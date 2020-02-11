10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Услышать легенды еврейского гетто, узнать о чудесах в Трастевере, и раскрыть тайны холма Авентин

Marina
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Marina – ваш гид
Я покажу вам другой Рим — овеянный тайнами, загадками, чудесами.

Вы пройдете по узким улочкам, куда редко захаживают туристы, полюбуетесь роскошными особняками и древними памятниками.

Откроете жуткие, но интересные события из прошлого, узнаете о неординарных личностях, паранормальных явлениях и старинных проклятиях.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии10 отзывов
5
Рим мистический
Рим мистический

Что вас ожидает

Таинственные истории
Мы встретимся на берегу Тибра, откуда свернем в район еврейского гетто. Невероятные легенды вплелись в его трагическую историю: вы услышите о фонтане Черепах, построенном за один день, о средневековых казнях и событиях времен Муссолини. Милые улочки выведут нас к площади, где сожгли Джордано Бруно. Мы осмотрим дворцы и палаццо: я расскажу о нравах ушедших эпох, драмах прошлого и наиболее заметных и скандальных римских гражданах.

Легенды Трастевере
После перейдем через Тибр, сопровождаемые духом реки —Тиберином — и окажемся в легендарном районе Трастевере. Его живописные улочки встретят нас ароматами кофе и уютными джелатериями. Мы заглянем в древнюю церковь Санта-Марии — я расскажу о чудесах иконы, то летающей под облаками, то плывущей по морю, и вот уже много веков несущей благодать людям.

Секреты Авентинского холма
На другом берегу вы осмотрите мифический «детектор лжи», а у стен древнеримского Большого Цирка разгадаете тайну участия подземных богов в состязаниях колесниц. На холме Авентин представите, какие здесь кипели страсти из-за брачного закона. А вид на город из Апельсиновых садов усилит впечатления: здесь же вы сможете заглянуть в замочную скважину в Замке Мальтийского ордена и найти доказательство существования дьявола.

По желанию (не для слабонервных!) мы можем посетить кладбище и завершить нашу прогулку у копии египетской пирамиды. Откроем тайны Вечного города вместе!

Организационные детали

  • Протяженность маршрута примерно 12 км, а длительность экскурсии может варьироваться в зависимости от вашего темпа ходьбы и количества остановок на кофе или перекур
  • В программу включены малопосещаемые локации с плавающим графиком работы, поэтому они могут быть заменены на другие, не менее интересные
  • Для прогулки выбирайте наряды, прикрывающие колени и плечи, так как маршрут предполагает посещение церквей
  • Я с радостью сделаю для вас фото на память (сообщите заранее, нужно ли мне взять свою камеру)
Рим мистический
Рим мистический
Рим мистический
Рим мистический
Рим мистический
Рим мистический
Рим мистический

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Marina
Marina
Приветствую всех! Меня зовут Марина, я художница, живу и творю там же, где величайшие гении мира. Приглашаю вас совершить увлекательнейшую прогулку по этому удивительному городу и проникнуться духом авантюризма!!! Я знаю идеальные места для фото, классные ресторанчики для ужинов и местные секреты, которые порой необходимы туристу, чтобы полюбить город. Мы пройдёмся по узким улочкам города и дотронемся до древних стен, приоткроем завесы тайн и загадок истории — всё это на нашей дружественной прогулке по Вечному городу. Рим не похож ни на одну столицу Европы, он особенный, он живой. Мы заглянем в душу этого города и, поверьте, она вас удивит и откроет свои вековые тайны! Всегда с улыбкой и хорошим настроением, мы отправляемся открывать для себя Рим!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 февраля 2020
Прекрасная экскурсия. Марина очень приятный и разносторонний человек с большими историческими знаниями, легко подстраивается под экскурсантов. Она нам предлагала интересные квест задания и было интересно их выполнять. Три часа пролетели как одна секунда. И только, когда мы вернулись в гостиницу мы заметили, что прошли больше 25000 шагов.
8 января 2020
Очень понравилось. Удобно, интересно, весело. Милейший и очень комфортный в общении и подаче материала экскурсовод (Марина)
23 ноября 2019
Марина очень хороший и профессиональный гид с большими историческими знаниями.Мы получили большое удовольствие от экскурсии и от общения с очень приятным и разносторонне развитым человеком.Марина прислушалась к нашим пожеланиям и составила очень интересную и разнообразную экскурсию.Мы прекрасно провели время и в будущем надеемся вновь встретиться с ней.
11 ноября 2019
Марина очень приятный и профессиональный гид! С ней экскурсия прошла на одном дыхании. Рекомендуем. Спасибо за положительные эмоции.
10 ноября 2019
Мы очень довольны экскурсией! Марина -человек разносторонний и эрудированный, нам было очень интересно общаться, хотя наша компания была разновозрастной, от 15 до 65. Подсказка: если будет возможность - мы ходили с ней же по другим маршрутам - второй раз - по экскурсии посвященной масонам, иезуитам и тайных обществ, а на третий день - Бернини в Риме, на сайте не все экскурсии, которые есть у Марины, поэтому если вы планируете еще прогулки и вам понравилась ее манера вести группу, рекомендуем поинтересоваться у гида, куда еще можно с ней сходить. Все прошло у нас изумительно, рекомендуем
5 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась. 3 часа пролетели незаметно. Марина останавливалась на действительно важных и необычных моментах, рассказывала очень интересно и не занудно, в то же время не упуская значимые исторические факты и события) Мы уже были в Риме, и много чего успели посмотреть, но в этот раз прошлись по другим местам, чем были приятно удивлены. Спасибо!
1 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась! Марина замечательный гид и рассказчик! В отличие от многих своих коллег, Марина умеет интересно подать материал, так, что вся полученная информация точно запомнится)
В ходе экскурсии мы посетили множество интересных достопримечательностей, некоторые из которых неизвестны большему количеству туристов, обошли половину города, выпили кофе - время пролетело так незаметно!
Я выражаю огромную благодарность Марине за ее труд!
27 октября 2019
С Мариной у нас были две экскурсии, жаль, что мы не забронировали ее экскурсию с первого дня, она лучший из трех попавшихся нам гидов. При следующей поездке обязательно проведем с ней еще экскурсии. Огромное спасибо за отлично проведенное время в прекрасном городе.
27 октября 2019
На первой экскурсии мы прекрасно провели время, без спешки и беготни по маршруту, для того чтобы успеть уложиться по времени, как было ранее. Отшагали приличный километраж (12 км), но не устали, и не заскучали, определенно нам повезло с гидом - Марина - энергичная, легкая и приятная в общении, все на позитиве. Мы были позже на двух других экскурсиях, и в этом сравнении в полной мере осознали, как удачно мы выбрали первый тур, поэтому оставшийся день доверили опять же Марине, которая составила для нас индивидуальный маршрут и мы уезжали в восторге от города и отпуска именно благодаря ей! Спасибо!
Marina
27 октября 2019
Случайно наткнулась на данном сайте предложение нестандартного маршрута и гида Марину
При бронировании успешно договорились о времени и месте встречи.
Экскурсия была не занудной, легкими переходными от исторических фактов к современности, много узнали и о городе, его истории и о его достопримечательностях, услышали массу занятных истомы и городских легенд, сделали остановочную на вкуснейший кофе. Остались безумно довольны и без ног)), но это был кайф, обошли пол Города, это того стоит. Марина большая молодец, приятная в общении и эрудированная, если Вам провезет и она будет Вашим гидом., это будет 100% удача!

Marina проводит ещё 1 экскурсию

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