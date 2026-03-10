40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
Забудьте о стандартных маршрутах и отправьтесь в путешествие по историческому и современному Риму, полное удивительных открытий и живых рассказов
На этой экскурсии вы познакомитесь с Римом как никогда раньше.
За три часа вы увидите не только знаменитые достопримечательности, такие как Колизей и площадь Навона, но и окунетесь в атмосферу настоящего читать дальшеуменьшить
итальянского района - бывшего еврейского гетто.
Ваш гид, профессионал с глубокими знаниями истории и культуры, сделает прошлое Вечного города живым и понятным, а также поделится советами, где можно насладиться итальянской кухней и кофе. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце Рима
Нетривиальный маршрут и рассказы о современном Риме
Это обзорная экскурсия, но вы не будете следовать по проторенным дорогам. Я проведу вас по атмосферным улочкам бывшего еврейского гетто — района, малоизвестного путешественникам и любимого римлянами. По тем местам, о которых говорят, что здесь все и начиналось. Вас ждет погружение в историю от основания Рима до его расцвета эпохи барокко — при этом я расскажу о ней понятным и живым языком. А еще поделюсь наблюдениями о жизни итальянцев сегодня.
Бонусом станут полезные советы — где выпить самый вкусный кофе и насладиться итальянской кухней, как попасть в музеи и куда сходить на шоппинг.
Великие достопримечательности и люди Рима
Шаг за шагом мы будем выходить к ключевым точкам на карте Вечного города. Вы увидите Колизей и античный театр Марцелла, Форумы и Капитолий, один из семи холмов. Найдете место, где убили Цезаря и обратите внимание на интересные детали красивейших римских площадей — Навоны и Венеции. Все три часа будут наполнены любопытными сюжетами — не только о достопримечательностях, но и о людях. Вы узнаете о быте и привычках простых жителей Древнего Рима, о скандальных папах римских и их приближенных, о личностях, которые повлияли на облик и характер Вечного города.
Кому подойдет экскурсия
И взрослым, и юным путешественникам. Тем, кто впервые в Риме и тем, кто уже бывал здесь.
Организационные детали
Дополнительных расходов нет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 2378 туристов
Проживаю в Риме с 2006 года. Начала изучать его как любитель, а затем прошла обучение в школе гидов Mirabilia под руководством историков, археологов, знатоков искусства и архитектуры.
Постоянно прохожу курсы повышения читать дальшеуменьшить
квалификации, углубляя знания о старинных семействах и других важных персонажах, об истории и развитии города и Италии как страны, о деятелях искусства.
Первое образование — педагогическое. Оно помогает структурировать информацию и адаптировать её под слушателя. Мои рассказы о Риме не похожи на урок истории — это увлекательные истории, которые знакомят с городом впервые или помогают узнать его глубже, почувствовать логику развития и многослойность.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 284 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
284
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–
2
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Ирина
Огромная благодарность Джине за нашу восхитительную и познавательную прогулку по Риму, которую не смог испортить даже дождь! Джина влюбляет в Рим и рассказывает настолько интересно, что хочется приехать еще на читать дальшеуменьшить
неделю и гулять с ней каждый день и слушать бесконечно! Нам не повезло с погодой и в середине экскурсии начался дождь, но благодаря ему и профессионализму Джины мы увидели даже больше чем планировали! Джина на ходу с нашего разрешения внесла корректировку и мы смогли увидеть Церковь Санта-Мария-делла-Паче где фреску сотворил сам Рафаэль! От всего сердца рекомендую вам Джину и теперь моя мечта еще раз попасть в Рим и еще раз окунуться в тайны этого древнего города в компании этой грамотной и бесконечно эрудированной девушки с которой интересно и взрослым и подросткам 👍🏻
+1
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Анастасия
Огромная благодарность за чудесную экскурсию! Маршрут удовлетворил все наши ожидания и даже больше. Информация давалась легко и понятно. Отдельное спасибо за рекомендации по ресторанам🥰
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Павел
Огромное спасибо Джине за эту удивительную, легкую утреннюю экскурсию по Риму для моей семьи! Было интересно даже самым младшим детят 7 лет! Большой удачей было то, что мы провели нашу читать дальшеуменьшить
экскурсию в 8 утра и смогли насладиться этот чудесным прохладным городом без толп туристов! 3 часа прошли на одном дыхании, было очень интересно! Джина очень тактический, интеллектуальный собеседник и я точно бы по Риму еще раз прошелся только с ней!
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С
Светлана
Интересная экскурсия с замечательным экскурсоводом! Врем пролетело незаметно, и даже затянувшийся дождь не смог испортить впечатление от прогулки. Это была именно прогулка, первое знакомство с великим городом в нашем темпе читать дальшеуменьшить
и с учётом наших интересов. Мы узнали множество интересных фактов, задавали свои вопросы и всегда получали на них ответы. Бонусом были советы и рекомендации куда сходить самостоятельно и что ещё посмотреть. Если посчастливится ещё раз оказаться в Риме, обязательно обратимся к Джине за новой экскурсий.
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Ilya
Джина очень интересно ведёт и рассказывает экскурсию. Много интересных деталей и увлекательно даже для детей. Семья в восторге)
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П
Павел
Экскурсия по Риму оставила самые тёплые и яркие впечатления — во многом благодаря нашему замечательному гиду! Это была не просто стандартная обзорная прогулка по основным достопримечательностям, а настоящее погружение в атмосферу города.
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