Индивидуальная
до 4 чел.
Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
Равенна - город, где история оживает в мозаиках. Узнайте о связи Данте с этим местом и раскройте тайны древних храмов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€195 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
«Есть город золотой»: обзорная экскурсия
Погрузитесь в мир мозаик Равенны, раскройте тайны древних символов и узнайте историю великих памятников Юнеско
Начало: На выходе из ж/д вокзала Равенны
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€225
€250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Равенна: сияние Византийской эпохи
Погрузитесь в историю Равенны, где архитектура и мозаики расскажут о великих эпохах. Уникальная экскурсия для ценителей искусства и истории
Начало: В центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€260 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 декабря 2025Хочу выразить огромную благодарность Анне за проведенную экскурсию по Равенне. Все прошло великолепно, не заметила как пролетело время. Было очень интересно и доступно для восприятия. Анна, вам успехов в ваших дальнейших планах! ❤️👍
- ИИнна28 октября 2025Равенна - не самый очевидный город для посещения. Но если вы задались целью его увидеть, вы не прогадаете. За скромными
- ООльга30 сентября 2025Джакомо один из лучших гидов! Погруженный в историю региона, в историческую географию, знающий много региональных нюансов. Великолепный русский язык, богатый словарный запас!
Экскурсия понравилась очень! Bravo!
- ААндрей27 сентября 2025Великолепно! Содержательно! Глубоко в теме! Буду стремиться попасть к гиду Ане на другие экскурсии! 😊
- ВВадим27 августа 2025Джакомо, прекрасный знающий гид, интересный человек и прекрасно владеет материалом. Спасибо ему
- ДДарья14 августа 2025Это была очень приятная прогулка. Джакомо отлично говорит по-русски, заинтересован в гостях, заботится об их удобстве и о том, чтобы им было все понятно. Я люблю более интенсивные встречи, но интенсивности явно мешала страшная жара. Могу смело рекомендовать!
- ААнжелла25 июня 2025Замечательная экскурсия! Мы под осень большим впечатлением. Большое спасибо!
- EEkaterina2 июня 2025Мы заказали экскурсию, чтобы изучить мозаики Равенны и получили больше, чем ожидали: кроме невероятно интересного рассказа о мозаиках, Анна также поделилась с нами историями о самом городе, помогла организовать время в нем наилучшим образом. Рекомендую 100%
- ООльга12 апреля 2025Прекрасная экскурсия и замечательная гид Анна сделали наш день интересным, увлекательным и познавательным! Побывали на могиле Данте, налюбовались красивейшими мозаиками Равенны, накупили сувениров! Анна рассказывала все очень интересно и подробно, отвечала на все наши вопросы и была очень доброжелательна)
- RRoman19 марта 2025Очень хорошо прошло все
- ЛЛев9 марта 2025Отличная экскурсия
- ААнастасия25 февраля 2025Спасибо Анне за интересную и содержательную прогулку. По приезде город не произвел на нас особо яркого впечатления, но благодаря рассказам Анны - заиграл новыми красками. Даже мне, человеку не особо интересующемуся историей религии, было очень познавательно и увлекательно. Спасибо!
- ВВадим5 января 2025Хороший гид. Очень важный момент, что он местный от рождения и отлично знает город и плюсом ко всему историк и глубоко разбирается в теме. Мозака великолепная, но без гида просто любоваться -это бы имело половинчатый эффект. Наше уважение Джакомо.
- ВВиктория26 ноября 2024Анна, большое спасибо за экскурсию! Рада видеть, что есть люди, которые настолько горят своим делом. Было приятно слушать такой интересный и живой рассказ🥰 Всем очень рекомендую!
- ЕЕкатерина9 ноября 2024Джованни хорошо владеет русским и показал нам все основные достопримечательности Равенны: многочисленные мозаики, место погребение Данте, указал, что еще необходимо посетить после завершения экскурсии.
- ТТатьяна15 октября 2024Очень понравился гид и экскурсия.
Прекрасный человек и влюбленный в свой город гид, глубокие знания и отличный язык. Очень рекомендую.
- ИИрина8 августа 2024Ехали в Равенну осознанно, понимая, какое роскошество нас ждет в местных базиликах. И нам нужен был грамотный проводник. Мы его
- KKonstantin25 июня 2024Отлично
- ГГалина18 мая 2024Нам понравилась экскурсия от Анны. Интересно и подробно рассказала нам про основные достопримечательности города. Общительная, дружелюбная, позитивная. Спасибо.
- ААнна15 апреля 2024Анна очень легкий в общении человек. Провела нас по Равенне, открыв совершенно неожиданные сокровища этого скромного на первый взгляд города. Непринудежденно снабжая нас и информацией о итальянских привычках, обычаях в еде, блюдах, покупках и местах
