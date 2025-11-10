Интересная и красивая прогулка, истории художников, которые жили и творили в Риме. Вы получите море эстетического удовольствия и вам не придется толкаться среди музейных толп.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждет? Картины Караваджо и фрески Рафаэля, скульптуры Бернини и Микеланджело. Утонченный ренессанс, яркий и пышный барокко и даже шаловливый рококо встретятся нам на пути. И теперь уж точно с этими стилями в искусстве вы будете на «ты». Во время нашего насыщенного маршрута мы увидим:
- Площадь Навонe и творения великих артистов барокко;
- Церковь Санта Мария делла Паше и фрески Рафаэля, а также шедевры маньеризма и барокко;
- Церковь Сан Луиджи дей Франчези и картины Караваджо;
- Базилика Святого Августина и снова Караваджо, Рафаэль, художники барокко;
- Церковь Санта Мария сопра Минерва и шедевры тосканской школы;
- И в завершение, апофеоз барокко — Церковь Иезуитов и 3D потолок.
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Навона
Завершение: Пантеон
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
