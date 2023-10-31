Узнать Италию через искусство и увидеть Караваджо и Рафаэля не в музеях
Арт-прогулка — отличная альтернатива музеям.
Вы пройдёте по главным площадям и потайным улочкам Рима, рассмотрите картины, фрески и скульптуры Рафаэля, Караваджо и других авторов. Посетите мастерскую скульпторов прошлых лет и культовое кафе 19 века. В непринуждённой обстановке изучите жизнь творцов, их технику и, конечно же, замыслы произведений.
Вы пройдёте по главным площадям и потайным улочкам Рима, рассмотрите картины, фрески и скульптуры Рафаэля, Караваджо и других авторов. Посетите мастерскую скульпторов прошлых лет и культовое кафе 19 века. В непринуждённой обстановке изучите жизнь творцов, их технику и, конечно же, замыслы произведений.
Ближайшие даты:
31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Некоторые остановки маршрута:
- Церковь Санта-Мария-делла-Паче. Здесь вы полюбуетесь фреской Рафаэля «Сивиллы и Ангелы».
- Церковь Сан-Луиджи-деи-Франчези. Её жемчужина — капелла Контарелли с тремя картинами Караваджо: «Призвание апостола Матфея», «Мученичество святого Матфея», «Святой Матфей и ангел».
- Базилика Святого Августина. Вы увидите ещё одну картину Караваджо «Мадонна ди Лорето».
- Кафе «Греко», похожее на картинную галерею — центр культурной жизни 19 века
- Бывшая мастерская скульпторов 18 века
- Работы Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Доменикино, Кановы, Бернини и других всемирно признанных гениев
- И многое другое!
Кому подойдёт
Если у вас мало времени и не хочется тратить его на очереди, а насладиться прекрасным желание есть, то это возможность совместить погружение в искусство с познавательной прогулкой по Вечному городу. Также арт-маршрут идеален для тех, кто уже изучил многие шедевры в музеях и хочет углубить свои знания в искусстве.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Навона
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Marina — ваш гид в Риме
Провёл экскурсии для 425 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Марина, и я приглашаю вас прогуляться по улицам самого прекрасного Вечного города, где постоянно проживаю, и погрузиться в его атмосферу. Любовь к Риму и искусству привела меня к получению второго высшего образования в сфере искусствоведения. Здесь же я окончила специализированные курсы для профессиональных гидов Mirabilia Urbis. С удовольствием расскажу вам о жизни римлян разных эпох в деталях, о символах, которые можно разглядеть на каждом шагу; проведу по тайным улочкам и расскажу легенды, которые связаны с самыми знаменитыми площадями. Поделюсь своими находками и любимыми местами. Помогу сориентироваться в городе и организовать ваш день в Риме на ура!
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