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низкий сезон и по факту мы были эдинственными поситителями, это никаким образом не отразилось на качестве и продолжительности. Моя супруга в итоге сказала что из всех гидов Рима с которыми нам пришлось познакомится, именно с Татьяной был наилучший конект. Так что всем советую.