1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима
Открыть яркую главу этнической истории столицы и погрузиться в атмосферу настоящей римской жизни
Начало: На Via dei Fori Imperiali
«Еврейский квартал — один из древнейших в мире»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€135 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Рим с новой стороны: экскурсия для повторных визитов
Погрузитесь в атмосферу Рима за пределами туристических троп, исследуя его сокровенные места и узкие улочки
Начало: Metro Circo Massimo
«Еврейское гетто и остров Тиберина»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
252€240 за всё до 7 чел.
Мини-группа
3 часа
Рим: когда главное уже посмотрели
Исследовать аутентичные кварталы Еврейское гетто и Трастевере в мини-группе
Начало: У церкви Санта-Мария-ин-Космедин
«Приглашаю посетить в комфортном формате мини-группы Еврейское гетто и Трастевере»
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 10:00, в среду в 14:30
3 июля в 14:30
4 июля в 10:00
€27 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Рим мистический
Открыть легенды еврейского гетто, чудеса в Трастевере и тайны Капитолийского холма
Начало: по договоренности (обычно на площади Навона)
«Снова перейдя через Тибр, попадём в район еврейского гетто»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Многоликий Рим
Живописный Трастевере, еврейский квартал, античные храмы и остров Тиберина за один день
Начало: На площади Венеции
«Еврейский квартал и остров Тиберина»
26 июня в 14:00
27 июня в 14:00
€120 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере и еврейского Гетто
Начало: Piazza Venezia, монумент Vittoriano
«Что мы увидим/посетим: Портик Оттавии Театр Марцелла Район бывшего еврейского Гетто Набережная Тибра Район Трастевере и его достопримечательности Улица Лунгаретта и Римские таверны»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€45 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Без памяти нет будущего. История еврейского гетто
Начало: Площадь Венеции
«Еврейское гетто в самом центре Рима считается одним из самых старых в мире»
Расписание: по понедельникам и субботам в 17.00
10 июня в 17:00
15 июня в 17:00
€140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим иудейский
Прогуляться по «иудейским» местам вечного города и открыть чёрные станицы истории еврейской общины
Начало: Около Арки Константина
«Мало кто знает, что его строительство во многом было обязано еврейскому народу»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССнежана25 мая 2024Спасибо Светлане за увлекательную экскурсию! И взрослые, и дети-подростки были в восторге!!!
- ААнастасия8 мая 2024Елена прекрасный, увлекательный рассказчик. Доступно, интересно донесла всю информацию. Рекомендую!
- AAлина22 апреля 2024Благодарю за увлекательную экскурсию Рим мистический! Знания Марины о Риме оживили каждый уголок маршрута. Прекрасная организация, полезные совет и замечательные фото — всё было на высоте. Обязательно рекомендую всем, кто ищет необычный взгляд на Рим!
- ЗЗулейха20 апреля 2024Большое спасибо за интересную экскурсию и внимание к клиенту, было очень приятно
- ДДиана16 апреля 2024Эта экскурсия понравилась мне даже больше той, что по самым известным туристическим местам.
- ЕЕкатерина20 марта 2024Отличная экскурсия - интересно и легко воспринимается рассказ Елены. Мне и дочери 13 лет очень понравилось. Рекомендуем!
- AAnna14 марта 2024Элеонора прекраснейший гид, очень осведомлена всеми мельчайшими историческими деталями. Рассказывала всё очень интересно, сразу видно, что человек горит своим делом.
- ААндрей31 января 2024Это была вторая наша экскурсия с Татьяной, и все было на высшем уровне. Несмотря на то что экскурсия проходила в
- ЕЕкатерина18 января 2024Нам очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Три часа!!интересных мест, фактов и впечатлений
- ННадежда26 сентября 2023Марина очень понравилась, подача информации необычная, но безумно интересно. Хочется слушать и слушать. Крайне рекомендую всем! Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Еврейские»
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