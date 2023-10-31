Marina — ваш гид в Риме

Провёл экскурсии для 425 туристов

Здравствуйте! Меня зовут Марина, и я приглашаю вас прогуляться по улицам самого прекрасного Вечного города, где постоянно проживаю, и погрузиться в его атмосферу. Любовь к Риму и искусству привела меня к получению второго высшего образования в сфере искусствоведения. Здесь же я окончила специализированные курсы для профессиональных гидов Mirabilia Urbis. С удовольствием расскажу вам о жизни римлян разных эпох в деталях, о символах, которые можно разглядеть на каждом шагу; проведу по тайным улочкам и расскажу легенды, которые связаны с самыми знаменитыми площадями. Поделюсь своими находками и любимыми местами. Помогу сориентироваться в городе и организовать ваш день в Риме на ура!

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