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достопримечательности, но и почувствовать атмосферу города, влиться в буквальном смысле в поток уличной жизни, на два часа почувствовать себя немножко местным жителем… Хотя два часа (больше не могла себе позволить, поскольку оказалась в Риме проездом) пролетели как 20 минут, не больше! Что, уже все? А на трекере между тем 30 км… и как неожиданный бонус - замечательные фотки от Дениса. Конечно, если вы любите музеи и неторопливые пешие прогулки, эта экскурсия не для вас. А вот если вы хотите насладиться скоростью, впечатлениями и обаятельным гидом, мото-прогулка по Риму - это то, на что не жалко ни копейки из потраченных денег. Жалко, что времени было мало, хочу еще! Так что рекомендую. А ведь можно же и за город на мотоцикле поехать….