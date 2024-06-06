🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 28 отзывов Скрытые шедевры Рима: эксклюзивное путешествие в прошлое Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение по потайным уголкам Рима, полное историй и вдохновения € 185 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 65 отзывов Погружение в историю Рима: экскурсия по древним руинам и Форуму Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, исследуя Колизей, Палатин и Римский Форум. Узнайте о традициях гладиаторов и легендах Вечного города Начало: В районе метро COLOSSEO € 130 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 4.5 часа 39 отзывов Исследуйте Рим за день: история и красота Погрузитесь в уникальную атмосферу Рима, узнайте его тайны и откройте для себя величие античности и средневековья от 291 € 248 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 119 отзывов Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея Познакомьтесь с историей Рима и христианства, легендами и анекдотами, великими художниками и Папами. Погружение в атмосферу города без сухих путеводителей € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 50 отзывов Ватикан: от древних тайн до сокровищ искусства - уникальная экскурсия Познайте Ватикан не как обычный турист: от историй о папах до шедевров искусства и тайного замка Святого Ангела € 134 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 33 отзыва Первое свидание с Римом: истории, виды и кулинария Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Риму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а итальянские лакомства порадуют вкусом € 188 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 133 отзыва Величие Римской цивилизации: Путешествие по Колизею и Римскому Форуму Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей и Римский Форум с экспертом по истории. Откройте для себя тайны древних римлян € 255 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 35 отзывов Познать античный Рим за 3 часа По главным местам «столицы трех империй» на увлекательной прогулке Начало: У метро Colosseo Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00 € 30 за человека

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Рим: Путешествие по христианским святыням Откройте для себя богатое христианское наследие Рима, посетив древние базилики и уникальные реликвии от 125 € 94 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 32 отзыва Увлекательная экскурсия по Замку Святого Ангела в Риме Откройте для себя тайны Замка Святого Ангела в Риме на индивидуальной экскурсии. Узнайте о его владельцах, узниках и потайных ходах Начало: Перед входом в замок св. Ангела € 130 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Гладиаторы и легионеры Древнего Рима Прогулка по Риму с погружением в эпоху Древнего Рима. Узнайте о гладиаторах, легионерах и их роли в истории. Включает посещение Колизея и других знаковых мест € 335 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 93 отзыва Колизей и Римский Форум: путешествие в сердце античности Погрузитесь в эпоху Римской империи, посетив Колизей и Форум. Уникальный исторический опыт в сопровождении эксперта Начало: У триумфальной арки Константина € 180 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Ассизи и Святой Франциск: Путешествие по духовным святыням Присоединяйтесь к путешествию по Ассизи, чтобы вдохновиться историей и культурой средневекового города на склоне Монте-Субазио € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 32 отзыва Древний Рим: от религии до развлечений - уникальное путешествие в прошлое Познакомьтесь с Древним Римом: от забытых религиозных обрядов до основ современной политики и развлечений Начало: Via di San Gregorio 30 € 180 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 25 отзывов Сказки ночного Рима Магическая атмосфера и дух времени Вечного города от € 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 17 отзывов Весь Рим за один день: путешествие сквозь века Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день от € 320 за всё до 5 чел.

Круиз 5 часов 44 отзыва Весь Рим за день: эксклюзивный тур для круизных путешественников Проведите незабываемый день в Риме, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь итальянскими деликатесами Начало: Рим или Чивитавеккья € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Экскурсия по Замку Святого Ангела Усыпальница, крепость и резиденция римских пап: знакомство с архитектурным шедевром Рима € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 18 отзывов Архитектура итальянского модерна Красота и особенности римских построек в так называемом стиле «Liberty» € 107 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 106 отзывов Трастевере - путешествие в сердце Рима с индивидуальным гидом Откройте для себя Трастевере: насладитесь уникальной атмосферой района, его историей и архитектурой Начало: Piazza Trilussa € 142 за всё до 4 чел.

Групповая 3.5 часа 1 отзыв Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе) Пройти с искусствоведом по знаковым местам Ватикана и главным эпохам в его прошлом Начало: У входа в музеи Ватикана € 80 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Из Рима - в старинный замок Орсини-Одескальки Полюбоваться озером Браччано и услышать историю и легенды таинственного замка Начало: На ресепшн вашего отеля € 350 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Главные святыни Рима Посетить самые значимые церкви итальянской столицы и узнать их историю Начало: Piazza di Santa Maria Maggiore € 130 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Тайный Рим: масоны, эзотерики, авантюристы Взглянуть на Вечный город с нового ракурса и погрузиться в историю масонства Начало: На площади Венеции 120 € 96 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 56 отзывов Древний Рим за два часа: путешествие от Колизея до Форумов Откройте величие Колизея и историческое сердце Рима - Римские форумы, в увлекательной групповой экскурсии Начало: У метро Colosseo Расписание: ежедневно в 11:30 € 36 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 29 отзывов Тайны нетуристического Рима Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере Начало: У метро Circo Massimo € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Тайны римского Колизея Посетить самое знаменитое сооружение Древнего Рима и раскрыть его секреты с профессиональным гидом Начало: В районе метро Колизей € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Рим, который вас удивит Увидеть квартал Джино Коппеде: Совиный домик, дворец Паука и зверей на фасадах Начало: На piazza Buenos Aires 118 € 107 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 30% скидка Индивидуальная 2.5 часа 33 отзыва Великий Рим и его легенды: экскурсия в сердце Италии Погрузитесь в эпоху Римской империи, восхититесь шедеврами Ренессанса и откройте для себя живописные уголки Вечного города от 171 € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 15 отзывов Рим - барочный шедевр: экскурсия с фотографом Пройти по следам Бернини, «прочитать» его скульптуры и получить атмосферные снимки Начало: фонтан Тритона на площади Барберини € 185 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 2.5 часа 15 отзывов От Колизея до Пантеона: погружение в историю Рима Исследуйте античный Рим, открывая его величие и тайны в увлекательной прогулке от Колизея до Пантеона от 166 € 125 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Колизей, Палатинский холм и Римский форум за 1 день Раскрыть тайны главных мест античного города в компании профессионального гида Начало: у метро Колизей € 175 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва С Римом на «ты»: места древнее Колизея - гордое гетто и вкусное Трастевере Ощутить особую атмосферу двух римских кварталов и погрузиться в их самобытную историю Начало: На площади Навона (piazza Navona) от € 60 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима Открыть яркую главу этнической истории столицы и погрузиться в атмосферу настоящей римской жизни Начало: На Via dei Fori Imperiali € 135 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 13 отзывов Рим с необычной стороны Открыть зеленый «оазис» в центре, побывать в мистической церкви, выпить кофе в мастерской скульптора Начало: В районе метро Фламинио Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Экскурсия по барочному Риму: от пьяцца дель Пополо до пьяцца Навона Откройте великолепие барочного Рима: уникальная архитектура, истории архитекторов и живописные уголки города € 96 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 11 отзывов Собор Святого Петра и мир католической веры Религия Древнего Рима, история Ватикана и священное значение Собора от € 100 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 3 отзыва Рим: когда главное уже посмотрели Исследовать аутентичные кварталы Еврейское гетто и Трастевере в мини-группе Начало: У церкви Санта-Мария-ин-Космедин Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 10:00, в среду в 14:30 € 27 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 5 отзывов В поисках потерянной империи Октавиана Августа Погрузиться в увлекательное прошлое Вечного города - в мини-группе с искусствоведом Начало: У театра Марцелла Расписание: в среду и субботу в 10:00 € 40 за человека

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Золотой век Рима: от виллы Боргезе до Квиринальского дворца Узнать, как творилась история и создавался тот Рим, который мы видим сейчас Начало: У Испанской лестницы 150 € 128 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 2 отзыва Трастевере - любовь с первого взгляда Изучить историю квартала в деталях и плениться его завораживающей атмосферой от € 160 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 14 отзывов Величественный Рим Увидеть площади, церкви и фонтаны эпохи барокко и услышать истории их гениальных создателей Начало: На площади Repubblica € 94 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Сокровища рода Колонна: экскурсия во дворце Познакомиться с родовым гнездом одного из самых древних и знатных семейств Италии Начало: На piazza Venezia (площадь Венеции) € 125 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Очарование вечернего Рима Насладиться старинной архитектурой в приглушенном свете фонарей на авто-пешеходной экскурсии € 220 за всё до 4 чел.