Экскурсии по еврейским местам Рима

Найдено 8 экскурсий в категории «Еврейские» в Риме на русском языке, цены от €27, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима
Открыть яркую главу этнической истории столицы и погрузиться в атмосферу настоящей римской жизни
Начало: На Via dei Fori Imperiali
«Еврейский квартал — один из древнейших в мире»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
135 за всё до 4 чел.
Второй раз в Риме: новый взгляд на город
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Рим с новой стороны: экскурсия для повторных визитов
Погрузитесь в атмосферу Рима за пределами туристических троп, исследуя его сокровенные места и узкие улочки
Начало: Metro Circo Massimo
«Еврейское гетто и остров Тиберина»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
252240 за всё до 7 чел.
Рим: когда главное уже посмотрели
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Рим: когда главное уже посмотрели
Исследовать аутентичные кварталы Еврейское гетто и Трастевере в мини-группе
Начало: У церкви Санта-Мария-ин-Космедин
«Приглашаю посетить в комфортном формате мини-группы Еврейское гетто и Трастевере»
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 10:00, в среду в 14:30
3 июля в 14:30
4 июля в 10:00
27 за человека
Рим мистический
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Рим мистический
Открыть легенды еврейского гетто, чудеса в Трастевере и тайны Капитолийского холма
Начало: по договоренности (обычно на площади Навона)
«Снова перейдя через Тибр, попадём в район еврейского гетто»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Многоликий Рим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Многоликий Рим
Живописный Трастевере, еврейский квартал, античные храмы и остров Тиберина за один день
Начало: На площади Венеции
«Еврейский квартал и остров Тиберина»
26 июня в 14:00
27 июня в 14:00
120 за всё до 6 чел.
Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере и еврейского Гетто
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
45 отзывов
Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере и еврейского Гетто
Начало: Piazza Venezia, монумент Vittoriano
«Что мы увидим/посетим: Портик Оттавии Театр Марцелла Район бывшего еврейского Гетто Набережная Тибра Район Трастевере и его достопримечательности Улица Лунгаретта и Римские таверны»
Расписание: Понедельник, Среда, Пятница в 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
45 за человека
Без памяти нет будущего. История еврейского гетто
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Без памяти нет будущего. История еврейского гетто
Начало: Площадь Венеции
«Еврейское гетто в самом центре Рима считается одним из самых старых в мире»
Расписание: по понедельникам и субботам в 17.00
10 июня в 17:00
15 июня в 17:00
140 за всё до 4 чел.
Рим иудейский
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Рим иудейский
Прогуляться по «иудейским» местам вечного города и открыть чёрные станицы истории еврейской общины
Начало: Около Арки Константина
«Мало кто знает, что его строительство во многом было обязано еврейскому народу»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
160 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Снежана
    25 мая 2024
    Второй раз в Риме: новый взгляд на город
    Спасибо Светлане за увлекательную экскурсию! И взрослые, и дети-подростки были в восторге!!!
  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима
    Елена прекрасный, увлекательный рассказчик. Доступно, интересно донесла всю информацию. Рекомендую!
  • A
    Aлина
    22 апреля 2024
    Рим мистический
    Благодарю за увлекательную экскурсию Рим мистический! Знания Марины о Риме оживили каждый уголок маршрута. Прекрасная организация, полезные совет и замечательные фото — всё было на высоте. Обязательно рекомендую всем, кто ищет необычный взгляд на Рим!
  • З
    Зулейха
    20 апреля 2024
    Второй раз в Риме: новый взгляд на город
    Большое спасибо за интересную экскурсию и внимание к клиенту, было очень приятно
  • Д
    Диана
    16 апреля 2024
    Рим: когда главное уже посмотрели
    Эта экскурсия понравилась мне даже больше той, что по самым известным туристическим местам.
  • Е
    Екатерина
    20 марта 2024
    Еврейское гетто и Трастевере: иудейское наследие Рима
    Отличная экскурсия - интересно и легко воспринимается рассказ Елены. Мне и дочери 13 лет очень понравилось. Рекомендуем!
  • A
    Anna
    14 марта 2024
    Секретный Рим: экскурсия в район Трастевере и еврейского Гетто
    Элеонора прекраснейший гид, очень осведомлена всеми мельчайшими историческими деталями. Рассказывала всё очень интересно, сразу видно, что человек горит своим делом.
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    Посоветовала, куда сходить покушать и рассказала о смотровой площадке, о которой мы даже не знали, на следующий день посетили ее. Мы с мужем остались под большим приятным впечатлением, спасибо огромное Элеоноре.

  • А
    Андрей
    31 января 2024
    Рим: когда главное уже посмотрели
    Это была вторая наша экскурсия с Татьяной, и все было на высшем уровне. Несмотря на то что экскурсия проходила в
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    низкий сезон и по факту мы были эдинственными поситителями, это никаким образом не отразилось на качестве и продолжительности. Моя супруга в итоге сказала что из всех гидов Рима с которыми нам пришлось познакомится, именно с Татьяной был наилучший конект. Так что всем советую.

  • Е
    Екатерина
    18 января 2024
    Рим: когда главное уже посмотрели
    Нам очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Три часа!!интересных мест, фактов и впечатлений
  • Н
    Надежда
    26 сентября 2023
    Рим мистический
    Марина очень понравилась, подача информации необычная, но безумно интересно. Хочется слушать и слушать. Крайне рекомендую всем! Спасибо
    Марина очень понравилась, подача информации необычная, но безумно интересно. Хочется слушать и слушать. Крайне рекомендую всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Еврейские»

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  2. Пантеон
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  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
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Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
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