Рим — это не только Колизей, Пантеон и Испанская лестница: я покажу самые красивые 🤩 уголки без толп туристов и раскрою секреты вечного города. Мы заглянем в скрытые дворики, о которых знают только местные, посетим старинную библиотеку и полюбуемся панорамой с террасы на крыше. Я расскажу вам какого это жить в Риме и какие они итальянцы. И, конечно, мы сделаем сотни красивых фотографий для Инстаграм и отдохнем за чашечкой кофе или бокалом просекко.

В летнее время прогулка 👣 проводится рано утром или вечером. В зависимости от времени некоторые места могут быть заменены на другие.

Если Вы один, то стоимость инстапрогулки составит 95 евро