аутентичные римские дворики, живописные улочки и самые красивые фотолокации.
Рим — это не только Колизей, Пантеон и Испанская лестница: я покажу самые красивые 🤩 уголки без толп туристов и раскрою секреты вечного города. Мы заглянем в скрытые дворики, о которых знают только местные, посетим старинную библиотеку и полюбуемся панорамой с террасы на крыше. Я расскажу вам какого это жить в Риме и какие они итальянцы. И, конечно, мы сделаем сотни красивых фотографий для Инстаграм и отдохнем за чашечкой кофе или бокалом просекко.
В летнее время прогулка 👣 проводится рано утром или вечером. В зависимости от времени некоторые места могут быть заменены на другие.
Если Вы один, то стоимость инстапрогулки составит 95 евро
Что входит
Услуги гида
Съемка фото на Iphone 11
Все исходники фотографий и 10-15 фотографий для Инстаграма с моей фирменной обработкой.
Что не входит
еда и напитки
Начало
🚩 Via dei Banchi vecchi 143
Место завершения
🏁 pantheon
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.