Пьяцца Навона – экскурсии в Риме

Найдено 39 экскурсий в категории «Пьяцца Навона» в Риме на русском языке, цены от €21, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рим: первые впечатления о Вечном городе
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
83 отзыва
Рим: первые впечатления о Вечном городе - индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Римом через его знаменитые площади, античные храмы и шедевры искусства. Ваш личный гид раскроет секреты Вечного города
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:00
133120 за всё до 5 чел.
Первое свидание с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Первое свидание с Римом: истории, виды и кулинария
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Риму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а итальянские лакомства порадуют вкусом
10 июня в 15:00
12 июня в 08:00
188 за всё до 5 чел.
Сказки ночного Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
25 отзывов
Сказки ночного Рима
Магическая атмосфера и дух времени Вечного города
11 июня в 17:00
12 июня в 17:00
от 200 за всё до 5 чел.
Сквозь эпохи Вечного города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
72 отзыва
Сквозь эпохи Вечного города: индивидуальная экскурсия по Риму
Прогулка по историческому центру Рима с увлекательными рассказами о судьбах жителей, от императоров до мафиози и куртизанок
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 120 за всё до 5 чел.
Идеальное знакомство с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Идеальное знакомство с Римом
Погулять по историческому центру, увидеть его главные места и узнать о местной жизни
Начало: На Piazza Venezia
10 июня в 10:00
11 июня в 15:00
90 за всё до 5 чел.
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
Взглянуть на Вечный город с нового ракурса и погрузиться в историю масонства
Начало: На площади Венеции
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
12096 за всё до 6 чел.
Римские легенды классического маршрута
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 200 за всё до 5 чел.
Роскошное римское барокко
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Экскурсия по барочному Риму: от пьяцца дель Пополо до пьяцца Навона
Откройте великолепие барочного Рима: уникальная архитектура, истории архитекторов и живописные уголки города
10 июня в 15:00
12 июня в 10:00
96 за всё до 5 чел.
Один день из жизни Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
42 отзыва
Один день из жизни Рима: погружение в атмосферу города
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риму, где история сочетается с живым духом города
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
163 за всё до 4 чел.
Куртизанки Рима (18+)
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Экскурсия «Куртизанки Рима»: тайны Римской богемы и искусства
Откройте для себя скрытую историю Рима через рассказы о жизни куртизанок и их влиянии на культуру
Начало: На площади Piazza del Popolo
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
160 за всё до 7 чел.
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
280 за всё до 6 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
Посетить знаковые места и окунуться в историю и культуру Вечного города
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
290 за всё до 7 чел.
Величие римских площадей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Величие римских площадей
Влюбиться в Вечный город через шедевры гениальных зодчих, художников и скульпторов
Начало: на площади Навона
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
140 за всё до 5 чел.
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
Живописные площади, античные постройки и дух времени Вечного города
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 240 за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
640 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
Начало: Метро Circo Massimo
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
25 за человека
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
Услышать легенды Вечного города, полюбоваться архитектурой и узнать, что такое артишок «по-римски»
Начало: на площади Кампо-деи-Фиори
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
55 за человека
Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
147 отзывов
Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
Начало: Piazza Venezia, монумент Vittoriano
Расписание: Ежедненевно
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
40 за человека
Прогулка по главным достопримечательностям и «скрытым жемчужинам»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Прогулка по главным достопримечательностям и «скрытым жемчужинам»
Начало: Via del Circo Massimo, 5b, 00153 Roma RM
Расписание: Ежедневно по запросу с 9.00 до 18.00.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
80 за человека
Тайны вечернего Рима: по главным площадям и достопримечательностям столицы
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
10 отзывов
Тайны вечернего Рима: по главным площадям и достопримечательностям столицы
Начало: Piazza di Spagna
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
3021 за человека
Откройте для себя Рим
🚶 Пешая
Мини-группа
5.5 часов
317 отзывов
Пешеходная экскурсия по Риму: от Пантеона до Испанской лестницы
Проведите незабываемые 5 часов, исследуя величайшие достопримечательности Рима в компании опытного гида
Начало: Ponte S. Angelo
Расписание: Будни и выходные: с 9 до 13.30, с 15 до 19.30
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
25 за человека
Арт-прогулка по Риму с искусствоведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Арт-прогулка по Риму с искусствоведом
Узнать Италию через искусство и увидеть Караваджо и Рафаэля не в музеях
Начало: на площади Навона
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 6 чел.
Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Рождественское утро в Риме: магия праздника в мини-группе
Встречайте рождественское утро в Риме, наслаждаясь тишиной и красотой исторического квартала Борго
Начало: Возле метро Ottaviano
Расписание: ежедневно в 09:00 и 09:15
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45 за человека
Чёрно-белая портретная фотосессия в Риме
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Чёрно-белая портретная фотосессия в Риме
Прогуляться по уютному центру и увезти на память снимки в лучших декорациях Вечного города
Начало: на Площади Святого Петра
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
120 за всё до 3 чел.
Детская обзорная экскурсия по городу «История Древнего Рима»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
7 отзывов
Детская обзорная экскурсия по городу «История Древнего Рима»
Начало: У колонны Траяна
Расписание: ежедневно в 9:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
190 за всё до 5 чел.
Квест для малышей в Риме «Формула Италии»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Квест для малышей в Риме «Формула Италии»
Начало: Piazza del Popolo
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 5 чел.
Рим с нуля: рождественские истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Рим с нуля: рождественские истории
Знакомство со столицей католического рождества
1 сен в 11:00
2 сен в 11:00
225 за всё до 2 чел.
Сердце Рима и Античное чудо - форумы с Колизеем
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Сердце Рима и Античное чудо - форумы с Колизеем
Начало: Площадь Испании. У подножия Испанской Лестницы
Расписание: С понедельника по воскресенье в 9.00.
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 250 за всё до 4 чел.
Первое свидание с Римом: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
20 отзывов
Первое свидание с Римом: прогулка в мини-группе
Начало: Метро Colosseo
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
55 за человека
Детский квест «По следам Леонардо», про историю искусств в Риме
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Детский квест «По следам Леонардо», про историю искусств в Риме
Начало: Капитолийская площадь
Расписание: ежедневно в 9:30 и 15:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест «Искусство Рима для детей и взрослых»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Экскурсия-квест «Искусство Рима для детей и взрослых»
На время стать детективами и разгадать зашифрованное послание Леонардо да Винчи
Начало: На Капитолийской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
220 за всё до 5 чел.
Впервые в Риме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Впервые в Риме
Начало: Площадь Венеции у Витториано
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
125 за всё до 5 чел.
Древнеримский шоубиз: хлеба и зрелищ
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
Экскурсия «Древнеримский шоубиз: хлеба и зрелищ»
Погрузитесь в мир древнеримского развлечения, открыв для себя тайны античного досуга аристократии и пролетариата
Начало: Около выхода из метро Circo Massimo
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
160 за всё до 7 чел.
Обзорная квест-экскурсия: Назад в будущее
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Обзорная квест-экскурсия: Назад в будущее
Начало: Площадь Навона (Piazza Navona)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
175 за всё до 5 чел.
Золотой свет Рима - обзорная прогулка в предзакатные часы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Золотой свет Рима - обзорная прогулка в предзакатные часы
Познакомиться с историей и памятниками Вечного города в самое атмосферное время суток
Начало: На Пьяцца-дель-Пополо
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
107 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Риму длиной в 3000 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Риму длиной в 3000 лет
Увидеть Колизей, подняться на Капитолийский холм и побывать на площади, куда ведут все дороги
10 июня в 10:00
11 июня в 15:00
180 за всё до 8 чел.
Гастрономическая прогулка по античным красотам Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Гастрономическая прогулка по античным красотам Рима
Оценить вкуснейшую итальянскую кухню и увидеть главные достопримечательности Вечного города
Начало: Недалеко от фонтана Треви
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
250 за всё до 4 чел.
Кинопрогулка по Риму - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
Кинопрогулка по Риму - в мини-группе
Познакомиться с городом, вспоминая известные фильмы, которые здесь снимались
Начало: у метро Flaminio
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:15 и 18:15
Завтра в 10:15
10 июня в 10:15
75 за человека
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
Начало: Площадь Венеции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 77 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка «Рим как с открытки»
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Рим как с открытки»
Погулять по культовым местам города и получить профессиональные фото на память
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
10080 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Ekaterina
    30 мая 2024
    Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
    Было очень интересно, Александр рассказал не только про итальянских масонов, а так же много интересных исторических фактов о городе и истории Римской империи. Обратил внимание на католические церкви. Рекомендую! 👍🏼
  • O
    Olga
    30 мая 2024
    Детская обзорная экскурсия по городу «История Древнего Рима»
    Замечательная экскурсия! Дети, 8 и 9 лет, были очень увлечены рассказами Ольги и ее интересными играми - викторинами. Все было
    читать дальше

    тщательно продумано с большим количеством дополнительных материалов на русском языке (карточки, карты, наклейки, письма, видео ролики и т. д.). Ольга очень знающий и опытный экскурсовод, она могла ответить на все наши вопросы, как детей так и взрослых.

  • I
    Irena
    29 мая 2024
    Откройте для себя Рим
    Замечательная экскурсия!
  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
    Я была на обзооной экскурсии, все сложилось. Замечательный гид Анна, туристы умницы, информация в голове осталась. Все хорошо, буду рекомендовать. Удачи.
  • Д
    Дмитрий
    28 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
    Отличная экскурсия, классный гид Адам, он безумно любит свою работу, было очень интересно и весело, огромное спасибо Адаму!!!
  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    Сказки ночного Рима
    Виктория, отличный экскурсовод! Очень интересная экскурсии и супер маршрут. Экскурсия очень живая, построенная не только на исторических фактах, а на легендах и малоизвестных фактах. Очень было интересно и хочется услышать интересные рассказы ещё раз
  • O
    Olga
    27 мая 2024
    Откройте для себя Рим
    Гід Таццяна - вельмі раю. Ўсё спадабалася:) Цікава і жыва:) Шчыры дзякуй:)
  • Л
    Леонид
    26 мая 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
    Очень интересно. Нам понравилось. Гид супер! Адам спасибо большое!
  • Е
    Евгений
    25 мая 2024
    Идеальное знакомство с Римом
    Спасибо огромное за экскурсию!! Все было круто))) мы первый раз в Риме и нам все понравилось))
  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Роскошное римское барокко
    Спасибо за интересную экскурсию. При посещении Рима, будем обращаться к этому экскурсоводу обязательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Пьяцца Навона»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 39
  1. Рим: первые впечатления о Вечном городе
  2. Первое свидание с Римом
  3. Сказки ночного Рима
  4. Сквозь эпохи Вечного города
  5. Идеальное знакомство с Римом
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Пьяцца Навона" можно забронировать 39 экскурсий и билетов от 21 до 290 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1506 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 39 экскурсий на 2024 год по теме «Пьяцца Навона», 1506 ⭐ отзывов, цены от €21. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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