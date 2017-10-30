Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима

Программа

Наша прогулка начнется на площади Венеции, одной из самых больших и красивых площадей. Рима. Затем мы убежим с шумных улиц центра города в тихий квартал на границе с гетто, и посмотрим элегантную площадь Маттеи с фонтаном Черепах, где я расскажу Вам романтическую историю любви, связанную с фонтаном и семейством герцогов Маттеи.

После этого мы дойдем до площади башни Арджентина, где свободолюбивые кошки облюбовали древнейшие римские развалины, а затем направимся к площади Навона и ее тайнам, не забыв по дороге выпить по чашке самого лучшего в Риме кофе. Совсем рядом с Навоной находится еще одна характерная римская площадь – площадь Цветов, или Кампо де Фьори, которая также скрывает множество легенд, но главная история связана с фигурой Джордано Бруно, итальянского мыслителя и гуманиста 16 века.

Дойдя до реки, по древнему мосту мы перейдем в район Трастевере. В средневековье здесь был один из величайших рабочих кварталов, в котором говорили на своем диалекте и имелись свои традиции, такие как уличные ярмарки и праздник поэзии. До наших дней этот район остается одним из самых аутентичных и живых в Риме: лабиринт узких, мощеных улиц и переулков, которые пересекают торговые палатки или средневековые церкви, прачечные и крошечные магазины, античные дома, украшенные цветочными ящиками и переплетающиеся с терракотовыми зданиями.

Пройдя через остров Тиберина, мы окажемся в еврейском квартале, полном легенд и романтических древностей, поговорим об артишоках и особенностях римской еврейской кухни, а напоследок зайдем в церковь Санта-Мария-ин-Кампителли, построенную Карло Райнальди в 1662-1675 годах. В этой церкви хранится чудотворная икона Богоматери (Мадонна-дель-Портико): считается, что именно она защищает от всех болезней.