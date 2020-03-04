40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто

Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего

Джина
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Джина – ваш гид
Когда, как и почему — на моей прогулке вы не запутаетесь в вопросах истории и обилии значимых памятников Вечного города.

За три часа благодаря профессиональным, но нескучным рассказам прошлое Рима сложится в понятную и яркую картину.

А маршрут охватит самое главное от Колизея до площади Навона, но пройдет через аутентичный район бывшего гетто без толп туристов.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии40 отзывов
5
Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто

Что вас ожидает

Нетривиальный маршрут и рассказы о современном Риме
Это обзорная экскурсия, но вы не будете следовать по проторенным дорогам. Я проведу вас по атмосферным улочкам бывшего еврейского гетто — района, малоизвестного путешественникам и любимого римлянами. По тем местам, о которых говорят, что здесь все и начиналось. Вас ждет погружение в историю от основания Рима до его расцвета эпохи барокко — при этом я расскажу о ней понятным и живым языком. А еще поделюсь наблюдениями о жизни итальянцев сегодня.

Бонусом станут полезные советы — где выпить самый вкусный кофе и насладиться итальянской кухней, как попасть в музеи и куда сходить на шоппинг.

Великие достопримечательности и люди Рима
Шаг за шагом мы будем выходить к ключевым точкам на карте Вечного города. Вы увидите Колизей и античный театр Марцелла, Форумы и Капитолий, один из семи холмов. Найдете место, где убили Цезаря и обратите внимание на интересные детали красивейших римских площадей — Навоны и Венеции. Все три часа будут наполнены любопытными сюжетами — не только о достопримечательностях, но и о людях. Вы узнаете о быте и привычках простых жителей Древнего Рима, о скандальных папах римских и их приближенных, о личностях, которые повлияли на облик и характер Вечного города.

Кому подойдет экскурсия

И взрослым, и юным путешественникам. Тем, кто впервые в Риме и тем, кто уже бывал здесь.

Организационные детали

Дополнительных расходов нет.

Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Джина
Джина
Легко, интересно, познавательно и с юмором. 12 лет в Риме и до сих пор им вдохновляюсь. Я начала любительски показывать и рассказывать друзьям и друзьям друзей все, что открывала для себя. Потом пошла учиться на гида и теперь я профессиональный сопровождающий и продолжаю пополнять свои знания, отмечаю новые места — да, в Риме до сих пор открывают что-то новое.
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40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2020
Прогулка по Риму с Джиной была легкой и в тоже время увлекательной. Джина хорошо чувствует своих клиентов и подстраивает под них и темп и содержание экскурсии. Три часа прошли на одном дыхании, оставив после себя приятные воспоминания.
24 февраля 2020
Я в Риме 2-й раз. Основные достопримечательности уже видел. Не смотря это, экскурсия Джины очень понравилась! Джина хорошо знает историю, рассказала много интересных вещей . Интересный маршрут и места, скрытые от основных потоков туристов. Спасибо большое!
24 февраля 2020
Шикарная экскурсия !! Бесподобный Гид! Рекомендую.
18 февраля 2020
Отличная экскурсия , особенно для тех к то впервые в Риме . Конечно лучше ее посетить сразу после приезда , что бы уже составить для себя впечатление и дальнейший план путешествия . Джина очень приятная девушка, интересно рассказывает , лёгкая в общении , подстраивается под особенности компании ( мы были с маленьким ребёнком , было тяжеловато , но все выдержали ). Время пролетало незаметно и очень интересно .
17 февраля 2020
Это была потрясающая экскурсия, Которая на все 100 стоит своих денег!
Джина потрясающий рассказчик, который ответит на все ваши вопросы и прислушается к вашим пожеланиям!
Хочется отметить потрясающий выбор мест, а именно местная кофейня, где вы не увидите туристов и потрясающая джелатерия, Которая поистине заслуживает посещения!
Хочется также отметить, что все рассказы Джинна совмещает с иллюстрациями, где вы можете увидеть, как выглядел первозданный Рим!
15 февраля 2020
Джина, спасибо за Ваш труд, за Вашу любовь к Риму!!! Экскурсия прошла на одном дыхании, познавательно и позитивно. Только человек влюблённый в Рим может так легко рассказать о нём!
14 февраля 2020
Экскурсия очень-очень понравилась! Джина легко подстраивалась под пожелания нашей группы, которая состояла из членов одной семьи разного возраста - от 12 до 65 лет. Интересно было всем! Действительно неординарный маршрут, и хотя я была в Риме не впервые, для меня неожиданно открылись новые интересные и живописные места. Были остановки, когда группа немного уставала, с вкуснейшим кофе и горячим шоколадом. Джина порекомендовала и место для обеда. Огромное спасибо! Рекомендуем!
11 февраля 2020
Благодарим Джину за первое знакомство с Римом, было чудесно, солнечно и легко. Очень важно при первой поездке создать атмосферу и почувствовать город, спасибо за ваши ценные советы и рекомендации. Мы тоже полюбили гетто и нашли замечательный атмосферный ресторан:)
1 февраля 2020
Джина, отличный гид и интересный человек, все прошло приятно и не навязчиво. Мы остались довольны
1 февраля 2020
На экскурсии были вдвоем с 20-летним сыном, время пролетело незаметно, Джина отличный гид и влюбленный в Рим человек, с желанием поделиться этим с нами.С удовольствием воспользуемся ее услугами ещё!!!
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