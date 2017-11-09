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Увидеть все за раз: незабываемая экскурсия по Риму с опытным водителем и краткий экскурс в историю

Denis
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Denis – ваш гид
Эта обзорная экскурсия на мотоцикле с опытным водителем — идеальный вариант для путешественников, у которых очень мало времени на Рим, но хочется увидеть здесь всё.

Я не спеша провезу вас по улицам прекрасного города, покажу знаменитые достопримечательности и проведу краткий экскурс в историю этих мест.
260 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На мотоцикле
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии10 отзывов
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Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка

Программа

Колизей — Римский Форум — Площадь Венеции — Фонтан Треви — Площадь Навона — Собор Св. Петра — Замок Св. Ангела — Испанская лестница — Пантеон — Капитолийский холм — Чирко Массимо — Остров Тиберина — Сан Джованни — Яникул — Термы Какракаллы — смотровая площадка Яникул.

Организационные детали

  • Возможны корректировки маршрута по желанию клиента и из-за реставрационных работ в городе.
  • Стоимость экскурсии варьируется от времени, которое путешественник желает потратить на экскурсию. Минимальная стоимость указана за 1 час экскурсии и снижается при увеличении часов.
  • Шлем и перчатки предоставляются.
  • По желанию во время тура можно вести видеосъемку на нашу экшен HD камеру.
  • Внимание! Несовершеннолетние не допускаются к туру!
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка
Обзорная мотопрогулка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Denis
Denis
!ЭКСКЛЮЗИВНО ! РИМ и Италия на МОТО, Экскурсии на Мото, МотоПрогулки, МотоТуры итд
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Alex
9 ноября 2017
Все было отлично. Рекомендую мотопрогулку для посещения не самых близких к центру достопримечательностей и отличных смотровых площадок. А если у вас в Риме совсем мало времени, то это отличный шанс увидеть все-все-все очень быстро.
5 ноября 2017
Отлично покатались! Большое спасибо команде Дениса за отличную экскурсию. Катались вечером - очень понравился ночной Рим. Будем в Италии снова, обязательно прокатимся по окрестностям!
Екатерина
27 августа 2017
Замечательная, нелбычная экскурсия) уже похвасталсась всем друзьям что гоняла по Риму на мотоцикеле) очень дружелюбные гиды) Денис, спасибо! буду обращаться еще)
15 августа 2017
Замечательная экскурсия по вечернему Риму . Море позитивных эмоций . Большое спасибо Денису за незабываемые эмоции . Хочется повторить снова и снова . Познавательный, быстрый и очень интересный способ увидеть и открыть для себя Рим!
24 июля 2017
Огромное спасибо Денису за приятное общение и незабываемые впечатления. Для тех кто не решается сесть на мотоцикл даже в качестве пассажира-это ваш вариант. Денис провел инструктаж перед поездкой, заранее подобрал шлем по размеру и уверенно управлял мотоциклом на протяжении всей поездки. Оставьте длинные экскурсии для экскурсоводов и искусствоведов, я получила удовольствие от обзорных видом Рима и драв от движения) Время в поездке летит незаметно, если есть возможность, запланируйте его чуть больше.
4 июля 2017
От мото-прогулки остались совершенно незабываемые впечатления! Я хотела получить общее представление о Риме, и мотоцикл оказался именно тем видом транспорта, который позволил не только посмотреть за ограниченное количество времени основные достопримечательности, но и почувствовать атмосферу города, влиться в буквальном смысле в поток уличной жизни, на два часа почувствовать себя немножко местным жителем... Хотя два часа (больше не могла себе позволить, поскольку оказалась в Риме проездом) пролетели как 20 минут, не больше! Что, уже все? А на трекере между тем 30 км... и как неожиданный бонус - замечательные фотки от Дениса. Конечно, если вы любите музеи и неторопливые пешие прогулки, эта экскурсия не для вас. А вот если вы хотите насладиться скоростью, впечатлениями и обаятельным гидом, мото-прогулка по Риму - это то, на что не жалко ни копейки из потраченных денег. Жалко, что времени было мало, хочу еще! Так что рекомендую. А ведь можно же и за город на мотоцикле поехать....
Елена
13 июня 2017
Удивительная и запоминающаяся мотопрогулка по вечернему городу. Я в полном восторге! Уникальная возможность увидеть не только туристический Рим, но и необычные места, о которых мало кто знает:обзорная площадка у обсерватории, орден мальтийского креста и многое другое.
Большое спасибо Денису за такую возможность. И конечно за интересные рассказы о Риме и полезные советы (они очень пригодились).
Денис очень внимательный и аккуратный водитель, и не смотря на то что я первый раз ехала на мотоцикле, я быстро перестала волноваться по этому поводу.
И мне на память остались фото и видео )))
Обязательно буду рекомендовать эту поездку своим друзья.
Удачи!!!
27 мая 2017
Спасибо огромное Денису!
Он такой молодец, очень позитвный и отзывчивый человек, по любому вопросу возникшему по поездке в Рим, всегда помогал и подсказывал!
За 2 часа мы увидели исторические места Рима, побывали в местах, куда турист не дойдет и не доедет! После этой экскурсии мы спланировали нашие дальнейшие прогулки, точно знали, что нам интересно увидеть. Моему сыну 13 лет и его сложно чем-то удивить, но теперь от Рима у него осталась масса непередаваемых впечатлений!
Я очень боялась ехать на мотоцикле, но ребята молодцы, ездили аккуратно и теперь у меня отношение к данному виду транспорта поменялось!!!😆
Желаем удачи и успехов!!!
С Уважением,
Ольга и Глеб
21 мая 2017
Ребята, все было замечательно! Вы классные! Надеемся, что еще увидимся и не раз! Очень хочется сгонять с вами на вулканы и поесть земляничного варения! Спасибо, пацаны!!!! ;)
1 мая 2017
Рим мне запомниться навсегда))) Мотоцикл просто супер (honda), мы не стояли в пробках, поднялись на смотровую площадку. где совершенно нет туристов. Заехали в апельсиновый сад (шикарное место) и доехали до Колизея. Денис очень аккуратный водитель и ответственный человек (подвез меня к вокзалу за 25 минут до поезда). Если из моих друзей кто-то соберется в Рим, я обязательно посоветую им Дениса! Ещё раз спасибо. (на корабле все мне только завидовали сколько мест мы успели посетить, так как за ограниченное время в Риме посетить много просто невозможно)

Необычные маршруты по Риму

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