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Инста-прогулка с блогером

5
4 отзыва
Наталья К.
Наталья К. – Гид из Рима
На экскурсии 🧭 я покажу вам самые красивые 🤩 его уголки, скрытые от туристов, и открою тайны Вечного города.

Мы побываем в секретных двориках, о которых знают только местные, посетим старинную библиотеку и полюбуемся панорамой с террасы на крыше.

На память вы получите красивые фото для своего Инстаграм-аккаунта.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €110 за экскурсию

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Инста-прогулка с блогером
Инста-прогулка с блогером

Что вы увидите

  • Панорама Рима с обзорной площадки или террасы
  • внутренний двор палаццо 17 века
  • фонтан Черепах
  • колоритный район бывшего еврейского гетто
  • площадь Cаmpo dei Fiori
  • аутентичные римские дворики, живописные улочки и самые красивые фотолокации.
Рим — это не только Колизей, Пантеон и Испанская лестница: я покажу самые красивые 🤩 уголки без толп туристов и раскрою секреты вечного города. Мы заглянем в скрытые дворики, о которых знают только местные, посетим старинную библиотеку и полюбуемся панорамой с террасы на крыше. Я расскажу вам какого это жить в Риме и какие они итальянцы. И, конечно, мы сделаем сотни красивых фотографий для Инстаграм и отдохнем за чашечкой кофе или бокалом просекко.
В летнее время прогулка 👣 проводится рано утром или вечером. В зависимости от времени некоторые места могут быть заменены на другие.
Если Вы один, то стоимость инстапрогулки составит 95 евро
Что входит
  • Услуги гида
  • Съемка фото на Iphone 11
  • Все исходники фотографий и 10-15 фотографий для Инстаграма с моей фирменной обработкой.
Что не входит
  • еда и напитки
Начало
🚩 Via dei Banchi vecchi 143
Место завершения
🏁 pantheon
Инста-прогулка с блогером
Инста-прогулка с блогером
Инста-прогулка с блогером
Инста-прогулка с блогером

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья К.
Наталья К.
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4 отзыва оставили туристы

Наталья К. проводит ещё 2 экскурсии

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