолько горят своим делом. Было приятно слушать такой интересный и живой рассказ🥰 Всем очень рекомендую!

Е Екатерина Равенна - путешествие в мир старинных мозаик Джованни хорошо владеет русским и показал нам все основные достопримечательности Равенны: многочисленные мозаики, место погребение Данте, указал, что еще необходимо посетить после завершения экскурсии.

Т Татьяна Равенна - путешествие в мир старинных мозаик Очень понравился гид и экскурсия.

Прекрасный человек и влюбленный в свой город гид, глубокие знания и отличный язык. Очень рекомендую.

И Ирина «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне читать дальше нашли в лице Анны! 3 часа, как мгновение: программа составлена грамотно, успели увидеть все самое главное. На все дополнительные вопросы получены ответы. Спасибо большое! Есть желание продолжить изучение темы. Ехали в Равенну осознанно, понимая, какое роскошество нас ждет в местных базиликах. И нам нужен был грамотный проводник. Мы его

K Konstantin «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне Отлично

Г Галина «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне Нам понравилась экскурсия от Анны. Интересно и подробно рассказала нам про основные достопримечательности города. Общительная, дружелюбная, позитивная. Спасибо.