Часто мы просим прохожих сфотографировать нас, но получаем кадры, которые не радуют качеством и композицией. На нашей фотопрогулке всё иначе: я поснимаю вас на фоне прекрасного Рима на свой или ваш телефон — и вы сможете сразу же поделиться ими. Я помогу с позированием, поймаю ваше настроение и свет — и сделаю контент с учётом последних трендов.

Описание фото-прогулки

Мы прогуляемся по одному из трёх маршрутов, который лучше всего подойдёт под ваше настроение и время суток. Все они подобраны таким образом, чтобы вы получили максимум эмоций и контента.

Вариант первый — в любое время дня. Пройдём от Колизея через красивейший район Монти. Здесь узкие улочки с терракотовыми домами и свисающие ветви винограда. Затеряемся в закоулках с фонтанчиками и неожиданно выйдем к Римскому Форуму.

Вариант второй — только ранним утром с 6 до 8. Начнём у роскошного фонтана Треви, прогуляемся к величественному Пантеону, захватим пару красивых дверей в зелени и закончим на белоснежной площади Навона.

Вариант третий — утром или вечером. От Пьяцца-дель-Пополо, пройдём по улочке художников, где снималось множество фильмов, в том числе «Римские каникулы». Завершим съёмкой на Испанской лестнице.

Организационные детали