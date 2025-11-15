Живые кадры и reels с римским вайбом - в режиме реального времени
Прогуляться по лучшим локациям Вечного города и посниматься на телефон с фотографом-блогером
Часто мы просим прохожих сфотографировать нас, но получаем кадры, которые не радуют качеством и композицией.
На нашей фотопрогулке всё иначе: я поснимаю вас на фоне прекрасного Рима на свой или ваш телефон — и вы сможете сразу же поделиться ими.
Я помогу с позированием, поймаю ваше настроение и свет — и сделаю контент с учётом последних трендов.
Описание фото-прогулки
Мы прогуляемся по одному из трёх маршрутов, который лучше всего подойдёт под ваше настроение и время суток. Все они подобраны таким образом, чтобы вы получили максимум эмоций и контента.
Вариант первый — в любое время дня. Пройдём от Колизея через красивейший район Монти. Здесь узкие улочки с терракотовыми домами и свисающие ветви винограда. Затеряемся в закоулках с фонтанчиками и неожиданно выйдем к Римскому Форуму.
Вариант второй — только ранним утром с 6 до 8. Начнём у роскошного фонтана Треви, прогуляемся к величественному Пантеону, захватим пару красивых дверей в зелени и закончим на белоснежной площади Навона.
Вариант третий — утром или вечером. От Пьяцца-дель-Пополо, пройдём по улочке художников, где снималось множество фильмов, в том числе «Римские каникулы». Завершим съёмкой на Испанской лестнице.
Организационные детали
Я буду снимать на свой iPhone 16 pro или ваш телефон — как удобнее. Готовые кадры и reels перекинем вам сразу
Количество фото и видео ограничено только продолжительностью съёмки
При необходимости я помогу с арендой платьев и аксессуаров для фотосессии
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 118 туристов
Я живу в Риме по учёбе и занимаюсь параллельно своим любимым делом. Благодаря моей профессии я постоянно встречаю новых интересных людей, и мне доставляет огромное удовольствие рассказать о жизни Рима читать дальше
изнутри, потому что я люблю этот город всем своим сердцем. Я всегда рада помочь вам с образом, подсказать позы, посоветовать визажистов, стилистов Рима.
Фотосессия длится от часа и по желанию время может увеличиться. Маршрут составим по вашим предпочтениям, это могут быть и достопримечательности и уютные зелёные улочки. Ci vediamo a Roma!