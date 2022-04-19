Без памяти нет будущего. История еврейского гетто

Без памяти нет будущего

Индивидуальная
Без памяти нет будущего. История еврейского гетто
Без памяти нет будущего. История еврейского гетто
Без памяти нет будущего. История еврейского гетто
Без памяти нет будущего. История еврейского гетто

Что вас ожидает 🤩

  • Еврейский гетто
  • Синагога
  • Фонтан черепах
  • Остров Тиберина
  • Виа Джулиа
  • Дворец Фарнезе
  • Кампо деи Фиори
Еврейское гетто в самом центре Рима считается одним из самых старых в мире. Это тот самый район, где каждый дом и даже каждый камень пропитан историей, зачастую трагичной, которую чтят и помнят его жители и не только.
Вы узнаете о том, когда первые евреи поселились в Риме, почему было выбрано именно это место для гетто, об отношении к ним римских императоров, а также и Пап Римских, о том, как им здесь жилось и чем они занимались, об их укладе жизни во время II мировой войны, я покажу место, откуда их увозили в концлагерь Асвенцум, мы увидим знаменитую римскую Синагогу, а также поговорим о еврейских блюдах, которые с удовольствием готовят и римляне.
Пройдя по улочкам, по которым гулял Иосиф Бродский, дойдём до фонтана Черепах, где расскажу романтическую легенду его создания.
На одном из самых маленьких жилых островов в мире Тиберина вы узнаете легенды о его возникновении и почему он так называется.
Ну и наконец-то, мы окунёмся в один из самых колоритный, аутентичных районов Вечного города - Трастевере.
Позволим себе заблудиться в многочисленных лабиринтах улиц, рассмотрим каждый дом, заглянем во дворики и окна, рассмотрим фонари, Мадоннелы, иконы, фрески, зайдём в несколько красивых церквей.
На минуту представим себя в средневековом итальянском городке, ведь Трастевере совсем не похож ни на один район Рима.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоязычного гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь Венеции
Завершение: район Трастевере
Когда и сколько длится
Когда: по понедельникам и субботам в 17.00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по понедельникам и субботам в 17.00

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