Искусство и музеи – экскурсии в Равенне

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Равенне на русском языке, цены от €195, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
Пешая
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
Равенна - город, где история оживает в мозаиках. Узнайте о связи Данте с этим местом и раскройте тайны древних храмов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€195 за всё до 4 чел.
«Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
Пешая
3 часа
-
10%
13 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
«Есть город золотой»: обзорная экскурсия
Погрузитесь в мир мозаик Равенны, раскройте тайны древних символов и узнайте историю великих памятников Юнеско
Начало: На выходе из ж/д вокзала Равенны
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€225€250 за всё до 7 чел.
Равенна: сияние Византийской эпохи
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Равенна: сияние Византийской эпохи
Погрузитесь в историю Равенны, где архитектура и мозаики расскажут о великих эпохах. Уникальная экскурсия для ценителей искусства и истории
Начало: В центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€260 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    2 декабря 2025
    «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
    Хочу выразить огромную благодарность Анне за проведенную экскурсию по Равенне. Все прошло великолепно, не заметила как пролетело время. Было очень интересно и доступно для восприятия. Анна, вам успехов в ваших дальнейших планах! ❤️👍
  • И
    Инна
    28 октября 2025
    «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
    Равенна - не самый очевидный город для посещения. Но если вы задались целью его увидеть, вы не прогадаете. За скромными
    читать дальше

    кирпичными стенами вас действительно встретят огнегривые львы, синие волы и золотые орлы. А благодаря рассказам Анны все они оживут и расскажут вам историю этого прекрасного города. Берегите свои шеи, вам придется долго-долго смотреть вверх, потому что невозможно оторваться от завораживающих переплетений библейских историй и природных мотивов равеннских мозаик. Анна наполнит их смыслами и значениями, проведет за руку в Средневековье и сделает все, чтобы посещение Равенны осталось в вашей памяти навсегда.
    А если духовной пищи не хватит, Анна расскажет про местные специалитеты и порекомендует рестораны на любой вкус и кошелек.
    И ещё Анна очень живая, обаятельная и увлеченная. Спасибо ей за прекрасно проведенное время!

  • О
    Ольга
    30 сентября 2025
    Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
    Джакомо один из лучших гидов! Погруженный в историю региона, в историческую географию, знающий много региональных нюансов. Великолепный русский язык, богатый словарный запас!
    Экскурсия понравилась очень! Bravo!
  • А
    Андрей
    27 сентября 2025
    «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
    Великолепно! Содержательно! Глубоко в теме! Буду стремиться попасть к гиду Ане на другие экскурсии! 😊
  • В
    Вадим
    27 августа 2025
    Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
    Джакомо, прекрасный знающий гид, интересный человек и прекрасно владеет материалом. Спасибо ему
  • Д
    Дарья
    14 августа 2025
    Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
    Это была очень приятная прогулка. Джакомо отлично говорит по-русски, заинтересован в гостях, заботится об их удобстве и о том, чтобы им было все понятно. Я люблю более интенсивные встречи, но интенсивности явно мешала страшная жара. Могу смело рекомендовать!
  • А
    Анжелла
    25 июня 2025
    Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
    Замечательная экскурсия! Мы под осень большим впечатлением. Большое спасибо!
  • E
    Ekaterina
    2 июня 2025
    «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
    Мы заказали экскурсию, чтобы изучить мозаики Равенны и получили больше, чем ожидали: кроме невероятно интересного рассказа о мозаиках, Анна также поделилась с нами историями о самом городе, помогла организовать время в нем наилучшим образом. Рекомендую 100%
  • О
    Ольга
    12 апреля 2025
    «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
    Прекрасная экскурсия и замечательная гид Анна сделали наш день интересным, увлекательным и познавательным! Побывали на могиле Данте, налюбовались красивейшими мозаиками Равенны, накупили сувениров! Анна рассказывала все очень интересно и подробно, отвечала на все наши вопросы и была очень доброжелательна)
  • R
    Roman
    19 марта 2025
    Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
    Очень хорошо прошло все
  • Л
    Лев
    9 марта 2025
    «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
    Отличная экскурсия
  • А
    Анастасия
    25 февраля 2025
    «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
    Спасибо Анне за интересную и содержательную прогулку. По приезде город не произвел на нас особо яркого впечатления, но благодаря рассказам Анны - заиграл новыми красками. Даже мне, человеку не особо интересующемуся историей религии, было очень познавательно и увлекательно. Спасибо!
  • В
    Вадим
    5 января 2025
    Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
    Хороший гид. Очень важный момент, что он местный от рождения и отлично знает город и плюсом ко всему историк и глубоко разбирается в теме. Мозака великолепная, но без гида просто любоваться -это бы имело половинчатый эффект. Наше уважение Джакомо.
  • В
    Виктория
    26 ноября 2024
    «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
    Анна, большое спасибо за экскурсию! Рада видеть, что есть люди, которые настолько горят своим делом. Было приятно слушать такой интересный и живой рассказ🥰 Всем очень рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    9 ноября 2024
    Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
    Джованни хорошо владеет русским и показал нам все основные достопримечательности Равенны: многочисленные мозаики, место погребение Данте, указал, что еще необходимо посетить после завершения экскурсии.
  • Т
    Татьяна
    15 октября 2024
    Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
    Очень понравился гид и экскурсия.
    Прекрасный человек и влюбленный в свой город гид, глубокие знания и отличный язык. Очень рекомендую.
  • И
    Ирина
    8 августа 2024
    «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
    Ехали в Равенну осознанно, понимая, какое роскошество нас ждет в местных базиликах. И нам нужен был грамотный проводник. Мы его
    читать дальше

    нашли в лице Анны! 3 часа, как мгновение: программа составлена грамотно, успели увидеть все самое главное. На все дополнительные вопросы получены ответы. Спасибо большое! Есть желание продолжить изучение темы.

  • K
    Konstantin
    25 июня 2024
    «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
    Отлично
  • Г
    Галина
    18 мая 2024
    «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
    Нам понравилась экскурсия от Анны. Интересно и подробно рассказала нам про основные достопримечательности города. Общительная, дружелюбная, позитивная. Спасибо.
  • А
    Анна
    15 апреля 2024
    «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
    Анна очень легкий в общении человек. Провела нас по Равенне, открыв совершенно неожиданные сокровища этого скромного на первый взгляд города. Непринудежденно снабжая нас и информацией о итальянских привычках, обычаях в еде, блюдах, покупках и местах

Ответы на вопросы от путешественников по Равенне в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Равенне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
  2. «Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
  3. Равенна: сияние Византийской эпохи
Сколько стоит экскурсия по Равенне в декабре 2025
Сейчас в Равенне в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 195 до 260 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Равенне (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 34 ⭐ отзыва, цены от €195. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль