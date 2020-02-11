10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Таинственные истории

Мы встретимся на берегу Тибра, откуда свернем в район еврейского гетто. Невероятные легенды вплелись в его трагическую историю: вы услышите о фонтане Черепах, построенном за один день, о средневековых казнях и событиях времен Муссолини. Милые улочки выведут нас к площади, где сожгли Джордано Бруно. Мы осмотрим дворцы и палаццо: я расскажу о нравах ушедших эпох, драмах прошлого и наиболее заметных и скандальных римских гражданах.

Легенды Трастевере

После перейдем через Тибр, сопровождаемые духом реки —Тиберином — и окажемся в легендарном районе Трастевере. Его живописные улочки встретят нас ароматами кофе и уютными джелатериями. Мы заглянем в древнюю церковь Санта-Марии — я расскажу о чудесах иконы, то летающей под облаками, то плывущей по морю, и вот уже много веков несущей благодать людям.

Секреты Авентинского холма

На другом берегу вы осмотрите мифический «детектор лжи», а у стен древнеримского Большого Цирка разгадаете тайну участия подземных богов в состязаниях колесниц. На холме Авентин представите, какие здесь кипели страсти из-за брачного закона. А вид на город из Апельсиновых садов усилит впечатления: здесь же вы сможете заглянуть в замочную скважину в Замке Мальтийского ордена и найти доказательство существования дьявола.

По желанию (не для слабонервных!) мы можем посетить кладбище и завершить нашу прогулку у копии египетской пирамиды. Откроем тайны Вечного города вместе!