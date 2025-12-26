Мои заказы

Обзорная мотопрогулка по Риму

Индивидуальная мотопрогулка по Риму с опытным водителем. Посетите знаковые места города, ощутите свободу и скорость на двух колёсах
Индивидуальная экскурсия на мотоцикле по Риму с опытным водителем предлагает уникальную возможность увидеть город с двух колёс. Участники проедут мимо таких знаковых мест, как Колизей, Римский Форум и Фонтан Треви. Включены шлем и перчатки, а также возможность видеосъёмки на HD камеру. Маршрут может быть изменён по желанию клиента. Доступны различные модели мотоциклов, включая редкий Honda Valkyrie и престижный CAN-AM RYKER
5
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏍️ Быстрый способ увидеть Рим
  • 🏛️ Посещение ключевых достопримечательностей
  • 📸 Возможность видеосъёмки
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🏆 Индивидуальный подход
Обзорная мотопрогулка по Риму
Обзорная мотопрогулка по Риму
Обзорная мотопрогулка по Риму

Что можно увидеть

  • Колизей
  • Римский Форум
  • Площадь Венеции
  • Фонтан Треви
  • Площадь Навона
  • Собор Св. Петра
  • Замок Св. Ангела
  • Испанская лестница
  • Пантеон
  • Капитолийский холм
  • Чирко Массимо
  • Остров Тиберина
  • Сан Джованни
  • Яникул
  • Термы Какракаллы

Описание экскурсии

Основные точки на нашем маршруте: Колизей — Римский Форум — площадь Венеции — фонтан Треви — площадь Навона — собор Святого Петра — замок Святого Ангела — Испанская лестница — Пантеон — Капитолийский холм — Чирко Массимо — остров Тиберина — Сан Джованни — Яникул — термы Какракаллы — смотровая площадка Яникул.

При планировании маршрута мы обязательно учтём ваши пожелания. Также возможны изменения программы из-за реставрационных работ в городе.

Как проходит поездка

  • Перед выездом мы проведём инструктаж по технике безопасности, подберём шлем и перчатки по размеру
  • Даже если вы первый раз в седле мотоцикла — не волнуйтесь, в нашей команде только опытные и аккуратные водители. Вы быстро освоитесь и будете чувствовать себя спокойно во время поездки
  • По желанию во время поездки запишем видео на нашу экшен HD камеру. Фото и видео после загрузим в ваше облачное хранилище

Наши мотоциклы

  • Honda Valkyrie 1500CD Custom — редкий классический туристический мотоцикл, чёрный с хромом в кастомной комплектации
  • CAN-AM RYKER 900 Rally — легендарный трайк, комфорт и престиж
  • Honda VFR 800 — спорт-турист
  • BMW G310R — городской накед

Также можете поехать на своём или арендованном мотоцикле, и гид будет сопровождать вас на своём.

Организационные детали

  • Обратите внимание: поездка проходит только для совершеннолетних и/или детей ростом от 120 см (по законам Италии)
  • За рулём мотоцикла буду я или другой водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€360
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У базилики Санта Мария-Маджоре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 32 туристов
Мы — команда энтузиастов, влюблённых в Рим и необычные путешествия. Меня зовут Денис, я провожу мотопрогулки по Вечному городу. Наш байкерский стаж — десятки лет, а экскурсии на Tripster уже
читать дальшеуменьшить

получили множество отзывов с максимальным рейтингом. Мы создаём индивидуальные маршруты, которые позволяют увидеть максимум за минимум времени: Колизей, Римский форум, Площадь Венеции, фонтан Треви, Пантеон, Ватикан, Трастевере и лучшие смотровые площадки. Почему именно мотоцикл? Легендарный римский трафик делает его идеальным: скорость, манёвренность, драйв и эмоции, которые остаются надолго. Это формат для тех, у кого мало времени, но большое желание ощутить Рим ярко и свободно. Нас вдохновляет страсть к истории и красоте города. Мы дарим гостям не только знания, но и живое чувство Рима — с ветром в волосах, мгновенными фото и радостью открытия.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Татьяна
Отличный парень! Хорошо знает город! И да, кстати, у него самый крутой мотоцикл в Риме))) Очень приятно на таком покататься! Теперь для женщин- 😊 Денис прекрасно умеет фотографировать. Все фото,которые он мне сделал - великолепны, предложенные им виды города, потрясающие! И да, всю поездку можно снимать на камеру) так что будет, что вспомнить на пенсии:) Очень рекомендую этот тур!
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Самая интересная экскурсия за 10 дней во всей Италии, начали, когда было светло а закончили с вечерней элюминацией, ребята общительные, приятные, маршрут собирали, как конструктор исходя из наших предпочтений, динамично, с ветерком.
Такая прогулка по Риму действительно запомнится на всю жизнь.
Очень рекомендую.
Самая интересная экскурсия за 10 дней во всей Италии, начали, когда было светло а закончили с
Самая интересная экскурсия за 10 дней во всей Италии, начали, когда было светло а закончили с
Самая интересная экскурсия за 10 дней во всей Италии, начали, когда было светло а закончили с
Самая интересная экскурсия за 10 дней во всей Италии, начали, когда было светло а закончили с
Самая интересная экскурсия за 10 дней во всей Италии, начали, когда было светло а закончили с
Самая интересная экскурсия за 10 дней во всей Италии, начали, когда было светло а закончили с
Самая интересная экскурсия за 10 дней во всей Италии, начали, когда было светло а закончили с
Самая интересная экскурсия за 10 дней во всей Италии, начали, когда было светло а закончили с+2
Самая интересная экскурсия за 10 дней во всей Италии, начали, когда было светло а закончили с
Самая интересная экскурсия за 10 дней во всей Италии, начали, когда было светло а закончили с
Вам был полезен этот отзыв?
И
От мото-прогулки остались совершенно незабываемые впечатления! Я хотела получить общее представление о Риме, и мотоцикл оказался именно тем видом транспорта, который позволил не только посмотреть за ограниченное количество времени основные
читать дальшеуменьшить

достопримечательности, но и почувствовать атмосферу города, влиться в буквальном смысле в поток уличной жизни, на два часа почувствовать себя немножко местным жителем… Хотя два часа (больше не могла себе позволить, поскольку оказалась в Риме проездом) пролетели как 20 минут, не больше! Что, уже все? А на трекере между тем 30 км… и как неожиданный бонус - замечательные фотки от Дениса. Конечно, если вы любите музеи и неторопливые пешие прогулки, эта экскурсия не для вас. А вот если вы хотите насладиться скоростью, впечатлениями и обаятельным гидом, мото-прогулка по Риму - это то, на что не жалко ни копейки из потраченных денег. Жалко, что времени было мало, хочу еще! Так что рекомендую. А ведь можно же и за город на мотоцикле поехать….

Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Удивительная и запоминающаяся мотопрогулка по вечернему городу. Я в полном восторге! Уникальная возможность увидеть не только туристический Рим, но и необычные места, о которых мало кто знает:обзорная площадка у обсерватории,
читать дальшеуменьшить

орден мальтийского креста и многое другое.
Большое спасибо Денису за такую возможность. И конечно за интересные рассказы о Риме и полезные советы (они очень пригодились).
Денис очень внимательный и аккуратный водитель, и не смотря на то что я первый раз ехала на мотоцикле, я быстро перестала волноваться по этому поводу.
И мне на память остались фото и видео)))
Обязательно буду рекомендовать эту поездку своим друзья.
Удачи!!!

Вам был полезен этот отзыв?
О
Спасибо огромное Денису!
Он такой молодец, очень позитвный и отзывчивый человек, по любому вопросу возникшему по поездке в Рим, всегда помогал и подсказывал!
За 2 часа мы увидели исторические места Рима, побывали
читать дальшеуменьшить

в местах, куда турист не дойдет и не доедет! После этой экскурсии мы спланировали нашие дальнейшие прогулки, точно знали, что нам интересно увидеть. Моему сыну 13 лет и его сложно чем-то удивить, но теперь от Рима у него осталась масса непередаваемых впечатлений!
Я очень боялась ехать на мотоцикле, но ребята молодцы, ездили аккуратно и теперь у меня отношение к данному виду транспорта поменялось!!!😆 Желаем удачи и успехов!!!
С Уважением, Ольга и Глеб

Вам был полезен этот отзыв?
l
Рим мне запомниться навсегда))) Мотоцикл просто супер (honda), мы не стояли в пробках, поднялись на смотровую площадку. где совершенно нет туристов. Заехали в апельсиновый сад (шикарное место) и доехали до
читать дальшеуменьшить

Колизея. Денис очень аккуратный водитель и ответственный человек (подвез меня к вокзалу за 25 минут до поезда). Если из моих друзей кто-то соберется в Рим, я обязательно посоветую им Дениса! Ещё раз спасибо. (на корабле все мне только завидовали сколько мест мы успели посетить, так как за ограниченное время в Риме посетить много просто невозможно)

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Рима

Похожие экскурсии на «Обзорная мотопрогулка по Риму»

Трансфер «Аэропорт - Рим»
На машине
1 час
81 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт - Рим»
Комфорт с первых минут пребывания в Риме: чистые авто и качественный сервис
Начало: аэропорт или ваш отель
Завтра в 09:30
14 авг в 07:00
от €120 за всё до 4 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
На машине
3 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия по Риму
Индивидуальная поездка по Риму на автомобиле с русскоязычным гидом. Откройте для себя уникальные исторические места и культурные сокровища столицы
Завтра в 12:00
13 авг в 08:00
от €350 за всё до 7 чел.
Рим подземный. Рим мистерий
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Рим подземный. Рим мистерий
Путешествие вглубь истории Рима через базилику Сан-Клементе. Откройте для себя древние ритуалы и мистерии, скрытые под современным городом
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от €190 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
Пешая
2.5 часа
286 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Влюбиться в Рим: обзорная пешая экскурсия в мини-группе
Начало: Рим, Пиацца ди С. Марко (Рим, площадь Святого Марк...
Расписание: Ежедненевно
€55 за человека
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риме
от €360 за человека