1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Рим: первые впечатления о Вечном городе - индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Римом через его знаменитые площади, античные храмы и шедевры искусства. Ваш личный гид раскроет секреты Вечного города
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:00
133€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое свидание с Римом: истории, виды и кулинария
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Риму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а итальянские лакомства порадуют вкусом
10 июня в 15:00
12 июня в 08:00
€188 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сказки ночного Рима
Магическая атмосфера и дух времени Вечного города
11 июня в 17:00
12 июня в 17:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сквозь эпохи Вечного города: индивидуальная экскурсия по Риму
Прогулка по историческому центру Рима с увлекательными рассказами о судьбах жителей, от императоров до мафиози и куртизанок
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Идеальное знакомство с Римом
Погулять по историческому центру, увидеть его главные места и узнать о местной жизни
Начало: На Piazza Venezia
10 июня в 10:00
11 июня в 15:00
€90 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
Взглянуть на Вечный город с нового ракурса и погрузиться в историю масонства
Начало: На площади Венеции
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120€96 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по барочному Риму: от пьяцца дель Пополо до пьяцца Навона
Откройте великолепие барочного Рима: уникальная архитектура, истории архитекторов и живописные уголки города
10 июня в 15:00
12 июня в 10:00
€96 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Один день из жизни Рима: погружение в атмосферу города
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риму, где история сочетается с живым духом города
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€163 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Куртизанки Рима»: тайны Римской богемы и искусства
Откройте для себя скрытую историю Рима через рассказы о жизни куртизанок и их влиянии на культуру
Начало: На площади Piazza del Popolo
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
Посетить знаковые места и окунуться в историю и культуру Вечного города
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€290 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Величие римских площадей
Влюбиться в Вечный город через шедевры гениальных зодчих, художников и скульпторов
Начало: на площади Навона
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
Живописные площади, античные постройки и дух времени Вечного города
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €240 за всё до 5 чел.
Групповая
2.5 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Рима
Начало: Метро Circo Massimo
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€25 за человека
Мини-группа
3 часа
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
Услышать легенды Вечного города, полюбоваться архитектурой и узнать, что такое артишок «по-римски»
Начало: на площади Кампо-деи-Фиори
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
€55 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
Начало: Piazza Venezia, монумент Vittoriano
Расписание: Ежедненевно
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€40 за человека
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по главным достопримечательностям и «скрытым жемчужинам»
Начало: Via del Circo Massimo, 5b, 00153 Roma RM
Расписание: Ежедневно по запросу с 9.00 до 18.00.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€80 за человека
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
Тайны вечернего Рима: по главным площадям и достопримечательностям столицы
Начало: Piazza di Spagna
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
30€21 за человека
Мини-группа
5.5 часов
Пешеходная экскурсия по Риму: от Пантеона до Испанской лестницы
Проведите незабываемые 5 часов, исследуя величайшие достопримечательности Рима в компании опытного гида
Начало: Ponte S. Angelo
Расписание: Будни и выходные: с 9 до 13.30, с 15 до 19.30
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€25 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Арт-прогулка по Риму с искусствоведом
Узнать Италию через искусство и увидеть Караваджо и Рафаэля не в музеях
Начало: на площади Навона
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Рождественское утро в Риме: магия праздника в мини-группе
Встречайте рождественское утро в Риме, наслаждаясь тишиной и красотой исторического квартала Борго
Начало: Возле метро Ottaviano
Расписание: ежедневно в 09:00 и 09:15
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Чёрно-белая портретная фотосессия в Риме
Прогуляться по уютному центру и увезти на память снимки в лучших декорациях Вечного города
Начало: на Площади Святого Петра
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
Квест
2 часа
Детская обзорная экскурсия по городу «История Древнего Рима»
Начало: У колонны Траяна
Расписание: ежедневно в 9:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
Квест для малышей в Риме «Формула Италии»
Начало: Piazza del Popolo
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Рим с нуля: рождественские истории
Знакомство со столицей католического рождества
1 сен в 11:00
2 сен в 11:00
€225 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сердце Рима и Античное чудо - форумы с Колизеем
Начало: Площадь Испании. У подножия Испанской Лестницы
Расписание: С понедельника по воскресенье в 9.00.
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Первое свидание с Римом: прогулка в мини-группе
Начало: Метро Colosseo
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€55 за человека
Квест
3 часа
Детский квест «По следам Леонардо», про историю искусств в Риме
Начало: Капитолийская площадь
Расписание: ежедневно в 9:30 и 15:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
Экскурсия-квест «Искусство Рима для детей и взрослых»
На время стать детективами и разгадать зашифрованное послание Леонардо да Винчи
Начало: На Капитолийской площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Впервые в Риме
Начало: Площадь Венеции у Витториано
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 5 чел.
Билеты
3 часа
Экскурсия «Древнеримский шоубиз: хлеба и зрелищ»
Погрузитесь в мир древнеримского развлечения, открыв для себя тайны античного досуга аристократии и пролетариата
Начало: Около выхода из метро Circo Massimo
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€160 за всё до 7 чел.
Квест
3 часа
Обзорная квест-экскурсия: Назад в будущее
Начало: Площадь Навона (Piazza Navona)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€175 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Золотой свет Рима - обзорная прогулка в предзакатные часы
Познакомиться с историей и памятниками Вечного города в самое атмосферное время суток
Начало: На Пьяцца-дель-Пополо
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€107 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Риму длиной в 3000 лет
Увидеть Колизей, подняться на Капитолийский холм и побывать на площади, куда ведут все дороги
10 июня в 10:00
11 июня в 15:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гастрономическая прогулка по античным красотам Рима
Оценить вкуснейшую итальянскую кухню и увидеть главные достопримечательности Вечного города
Начало: Недалеко от фонтана Треви
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
€250 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Кинопрогулка по Риму - в мини-группе
Познакомиться с городом, вспоминая известные фильмы, которые здесь снимались
Начало: у метро Flaminio
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:15 и 18:15
Завтра в 10:15
10 июня в 10:15
€75 за человека
Индивидуальная
2 часа
Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы
Начало: Площадь Венеции
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €77 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Рим как с открытки»
Погулять по культовым местам города и получить профессиональные фото на память
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
100€80 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina30 мая 2024Было очень интересно, Александр рассказал не только про итальянских масонов, а так же много интересных исторических фактов о городе и истории Римской империи. Обратил внимание на католические церкви. Рекомендую! 👍🏼
- OOlga30 мая 2024Замечательная экскурсия! Дети, 8 и 9 лет, были очень увлечены рассказами Ольги и ее интересными играми - викторинами. Все было
- IIrena29 мая 2024Замечательная экскурсия!
- ИИрина29 мая 2024Я была на обзооной экскурсии, все сложилось. Замечательный гид Анна, туристы умницы, информация в голове осталась. Все хорошо, буду рекомендовать. Удачи.
- ДДмитрий28 мая 2024Отличная экскурсия, классный гид Адам, он безумно любит свою работу, было очень интересно и весело, огромное спасибо Адаму!!!
- ВВиктория27 мая 2024Виктория, отличный экскурсовод! Очень интересная экскурсии и супер маршрут. Экскурсия очень живая, построенная не только на исторических фактах, а на легендах и малоизвестных фактах. Очень было интересно и хочется услышать интересные рассказы ещё раз
- OOlga27 мая 2024Гід Таццяна - вельмі раю. Ўсё спадабалася:) Цікава і жыва:) Шчыры дзякуй:)
- ЛЛеонид26 мая 2024Очень интересно. Нам понравилось. Гид супер! Адам спасибо большое!
- ЕЕвгений25 мая 2024Спасибо огромное за экскурсию!! Все было круто))) мы первый раз в Риме и нам все понравилось))
- ИИрина23 мая 2024Спасибо за интересную экскурсию. При посещении Рима, будем обращаться к этому экскурсоводу обязательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Пьяцца Навона»
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