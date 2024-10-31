10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На экскурсии «Рим мистический» участники погружаются в атмосферу древнего города, где каждое здание и улочка хранят свои тайны.Прогулка начинается с исторической площади, затем через мост Тибр в район Трастевере, известный

своими ароматами и уютными джелатериями. В еврейском гетто оживают легенды, а на Капитолийском холме открываются виды на Римский форум. Участники узнают о скандальных римских гражданах, инквизиции и паранормальных явлениях, посещают древние церкви и знакомятся с историей иконы, несущей благодать

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Таинственные истории и живописный Трастевере

Мы встретимся на одной из красивейших площадей Рима, откуда милые улочки выведут нас к площади, где сожгли Джордано Бруно. Мы поговорим об инквизиции, о нравах ушедших эпох, драмах прошлого и наиболее заметных и скандальных римских гражданах.

После перейдём через Тибр, сопровождаемые духом реки — Тиберином — и окажемся в легендарном районе Трастевере. Его кварталы встретят нас ароматами кофе и уютными джелатериями. Мы заглянем в древнюю церковь Св. Марии — я расскажу о чудесах иконы, то летающей под облаками, то плывущей по морю, и вот уже много веков несущей благодать людям.

Еврейское гетто

Снова перейдя через Тибр, попадём в район еврейского гетто. Невероятные легенды вплелись в его трагическую историю: вы услышите о событиях античных веков, о фонтане Черепах, построенном за один день, о средневековых казнях и событиях времен Муссолини.

Секреты Капитолийского холма

Третья часть экскурсии — место смерти великого Цезаря. Поднимемся по лестнице Микеланджело, а наверху полюбуемся видами на Римский форум с панорамной площадки, найдём легендарную волчицу на первом из семи холмов Рима и откроем тайны вместе!

Организационные детали