40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На этой экскурсии вы познакомитесь с Римом как никогда раньше.За три часа вы увидите не только знаменитые достопримечательности, такие как Колизей и площадь Навона, но и окунетесь в атмосферу настоящего

итальянского района - бывшего еврейского гетто. Ваш гид, профессионал с глубокими знаниями истории и культуры, сделает прошлое Вечного города живым и понятным, а также поделится советами, где можно насладиться итальянской кухней и кофе. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце Рима

Описание экскурсии

Нетривиальный маршрут и рассказы о современном Риме

Это обзорная экскурсия, но вы не будете следовать по проторенным дорогам. Я проведу вас по атмосферным улочкам бывшего еврейского гетто — района, малоизвестного путешественникам и любимого римлянами. По тем местам, о которых говорят, что здесь все и начиналось. Вас ждет погружение в историю от основания Рима до его расцвета эпохи барокко — при этом я расскажу о ней понятным и живым языком. А еще поделюсь наблюдениями о жизни итальянцев сегодня.

Бонусом станут полезные советы — где выпить самый вкусный кофе и насладиться итальянской кухней, как попасть в музеи и куда сходить на шоппинг.

Великие достопримечательности и люди Рима

Шаг за шагом мы будем выходить к ключевым точкам на карте Вечного города. Вы увидите Колизей и античный театр Марцелла, Форумы и Капитолий, один из семи холмов. Найдете место, где убили Цезаря и обратите внимание на интересные детали красивейших римских площадей — Навоны и Венеции. Все три часа будут наполнены любопытными сюжетами — не только о достопримечательностях, но и о людях. Вы узнаете о быте и привычках простых жителей Древнего Рима, о скандальных папах римских и их приближенных, о личностях, которые повлияли на облик и характер Вечного города.

Кому подойдет экскурсия

И взрослым, и юным путешественникам. Тем, кто впервые в Риме и тем, кто уже бывал здесь.

Организационные детали

Дополнительных расходов нет.