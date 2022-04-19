Еврейское гетто в самом центре Рима считается одним из самых старых в мире. Это тот самый район, где каждый дом и даже каждый камень пропитан историей, зачастую трагичной, которую чтят и помнят его жители и не только.

Вы узнаете о том, когда первые евреи поселились в Риме, почему было выбрано именно это место для гетто, об отношении к ним римских императоров, а также и Пап Римских, о том, как им здесь жилось и чем они занимались, об их укладе жизни во время II мировой войны, я покажу место, откуда их увозили в концлагерь Асвенцум, мы увидим знаменитую римскую Синагогу, а также поговорим о еврейских блюдах, которые с удовольствием готовят и римляне.

Пройдя по улочкам, по которым гулял Иосиф Бродский, дойдём до фонтана Черепах, где расскажу романтическую легенду его создания.

На одном из самых маленьких жилых островов в мире Тиберина вы узнаете легенды о его возникновении и почему он так называется.

Ну и наконец-то, мы окунёмся в один из самых колоритный, аутентичных районов Вечного города - Трастевере.

Позволим себе заблудиться в многочисленных лабиринтах улиц, рассмотрим каждый дом, заглянем во дворики и окна, рассмотрим фонари, Мадоннелы, иконы, фрески, зайдём в несколько красивых церквей.

На минуту представим себя в средневековом итальянском городке, ведь Трастевере совсем не похож ни на один район Рима.