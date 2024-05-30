E Ekaterina Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы Было очень интересно, Александр рассказал не только про итальянских масонов, а так же много интересных исторических фактов о городе и истории Римской империи. Обратил внимание на католические церкви. Рекомендую! 👍🏼

O Olga Детская обзорная экскурсия по городу «История Древнего Рима» читать дальше тщательно продумано с большим количеством дополнительных материалов на русском языке (карточки, карты, наклейки, письма, видео ролики и т. д.). Ольга очень знающий и опытный экскурсовод, она могла ответить на все наши вопросы, как детей так и взрослых. Замечательная экскурсия! Дети, 8 и 9 лет, были очень увлечены рассказами Ольги и ее интересными играми - викторинами. Все было

I Irena Откройте для себя Рим Замечательная экскурсия!

И Ирина Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима Я была на обзооной экскурсии, все сложилось. Замечательный гид Анна, туристы умницы, информация в голове осталась. Все хорошо, буду рекомендовать. Удачи.

Д Дмитрий Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима Отличная экскурсия, классный гид Адам, он безумно любит свою работу, было очень интересно и весело, огромное спасибо Адаму!!!

В Виктория Сказки ночного Рима Виктория, отличный экскурсовод! Очень интересная экскурсии и супер маршрут. Экскурсия очень живая, построенная не только на исторических фактах, а на легендах и малоизвестных фактах. Очень было интересно и хочется услышать интересные рассказы ещё раз

O Olga Откройте для себя Рим Гід Таццяна - вельмі раю. Ўсё спадабалася:) Цікава і жыва:) Шчыры дзякуй:)

Л Леонид Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима Очень интересно. Нам понравилось. Гид супер! Адам спасибо большое!

Е Евгений Идеальное знакомство с Римом Спасибо огромное за экскурсию!! Все было круто))) мы первый раз в Риме и нам все понравилось))