Арт-прогулка по Риму с искусствоведом

Узнать Италию через искусство и увидеть Караваджо и Рафаэля не в музеях

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Арт-прогулка — отличная альтернатива музеям.

Вы пройдёте по главным площадям и потайным улочкам Рима, рассмотрите картины, фрески и скульптуры Рафаэля, Караваджо и других авторов. Посетите мастерскую скульпторов прошлых лет и культовое кафе 19 века. В непринуждённой обстановке изучите жизнь творцов, их технику и, конечно же, замыслы произведений.
Арт-прогулка по Риму с искусствоведом
Арт-прогулка по Риму с искусствоведом
Арт-прогулка по Риму с искусствоведом
Арт-прогулка по Риму с искусствоведом
Арт-прогулка по Риму с искусствоведом
Арт-прогулка по Риму с искусствоведом
Арт-прогулка по Риму с искусствоведом
Арт-прогулка по Риму с искусствоведом
Ближайшие даты:
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Некоторые остановки маршрута:

  • Церковь Санта-Мария-делла-Паче. Здесь вы полюбуетесь фреской Рафаэля «Сивиллы и Ангелы».
  • Церковь Сан-Луиджи-деи-Франчези. Её жемчужина — капелла Контарелли с тремя картинами Караваджо: «Призвание апостола Матфея», «Мученичество святого Матфея», «Святой Матфей и ангел».
  • Базилика Святого Августина. Вы увидите ещё одну картину Караваджо «Мадонна ди Лорето».
  • Кафе «Греко», похожее на картинную галерею — центр культурной жизни 19 века
  • Бывшая мастерская скульпторов 18 века
  • Работы Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Доменикино, Кановы, Бернини и других всемирно признанных гениев
  • И многое другое!

Кому подойдёт

Если у вас мало времени и не хочется тратить его на очереди, а насладиться прекрасным желание есть, то это возможность совместить погружение в искусство с познавательной прогулкой по Вечному городу. Также арт-маршрут идеален для тех, кто уже изучил многие шедевры в музеях и хочет углубить свои знания в искусстве.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Навона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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