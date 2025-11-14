Описание экскурсии
Площадь Навона (Piazza Navona) •Что увидите: Одна из самых красивых барочных площадей Рима. Фонтаны Бернини (особенно Фонтан Четырёх рек), церковь Сант-Аньезе-ин-Агоне, уличные артисты.
- Интересный факт: Построена на месте древнеримского стадиона Домициана. Пантеон (Pantheon) •Что увидите: Великолепный храм всех богов, построенный в I–II веках н. э.
- Интересный факт: Купол Пантеона — до сих пор крупнейший в мире купол из неармированного бетона. Площадь Венеции (Piazza Venezia) •Что увидите: Монумент Виктору Эммануилу II (белоснежный “пишущая машинка”), дворец Венеции.
- Интересный факт: Отсюда Муссолини произносил свои речи с балкона Палаццо Венеция.
По воскресеньям в 9:30
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Https://www. google. com/maps/place/Lgt+Marzio/@41.902321,12.472478,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x132f
Завершение: Https://maps. app. goo. gl/jZd5Bi2tHQ2umfqs8 41.902903, 12.496567 Piazza della Repubblica
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 9:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
G
Galia
14 ноя 2025
Все было замечательно. Экскурсовод Татьяна очень грамотный, начитанный и интересный гид. Время пролетело незаметно. Все было замечательно. Побольше бы таких интересных и замечательных экскурсий.
Входит в следующие категории Рима
