Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима

На берегах Тибра — Трастевере, Гетто и центр Рима

Cамые аутентичные районы Рима на одной прогулке!

5
25 отзывов
Прогулка создана для того, чтобы показать путешественникам те районы Рима, которые недостаточно хорошо освещены в путеводителях, или же совсем упомянуты вскользь.

Здесь сразу же чувствуется контраст — тишина и спокойствие после шума центральных улиц города.

А необычные церкви, фонтаны, памятники и их истории заставят вас влюбиться в эти районы и снова и снова переходить мостики через Тибр в поисках необычного кадра и вдохновения.
На берегах Тибра — Трастевере, Гетто и центр Рима
На берегах Тибра — Трастевере, Гетто и центр Рима
На берегах Тибра — Трастевере, Гетто и центр Рима
На берегах Тибра — Трастевере, Гетто и центр Рима
На берегах Тибра — Трастевере, Гетто и центр Рима

Программа

Наша прогулка начнется на площади Венеции, одной из самых больших и красивых площадей. Рима. Затем мы убежим с шумных улиц центра города в тихий квартал на границе с гетто, и посмотрим элегантную площадь Маттеи с фонтаном Черепах, где я расскажу Вам романтическую историю любви, связанную с фонтаном и семейством герцогов Маттеи.

После этого мы дойдем до площади башни Арджентина, где свободолюбивые кошки облюбовали древнейшие римские развалины, а затем направимся к площади Навона и ее тайнам, не забыв по дороге выпить по чашке самого лучшего в Риме кофе. Совсем рядом с Навоной находится еще одна характерная римская площадь – площадь Цветов, или Кампо де Фьори, которая также скрывает множество легенд, но главная история связана с фигурой Джордано Бруно, итальянского мыслителя и гуманиста 16 века.

Дойдя до реки, по древнему мосту мы перейдем в район Трастевере. В средневековье здесь был один из величайших рабочих кварталов, в котором говорили на своем диалекте и имелись свои традиции, такие как уличные ярмарки и праздник поэзии. До наших дней этот район остается одним из самых аутентичных и живых в Риме: лабиринт узких, мощеных улиц и переулков, которые пересекают торговые палатки или средневековые церкви, прачечные и крошечные магазины, античные дома, украшенные цветочными ящиками и переплетающиеся с терракотовыми зданиями.

Пройдя через остров Тиберина, мы окажемся в еврейском квартале, полном легенд и романтических древностей, поговорим об артишоках и особенностях римской еврейской кухни, а напоследок зайдем в церковь Санта-Мария-ин-Кампителли, построенную Карло Райнальди в 1662-1675 годах. В этой церкви хранится чудотворная икона Богоматери (Мадонна-дель-Портико): считается, что именно она защищает от всех болезней.

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Я родилась в Москве и больше 14 лет живу в Риме. За это время мне удалось узнать город в мельчайших деталях и полюбить его. Будучи психологом по образованию и сомелье и кулинаром по призванию, я люблю поделиться секретами, легендами, рецептами и прочими интересными туристам мелочами.
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25 реальных отзывов от туристов

В
30 окт 2017
После прогулки с Анастасией я влюбилась в Рим, все истории теперь ходят легендаи среди наших друзей.
Анастасия безумно приятный человек и увлеченный рассказчик.
Поведала нам и исторические факты и загадки, вкусные и красивые места.
Передать словами восхищение сложно, но эта экскурсия действительно ВАУ!
И
26 июля 2017
Экскурсия замечательная, Анастасия подарила незабываемую прогулку по вечернему Риму.
Спасибо огромное, если мы вернемся в Рим, то обязательно встретимся еще раз!
Татьяна
16 янв 2017
Были в Риме четыре дня и каждый день заказывали экскурсии у разных гидов. Прогулка с Анастасией была самой последней и самой лучшей! Плохая погода и выходной день (кое-что оказалось закрыто из-за праздника) не смогли помешать интересному рассказу. Рекомендую!
Л
26 окт 2016
Понравилось все. Интиллигентность, знания, ум, тонкий юмор Анастасии. Экскурсия прошла на одном дыхании!
Андрей
27 сен 2016
Большое спасибо Анастасии за отличную экскурсию! Несмотря на то, что мы с женой были после перелета, ей удалось так захватить наше внимание, эти несколько часов и километров прошли очень быстро и увлекательно. ))
Узнали очень много интересного о "нетуристической" жизни Рима и римлян, очаровались районом Трастевере, узнали многие вкусные места!
Всем, кто будет на этой экскурсии, рекомендую обязательно попросить Настю показать сырный и колбасный магазин Antica Caciara с его любезным хозяином! Вместо магнитиков для родственников и друзей мы повезли домой настоящий твердый сыр))
А
23 июля 2016
Благодарим за прекрасную экскурсию, за то что открыли нам неизведанную Италию, ее колоритные истинно итальянские дворики, за интересные факты и моменты, о которых не прочтешь в интернете! Мы насладились цветочной красотой, посетили соборы которые дышат древнейшей историей и не ведомы туристам. Вы так качественно, насыщенно составили план экскурсии -это дорого стоит! Спасибо огромное за душевность и открытость, мы себя чувствовали заботливой семьёй! Благодарим, и до скорых встреч!
Я
2 июля 2016
Очень понравилась экскурсия! Спасибо;)
Елена
24 окт 2015
Сказать, что все было великолепно, - это ничего не сказать. )) Мы в восторге от нашего гида Анастасии! И пребывали в нем еще несколько дней после экскурсии (да и пребываем до сих пор))!! Она влюбила нас в Рим! Прогулка более 4 часов пролетела, как один миг, настолько интересными были истории о великом городе и его знаменитых жителях! Однозначно рекомендуем Настю своим друзьям и всем, кто собирается посетить Рим!
Александр
28 сен 2015
Пожалуй, лучший гид в Риме.

Анастасия – действительно профессионал в том, чтобы сделать насыщенную, а так же информативную экскурсию лёгкой, непринужденной и увлекательной.

Настя провела лучшую экскурсию в Риме. Мы услышали очень много сочных деталей в её повествовании, отметили прекрасное знание материала, а так же замечательное чувство юмора.

Анастасия завладела нашим вниманием и вместе мы окунулись в увлекательный мир многослойной и сложнейшей истории Рима: детали быта минувших и нынешних дней, нравы и традиции римлян, перипетии развития христианства в разрезе архитектурного наследия города и тому подобные вещи.

Экскурсия заняла довольно продолжительное время, которое наш гид сумела разжечь в нас дикий интерес и дать нам огромное количество пищи для размышлений.

После экскурсии мы видели уже немного другой Рим. Стали чуть лучше его понимать и чувствовать.

В конце экскурсии в качестве бонуса Анастасия дала нам большое количество ценных и актуальных для путешественников советов.

Александр и Ксения
Анастасия
4 июня 2015
Это была прекрасная прогулка для первого знакомства с Римом. Анастасия создала легкую атмосферу, рассказала массу интересных историй, показала потаенные местечки, которые достаточно сложно обнаружить самому. По завершению, Анастасия отметила на карте места для самостоятельных прогулок, порекомендовала приятные ресторанчики, что нам очень помогло в последующие дни. Очень рекомендую!
Ю
19 апр 2015
Были в Риме во второй половине марта, и знакомство с этим городом начали с экскурсии с Анастасией, о чём ни разу не пожалели. Во-первых, несмотря на наше получасовое опоздание (не успев освоиться, мы заблудились), она терпеливо дождалась нас, хоть мы уже и не надеялись, - за это отдельное спасибо. Во-вторых, советы, полученные во время экскурсии, пригодились нам на всю оставшуюся поездку. А в-третьих, от самой экскурсии мы получили огромное удовольствие, пройдясь по самым разнообразным улочкам в центре города и узнав много нового и интересного о Риме и итальянцах в целом, а также имели возможность сравнить облик дневного и вечернего города (пока мы ходили, успело стемнеть) и выпить по чашечке вкусного итальянского эспрессо с пенкой:)
Ещё раз спасибо Анастасии за чудесную и интересную экскурсию.
н
12 апр 2015
Большое спасибо Анастасии за чудесную экскурсию. Очень содержательно, интересно, с душой. Видно, что Анастасия очень хорошо подготовлена, подходит к своему делу творчески, а не просто проговорила заученные фразы. Это был лучший гид во всех наших поездках. Если бы я знала, то все экскурсии заказала только бы с Анастасией. Рекомендую всем. Анастасия ещё и посоветовала, где поесть и что купить домой. Спасибо Анастасии. Зрелая пара из Санкт-Петербурга.
Е
1 мар 2015
Наше первое знакомство с Италией решили начать с вечного города Рима. Думали, что программу посещения составим сами- ничего сложного- почитаем отзывы в интернете, накачаем исторических справок и маршрутов. За три дня до отъезда поняли, что не успеваем прочитать все и подготовиться к поездке. Решили воспользоваться услугами профессионального гида. Случайно нашла в интернете сайт Tripster, визуально понравилась фотография Насти, да и скидка на экскурсию привлекла. Признаюсь честно, времени на выбор экскурсии не было, очень понравился гид и выбрали его первую попавшуюсю экскурсию. Получилось, что выбирали гида, а не экскурсию- о чем ни разу не пожалели! Огромное спасибо Насте за интерейснешую, профессиональную, познавательную, эмоциональную экскурсию! Интуитивно выбрали правильную экскурсию, в которой было все- и исторический Рим, и гастрономический Рим, и современный Рим, и Рим не туристический- Рим, в который влюбляешься с первого взгляда… Настя- большой молодец, очень интересно и профессионально провела нам экскурсию, влюбила нас в Рим. Так что наша следующая встреча с Римом обязательно будет вместе с Настей. Спасибо Вам, Настя, за прекрасно проведённое время!
Галина
17 фев 2015
Мы с мужем посетили Рим впервые, хотелось посмотреть на город и местных жителей по возможности "изнутри", немного откланяясь от стандартных туристических мест и маршрутов. С помощью Насти нам это удалось. Прогулка с ней по городским улочкам получилась невероятно легкой и интересной, было ощущение, что мы давно знакомы. Гуляя по извилистым улочкам города мы заглядывали на маленькие площади, заходили в соборы, где можно увидеть работы великих итальянских мастеров, пробовали кофе в кофейне, открытой больше века назад, побывали на центральном рынке и узнали много нового о гастрономических пристрастиях местных жителей, да и вообще об их нравах и взглядах на жизнь.
Л
19 янв 2015
До сих пор нахожусь под впечатлением от экскурсии с Настей, хотя она была уже больше недели назад. Крайне интересная экскурсия, занимательные рассказы, непринужденная обстановка. И главное, много таких мелочей, привнесенных Настей в программу, которые делают ее незабываемой. Огромное спасибо, Настя
Ещё 10 отзывов

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