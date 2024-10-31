10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы встретимся на одной из красивейших площадей Рима, откуда милые улочки выведут нас к площади, где сожгли Джордано Бруно. Мы поговорим об инквизиции, о нравах ушедших эпох, драмах прошлого и наиболее заметных и скандальных римских гражданах.
После перейдём через Тибр, сопровождаемые духом реки — Тиберином — и окажемся в легендарном районе Трастевере. Его кварталы встретят нас ароматами кофе и уютными джелатериями. Мы заглянем в древнюю церковь Св. Марии — я расскажу о чудесах иконы, то летающей под облаками, то плывущей по морю, и вот уже много веков несущей благодать людям.
Еврейское гетто
Снова перейдя через Тибр, попадём в район еврейского гетто. Невероятные легенды вплелись в его трагическую историю: вы услышите о событиях античных веков, о фонтане Черепах, построенном за один день, о средневековых казнях и событиях времен Муссолини.
Секреты Капитолийского холма
Третья часть экскурсии — место смерти великого Цезаря. Поднимемся по лестнице Микеланджело, а наверху полюбуемся видами на Римский форум с панорамной площадки, найдём легендарную волчицу на первом из семи холмов Рима и откроем тайны вместе!
Организационные детали
Протяженность маршрута примерно 7-8 км, а длительность экскурсии может варьироваться в зависимости от вашего темпа ходьбы и количества остановок на кофе или перекур
В программу включены малопосещаемые локации с плавающим графиком работы, поэтому они могут быть заменены на другие, не менее интересные
Для прогулки выбирайте наряды, прикрывающие колени и плечи, так как маршрут предполагает посещение церквей
Я с радостью сделаю для вас фото на память (сообщите заранее, нужно ли мне взять свою камеру)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности (обычно на площади Навона)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 595 туристов
Приветствую всех! Меня зовут Марина, приглашаю вас совершить увлекательнейшую прогулку по этому удивительному городу и проникнуться духом авантюризма!!! Я знаю идеальные места для фото, классные ресторанчики для ужинов и местные читать дальшеуменьшить
секреты, которые порой необходимы туристу, чтобы полюбить город. Мы пройдёмся по узким улочкам и дотронемся до древних стен, приоткроем завесы тайн и загадок истории — всё это на нашей дружественной прогулке по Вечному городу. Рим не похож ни на одну столицу Европы, он особенный, он живой. Мы заглянем в душу этого города и, поверьте, она вас удивит и откроет свои вековые тайны! Всегда с улыбкой и хорошим настроением, мы отправляемся открывать для себя Рим!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Г
Гульжан
Марина, Спасибо Вам огромное за то, что открыли для нас и влюбили в прекрасный Рим! Теперь Рим место для посещения при любой возможности. Очень приятно было провести с Вами время — читать дальшеуменьшить
мы с мужем в восторге — информативно, комфортно и очень позитивно. Непринужденно, в такой приятной беседе Вы нам столько рассказали — однозначно хочется обращаться к Вам снова! До скорых встреч, очень рада знакомству!
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П
Полина
Спасибо Марине за невероятно интересную, живую, сакральную экскурсию по Риму. Мы были в полном восторге! Это самая увлекательная экскурсия, на которой я когда-либо была, с кучей нетривиальных фактов о Древнем Риме, включая сплетни, магию, масонов, религиозную символику и так далее!
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Надежда
Марина очень понравилась, подача информации необычная, но безумно интересно. Хочется слушать и слушать. Крайне рекомендую всем! Спасибо
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M
Mariia
На первой экскурсии мы прекрасно провели время, без спешки и беготни по маршруту, для того чтобы успеть уложиться по времени, как было ранее. Отшагали приличный километраж (12 км), но не читать дальшеуменьшить
устали, и не заскучали, определенно нам повезло с гидом - Марина - энергичная, легкая и приятная в общении, все на позитиве. Мы были позже на двух других экскурсиях, и в этом сравнении в полной мере осознали, как удачно мы выбрали первый тур, поэтому оставшийся день доверили опять же Марине, которая составила для нас индивидуальный маршрут и мы уезжали в восторге от города и отпуска именно благодаря ей! Спасибо!
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Алина
Мы очень довольны экскурсией! Марина -человек разносторонний и эрудированный, нам было очень интересно общаться, хотя наша компания была разновозрастной, от 15 до 65. Подсказка: если будет возможность - мы ходили читать дальшеуменьшить
с ней же по другим маршрутам - второй раз - по экскурсии посвященной масонам, иезуитам и тайных обществ, а на третий день - Бернини в Риме, на сайте не все экскурсии, которые есть у Марины, поэтому если вы планируете еще прогулки и вам понравилась ее манера вести группу, рекомендуем поинтересоваться у гида, куда еще можно с ней сходить. Все прошло у нас изумительно, рекомендуем
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Т
Тамара
Экскурсия очень понравилась! Марина замечательный гид и рассказчик! В отличие от многих своих коллег, Марина умеет интересно подать материал, так, что вся полученная информация точно запомнится) В ходе экскурсии мы посетили множество интересных достопримечательностей, некоторые из которых неизвестны большему количеству туристов, обошли половину города, выпили кофе - время пролетело так незаметно! Я выражаю огромную благодарность Марине за ее труд!