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же я закончила лучшие в городе курсы гидов и постоянно продолжаю обучение на семинарах с ведущими специалистами. С удовольствием расскажу вам о жизни римлян разных эпох в деталях, о символах, которые можно разглядеть на каждом шагу; проведу по тайным улочкам и расскажу легенды, связанные с самыми знаменитыми площадями. Поделюсь своими находками и любимыми местами. Помогу сориентироваться в городе и организовать ваш день в Риме так, чтобы он остался в вашем сердце!