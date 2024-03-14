Арт-прогулка — отличная альтернатива музеям.
Вы пройдёте по главным площадям и потайным улочкам Рима, рассмотрите картины, фрески и скульптуры Рафаэля, Караваджо и других авторов. В непринуждённой обстановке изучите жизнь творцов, их технику и, конечно же, замыслы произведений.
Вы пройдёте по главным площадям и потайным улочкам Рима, рассмотрите картины, фрески и скульптуры Рафаэля, Караваджо и других авторов. В непринуждённой обстановке изучите жизнь творцов, их технику и, конечно же, замыслы произведений.
Описание экскурсии
Некоторые остановки маршрута:
- Церковь Санта-Мария-делла-Паче. Здесь вы полюбуетесь фреской Рафаэля «Сивиллы и Ангелы».
- Церковь Сан-Луиджи-деи-Франчези. Её жемчужина — капелла Контарелли с тремя картинами Караваджо: «Призвание апостола Матфея», «Мученичество святого Матфея», «Святой Матфей и ангел».
- Базилика Святого Августина. Вы увидите ещё одну картину Караваджо «Мадонна ди Лорето».
- Санта-Мария-сопра-Минерва и её флорентийская жемчужина
- Знаменитая церковь с 3D-потолком
- Работы Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Доменикино, Кановы, Бернини и других всемирно признанных гениев
- И многое другое!
Кому подойдёт
Если вам не хочется тратить время на очереди в музеях, а насладиться прекрасным желание есть, то это возможность совместить погружение в искусство с познавательной прогулкой по Вечному городу. Арт-маршрут идеален и для тех, кто уже изучил многие шедевры в музеях и хочет углубить свои знания в искусстве.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Навона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 682 туристов
Приглашаю вас прогуляться по улицам самого прекрасного Вечного города и погрузиться в его атмосферу. Любовь к искусству привела меня в римский университет, где я получила высшее образование по специальности искусствовед. Здесь
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мне очень понравилась индивидуальная экскурсия с Мариной 👍🏻 Комфортный маршрут, интересные факты, новые для меня места, хотя я была в Риме много раз. Марина очень много знает об искусстве и может дать ответ на любой вопрос 🙂 Три часа пролетели абсолютно незаметно. С удовольствием порекомендую Марину своим друзьям и знакомым, кто будет в Риме.
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Н
Спасибо! Марина - интересный и приятный гид, увлекательный тур по не самым туристическим местам города.
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И
Марина настоящий профессионал в мире итальянского искусства! За время экскурсии узнали очень много интересного о великих художниках и скульпторах, которые работали в Риме. Мы посетили места не из списка must see, но они были великолепны! Однозначно рекомендую Марину как проводника в мир римских шедевров и архитектуры!
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Благодарим от души Марину за прекрасную экскурсию по нетривиальному маршруту, содержательный рассказ, изобилующий интересными фактами о прекрасных шедеврах мастеров разных эпох.
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