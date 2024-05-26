Санта Мария Маджоре – экскурсии в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Санта Мария Маджоре» в Риме на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мир шедевров - музеи Ватикана и Сикстинская капелла (без очереди)
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
91 отзыв
Билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - погружение в мир искусства
Представьте, как вы шагаете по коридорам, где каждый уголок хранит истории великих художников. Музеи Ватикана и Сикстинская капелла ждут вас
Начало: Музеи Ватикана
Расписание: Понедельник - суббота 11.45, 13.00
Завтра в 12:00
21 июня в 12:00
40 за билет
«Рим со вкусом»: гастрономический тур с дегустацией вин
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
«Рим со вкусом»: гастрономический тур с дегустацией вин
Начало: Площадь Венеции у входа в Витториано
Расписание: Ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
21 июня в 10:00
160 за человека
Святые Двери и великие базилики Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Святые Двери и великие базилики Рима
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
355 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Леонид
    26 мая 2024
    Мир шедевров - музеи Ватикана и Сикстинская капелла (без очереди)
    Очень интересная экскурсия. Отличный экскурсовод!
  • l
    leonidmb
    17 сентября 2018
    Тайны подземного Рима/ Христианские святыни
    Спасибо Елене за отлично спланированную и интересно проведенную экскурсию по главным Христианским Соборам Вечного Города. Мы увидели и осмотрели даже чуть больше, чем задумывали сами накануне, с интересным и хорошим рассказом нашего гида. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Санта Мария Маджоре»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мир шедевров - музеи Ватикана и Сикстинская капелла (без очереди)
  2. «Рим со вкусом»: гастрономический тур с дегустацией вин
  3. Святые Двери и великие базилики Рима
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Римский форум
  4. Фонтан Треви
  5. Площадь Венеции
  6. Колизей
  7. Пьяцца Навона
  8. Капитолийский холм
  9. Район Трастевере
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Санта Мария Маджоре" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 355. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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