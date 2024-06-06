1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Классический Рим: история и красота на авто
Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн
Начало: У Колизея
«Перед вами предстанут молчаливые свидетели великой Римской империи: арка двуликого Януса, храм Геркулеса и античный театр Марцелла — прадедушка Колизея»
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 278€265 за всё до 7 чел.
Билеты
3 часа
Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории
Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить
Начало: У входа в музеи Ватикана
«В результате экскурсии вы раскроете историческое, культурное и религиозное богатство Италии и Рима в экспонатах музеев и Собора и приблизитесь к пониманию всемирно известного итальянского искусства»
12 июня в 10:45
24 июня в 09:00
€75 за билет
Индивидуальная
2.5 часа
Рим с высоты птичьего полета: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в романтику Рима, прогуливаясь по его холмам и наслаждаясь захватывающими видами. Подарите себе незабываемые моменты с высоты птичьего полета
Начало: Площадь Венеции
«Пройдя через церковь Санта Мария ин Арчелли, мы окажемся на смотровой площадке, откуда сможем разглядеть во всей красе римский форум»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:30
€177 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Душевная обзорная прогулка по Риму: от древности до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, открывая для себя его секреты и легенды в компании опытного гида
«Увидите место, где, по преданиям, убили Цезаря и храм всех богов — Пантеон, где поговорим о первых языческих храмах, освещенных как христианские церкви»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180€153 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
2.5 часа
Трастевере: погружение в историю и культуру самого колоритного квартала Рима
Познакомьтесь с Трастевере - сердцем Рима, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: Зависит от месторасположения вашего отеля
«Церковь Сан-Франческо-а-Рипа, где останавливался Франциск Ассизский, позволит в тишине полюбоваться скульптурой Бернини и роскошной капеллой рода Паллавичини»
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:30
137€124 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия
Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников
Начало: Площадь Республики
«На холме были построены храм Юпитеру, храм Юноне Монете, храм богине Минерве»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€282 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Трастевере вечером: прогулка по скрытым уголкам исторического района
Погрузитесь в атмосферу Трастевере - самого аутентичного района Рима. Узнайте о фонтанах вина, кострах инквизиции и секретах римской кухни на нашей экскурсии
Начало: На площади Венеции (piazza Venezia)
«А еще отыщете умопомрачительные ракурсы с видом на Собор Святого Петра и рассекретите место, где подают вкуснейшие коктейли-аперитиво»
Расписание: ежедневно в 18:15 и 18:30
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
€45 за человека
Индивидуальная
4 часа
От Пинакотеки до Сикстинской капеллы: искусство Ватикана в Риме
Погрузитесь в мир величайших шедевров Возрождения и откройте для себя тайны Ватикана на незабываемой экскурсии
Начало: перед входом в музеи Ватикана
«Вы узнаете, как строился собор, каково его предназначение и как проходят церковные службы с участием Папы Римского»
10 июня в 15:30
12 июня в 09:00
€188 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Чивита ди Баньореджо: путешествие в покинутый средневековый город
Погрузитесь в атмосферу средневековья, посетив Чивита ди Баньореджо - город, где время остановилось
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
€389 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Рим - живая история: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€139 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви
Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида
«Римский форум – сосредоточение политической, коммерческой и религиозной жизни города»
14 июня в 06:00
15 июня в 06:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
О, великий Ватикан: История, искусство и секреты папского престола
Познайте величие Ватикана: от тайн пап Римских до шедевров Микеланджело и Рафаэля в самом сердце Рима
«История, искусство и религия сплетутся воедино, чтобы открыть вам древний Ватикан»
17 июня в 09:30
18 июня в 09:30
€215 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Рим: первые впечатления о Вечном городе - индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Римом через его знаменитые площади, античные храмы и шедевры искусства. Ваш личный гид раскроет секреты Вечного города
Начало: По договоренности
«Не забудем также о роскошном фонтане Треви, о «цыпленке» Бернини, который похож совсем на другое животное, и о Пантеоне — древнем античном храме»
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:00
133€120 за всё до 5 чел.
Билеты
3 часа
Билет в Колизей и Древний Рим: Погружение в историю
Погрузитесь в историю Древнего Рима, посетив Колизей, Римский Форум и Палатинский холм. Входные билеты включены
Начало: Около Колизея
«Продолжением путешествия в античную эпоху станет Римский Форум – центр политической, религиозной и экономической жизни Древнего Рима»
19 июня в 15:00
26 июня в 15:00
€57 за билет
Индивидуальная
4 часа
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
Познакомьтесь с историей Рима и христианства, легендами и анекдотами, великими художниками и Папами. Погружение в атмосферу города без сухих путеводителей
«Посетим великолепные соборы, хранящие шедевры великих мастеров прошлого»
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ватикан: от древних тайн до сокровищ искусства - уникальная экскурсия
Познайте Ватикан не как обычный турист: от историй о папах до шедевров искусства и тайного замка Святого Ангела
«О шедеврах Собора Святого Петра я расскажу с точки зрения папской власти, ее силы и могущества, во многом благодаря которым мы видим тот Вечный Рим, который вырос из Рима древнего»
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
€134 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
Паломничество в собор Святого Петра: уникальный маршрут
Величие и красота собора Святого Петра ждут вас в этой уникальной экскурсии по святым местам Ватикана
«Собор Святого Петра — сакральное место, пронизанное религиозной символикой и историей»
15 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 111€95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое свидание с Римом: истории, виды и кулинария
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Риму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а итальянские лакомства порадуют вкусом
10 июня в 15:00
12 июня в 08:00
€188 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Познать античный Рим за 3 часа
По главным местам «столицы трех империй» на увлекательной прогулке
Начало: У метро Colosseo
«Мы пройдём по Императорским форумам: Августа, Нервы, Домициана и Трайана и поднимемся на Капитолийский холм, где когда-то находился главный храм Зевса Капитолийского»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия в Собор Святого Петра: история, архитектура, величие
Погрузитесь в величие Собора Святого Петра, его историю и архитектурные шедевры вместе с экспертным гидом
Начало: В центре площади Святого Петра у обелиска
«История Собора Наша экскурсия начнется на площади Святого Петра»
13 июня в 08:30
3 июля в 13:30
€137 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Риму: от Колизея до фонтана ди Треви
Погрузитесь в историю Вечного города, посетив его самые знаменитые достопримечательности в компании опытного гида
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
€143 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Нескучная классика Рима в мини-группе
Посетите все знаковые места Рима, включая Колизей и фонтан Треви. Узнайте секреты местных жителей и попробуйте лучшее мороженое в городе
Начало: В районе метро Colosseo
«Кроме того, мы с вами рассмотрим Пантеон, один из самых загадочных античных храмов»
Расписание: в будние дни в 10:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€55 за человека
Индивидуальная
3 часа
О Риме с любовью: Индивидуальная экскурсия по Вечному городу
Погрузитесь в атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте легенды, насладитесь видами и ощутите дух Вечного города
1 сен в 09:00
2 сен в 11:00
€75 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Риму: от Колизея до тайных уголков
Вас ждет не просто прогулка по Риму, а путешествие сквозь время. От древних руин до величественных площадей - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
«Пройдем по уютным улочкам, где снимали кино «Римские каникулы» и заглянем в средневековую церковь»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
210€200 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
«Возле еще одного величественного памятника — единственной триумфальной арки, построенной в честь победы в гражданской войне, вы узнаете, как христианство стало государственной религией в Римской империи»
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164€140 за всё до 7 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Рим: Путешествие по христианским святыням
Откройте для себя богатое христианское наследие Рима, посетив древние базилики и уникальные реликвии
«Каждый христианский храм, возведённый в Риме, имеет свою историю»
15 июня в 07:00
16 июня в 13:30
от 125€94 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
Прогулка по Риму с погружением в эпоху Древнего Рима. Узнайте о гладиаторах, легионерах и их роли в истории. Включает посещение Колизея и других знаковых мест
«Прогуляемся по площади Навоны — уникальному месту, сохранившему форму древнего стадиона, и завершим нашу прогулку в величественном Пантеоне — «храме всех богов»»
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
€335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ассизи и Святой Франциск: Путешествие по духовным святыням
Присоединяйтесь к путешествию по Ассизи, чтобы вдохновиться историей и культурой средневекового города на склоне Монте-Субазио
«Здесь родился и обрел вечный покой святой Франциск, покровитель Италии, основатель ордена францисканцев и один из самых влиятельных религиозных деятелей эпохи средневековья»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Витербо: Путешествие в Средневековье
Откройте для себя секреты Витербо, где каждый камень дышит историей, а средневековые улицы ведут к тайнам прошлого
«Мы познакомимся с архитектурными сооружениями: аристократическими дворцами, храмами, башнями, площадями, городскими воротами и многочисленными фонтанами»
Сегодня в 17:00
17 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Древний Рим: от религии до развлечений - уникальное путешествие в прошлое
Познакомьтесь с Древним Римом: от забытых религиозных обрядов до основ современной политики и развлечений
Начало: Via di San Gregorio 30
«Религиозные традиции древних римлян»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
«Вы рассмотрите соседнюю Арку Константина с необычным прозвищем, пройдёте вдоль императорских форумов, развалин храма Марса-Мстителя и храма Богини Мира, где когда-то хранилось множество сокровищ»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сквозь эпохи Вечного города: индивидуальная экскурсия по Риму
Прогулка по историческому центру Рима с увлекательными рассказами о судьбах жителей, от императоров до мафиози и куртизанок
«Я покажу вам храм всех богов Пантеон и Пьяцца Ротонда, отведу к Капитолийскому холму, откуда вы посмотрите на легендарный римский форум»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €120 за всё до 5 чел.
Круиз
5 часов
Весь Рим за день: эксклюзивный тур для круизных путешественников
Проведите незабываемый день в Риме, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь итальянскими деликатесами
Начало: Рим или Чивитавеккья
«Из порта Чивитавеккья мы отправимся в самое сердце города: прогуляемся мимо Колизея и фонтана Треви, площади Навона и Собора святого Петра, разговаривая о римских императорах и тайнах Ватикана, пробуя джелато и настоящий итальянский кофе»
24 июля в 10:00
25 июля в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сквозь эпохи к началу основания Рима
Окунуться в разные времена становления Италии на обзорной экскурсия в самом сердце столицы
«• По переулкам доберемся до Пантеона — «храма всех богов», примера архитектурного и строительного мастерства, который в настоящее время является национальным мавзолеем, хранящим останки великого итальянского художника Возрождения Рафаэля Санти»
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны и легенды Рима: путешествие по 5 историческим районам
Погрузитесь в атмосферу Рима, узнайте уникальные истории и легенды, скрытые от туристических глаз
Начало: Piazza Venezia
«А еще мы полюбуемся самой неромантичной церковью Рима и в старой кофейне попробуем настоящий эспрессо»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Архитектура итальянского модерна
Красота и особенности римских построек в так называемом стиле «Liberty»
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
€107 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трастевере - путешествие в сердце Рима с индивидуальным гидом
Откройте для себя Трастевере: насладитесь уникальной атмосферой района, его историей и архитектурой
Начало: Piazza Trilussa
«Мы заглянем и в церковь Санта-Мария-дель-Орто, возведенную в 1566 году буквально на пустом месте, среди садов и огородов, принадлежащих местным жителям»
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€142 за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Чарующий Тиволи и роскошная вилла д’Эсте
Старинные фрески, фонтаны и аллеи диковинного сада и истории средневекового городка
Начало: На вокзале Термини
«Затем перенесемся в эпоху Средневековья, прогуливаясь по живописным улочкам Тиволи и любуясь редкими иконами и искусной мозаикой в тишине храмов»
Расписание: в четверг в 08:30
20 июня в 08:30
4 июля в 08:30
€75 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
На берегах Тибра - Трастевере, Гетто и центр Рима
Cамые аутентичные районы Рима на одной прогулке
11 июня в 08:30
17 июня в 08:00
€270 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Аутентичные районы Рима
Трастевере, Гетто, холм Авентин и другие колоритные уголки города на душевной экскурсии
«Вы полюбуетесь храмами Портуна и Геркулеса, сохранившими дух исчезнувшей империи»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
€75 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ватикан - центр религии, истории и искусства
Глубокое погружение в секреты самого маленького государства в мире
Начало: Возле входа в Музеи Ватикана
«почему у купола Собора Святого Петра есть имя»
Сегодня в 13:00
10 июня в 08:30
€195 за всё до 10 чел.
Групповая
3.5 часа
Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе)
Пройти с искусствоведом по знаковым местам Ватикана и главным эпохам в его прошлом
Начало: У входа в музеи Ватикана
«В соборе Святого Петра я покажу вам знаковые достопримечательности и мощи Римских Пап, причисленных к лику святых»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€80 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы
Заглянуть за туристические кулисы и узнать об итальяской архитектуре 20 века на душевной прогулке
Начало: Piazza Buenos Aries
«Гуляя по зеленым улочкам без туристов, встретите обычных горожан, идущих в супермаркет и церковь, в цветочный киоск и пиццерию»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
210€200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
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Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo)
«Вы также рассмотрите античный храм всех богов, величественный и невозмутимый Пантеон»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Рима - в старинный замок Орсини-Одескальки
Полюбоваться озером Браччано и услышать историю и легенды таинственного замка
Начало: На ресепшн вашего отеля
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKarina6 июня 2024Все прошло замечательно! Благодарю 😊
- ВВиктория5 июня 2024Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не бежал, выбирал места остановок,
- ММария5 июня 2024Юлия рассказала о Галерее Боргезе очень понятным языком, при этом было интересно. Благодарю за просвещение по этой теме🌹
- ЕЕвгений5 июня 2024Очень интересно рассказывает. Погружает в контекст
- KKarina4 июня 2024Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!
- IIgal4 июня 2024Приехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобы получить первые впечатления о
- ММаксим3 июня 2024Очень понравилось буквально всё
- ВВиктория3 июня 2024Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода! Хорошее знание истории. Отличный маршрут. Полное погружение в историю этого волшебного города. И чудные фотографии. Мы остались в полном восторге! Берите! Не пожалеете!
- ААлександр3 июня 2024Мы путешествовали с супругой и 2-годовалым ребенком, по-этому искали неспешную и интересную экскурсию без долгих и скучных остановок. Экскурсию провела
- GGleb2 июня 2024Отличная экскурсия с приятным гидом! Человек открытый и приятный! Очень интересно провела экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Святые места»
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