Индивидуальная
3 часа
Звёзды Равенны
Узнать самое интересное о городе и старинных мозаиках
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Равенна - путешествие в мир старинных мозаик
Посетить главные храмы и музеи города и расшифровать великолепные мозаики на их стенах и куполах
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Есть город золотой»: обзорная экскурсия по Равенне
Посетить главные достопримечательности города и полюбоваться фантастическими старинными мозаиками
Начало: На выходе из ж/д вокзала Равенны
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€210 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Равенна: сияние Византийской эпохи
Прочитать историю города по его архитектуре и золотым мозаикам
Начало: в центре города
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
€260 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина18 мая 2024Нам понравилась экскурсия от Анны. Интересно и подробно рассказала нам про основные достопримечательности города. Общительная, дружелюбная, позитивная. Спасибо.
- ААнна15 апреля 2024Анна очень легкий в общении человек. Провела нас по Равенне, открыв совершенно неожиданные сокровища этого скромного на первый взгляд города. Непринудежденно снабжая нас и информацией о итальянских привычках, обычаях в еде, блюдах, покупках и местах
- ООльга6 апреля 2024Потрясающе интересная экскурсия! Анна очень увлекательно рассказывала о богатом прошлом Равенны, время пробежало просто незаметно. Даже жалко было расставаться. Всем смело рекомендую
- ЮЮлия28 марта 2024Прекрасная прогулка с Джакомо по главным достопримечательностям Равенны. Все что говорилось в других отзывах про отличное владение русским языком -
- ИИрина27 января 2024Энциклопедические знания и любовь к родному городу! Спасибо, Джакомо! Alla prossima!
- ААлександр6 января 2024Ольга прекрасно провела для нас экскурсию, смогла заинтересовать детей с учётом сложного материала. Нам очень понравилась Равенна. Рекомендуем!
- ККира13 ноября 2023Джакомо увлекательно рассказывает, прекрасно говорит на русском языке. Ему удалось передать любовь к родному городу, его истории и нам!
- ИИлья19 марта 2023Все понравилось!
- ААлексей9 января 2020Отличная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Равенне в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Равенне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Равенне в июне 2024
Сейчас в Равенне в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 экскурсии от 180 до 260. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Равенне (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Пешеходные», 24 ⭐ отзыва, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август