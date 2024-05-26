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Билеты
3 часа
Билет: Музеи Ватикана и Сикстинская капелла - погружение в мир искусства
Представьте, как вы шагаете по коридорам, где каждый уголок хранит истории великих художников. Музеи Ватикана и Сикстинская капелла ждут вас
Начало: Музеи Ватикана
Расписание: Понедельник - суббота 11.45, 13.00
Завтра в 12:00
21 июня в 12:00
€40 за билет
Мини-группа
4 часа
«Рим со вкусом»: гастрономический тур с дегустацией вин
Начало: Площадь Венеции у входа в Витториано
Расписание: Ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
21 июня в 10:00
€160 за человека
Индивидуальная
4 часа
Святые Двери и великие базилики Рима
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€355 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛеонид26 мая 2024Очень интересная экскурсия. Отличный экскурсовод!
- lleonidmb17 сентября 2018Тайны подземного Рима/ Христианские святыниСпасибо Елене за отлично спланированную и интересно проведенную экскурсию по главным Христианским Соборам Вечного Города. Мы увидели и осмотрели даже чуть больше, чем задумывали сами накануне, с интересным и хорошим рассказом нашего гида. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Санта Мария Маджоре»
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