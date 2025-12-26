Индивидуальная экскурсия на мотоцикле по Риму с опытным водителем предлагает уникальную возможность увидеть город с двух колёс. Участники проедут мимо таких знаковых мест, как Колизей, Римский Форум и Фонтан Треви. Включены шлем и перчатки, а также возможность видеосъёмки на HD камеру. Маршрут может быть изменён по желанию клиента. Доступны различные модели мотоциклов, включая редкий Honda Valkyrie и престижный CAN-AM RYKER
5 причин купить эту экскурсию
- 🏍️ Быстрый способ увидеть Рим
- 🏛️ Посещение ключевых достопримечательностей
- 📸 Возможность видеосъёмки
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🏆 Индивидуальный подход
Что можно увидеть
- Колизей
- Римский Форум
- Площадь Венеции
- Фонтан Треви
- Площадь Навона
- Собор Св. Петра
- Замок Св. Ангела
- Испанская лестница
- Пантеон
- Капитолийский холм
- Чирко Массимо
- Остров Тиберина
- Сан Джованни
- Яникул
- Термы Какракаллы
Описание экскурсии
Основные точки на нашем маршруте: Колизей — Римский Форум — площадь Венеции — фонтан Треви — площадь Навона — собор Святого Петра — замок Святого Ангела — Испанская лестница — Пантеон — Капитолийский холм — Чирко Массимо — остров Тиберина — Сан Джованни — Яникул — термы Какракаллы — смотровая площадка Яникул.
При планировании маршрута мы обязательно учтём ваши пожелания. Также возможны изменения программы из-за реставрационных работ в городе.
Как проходит поездка
- Перед выездом мы проведём инструктаж по технике безопасности, подберём шлем и перчатки по размеру
- Даже если вы первый раз в седле мотоцикла — не волнуйтесь, в нашей команде только опытные и аккуратные водители. Вы быстро освоитесь и будете чувствовать себя спокойно во время поездки
- По желанию во время поездки запишем видео на нашу экшен HD камеру. Фото и видео после загрузим в ваше облачное хранилище
Наши мотоциклы
- Honda Valkyrie 1500CD Custom — редкий классический туристический мотоцикл, чёрный с хромом в кастомной комплектации
- CAN-AM RYKER 900 Rally — легендарный трайк, комфорт и престиж
- Honda VFR 800 — спорт-турист
- BMW G310R — городской накед
Также можете поехать на своём или арендованном мотоцикле, и гид будет сопровождать вас на своём.
Организационные детали
- Обратите внимание: поездка проходит только для совершеннолетних и/или детей ростом от 120 см (по законам Италии)
- За рулём мотоцикла буду я или другой водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€360
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У базилики Санта Мария-Маджоре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 32 туристов
Мы — команда энтузиастов, влюблённых в Рим и необычные путешествия. Меня зовут Денис, я провожу мотопрогулки по Вечному городу. Наш байкерский стаж — десятки лет, а экскурсии на Tripster уже
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличный парень! Хорошо знает город! И да, кстати, у него самый крутой мотоцикл в Риме))) Очень приятно на таком покататься! Теперь для женщин- 😊 Денис прекрасно умеет фотографировать. Все фото,которые он мне сделал - великолепны, предложенные им виды города, потрясающие! И да, всю поездку можно снимать на камеру) так что будет, что вспомнить на пенсии:) Очень рекомендую этот тур!
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Самая интересная экскурсия за 10 дней во всей Италии, начали, когда было светло а закончили с вечерней элюминацией, ребята общительные, приятные, маршрут собирали, как конструктор исходя из наших предпочтений, динамично, с ветерком.
Такая прогулка по Риму действительно запомнится на всю жизнь.
Очень рекомендую.
Такая прогулка по Риму действительно запомнится на всю жизнь.
Очень рекомендую.
+2
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И
От мото-прогулки остались совершенно незабываемые впечатления! Я хотела получить общее представление о Риме, и мотоцикл оказался именно тем видом транспорта, который позволил не только посмотреть за ограниченное количество времени основные
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Удивительная и запоминающаяся мотопрогулка по вечернему городу. Я в полном восторге! Уникальная возможность увидеть не только туристический Рим, но и необычные места, о которых мало кто знает:обзорная площадка у обсерватории,
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О
Спасибо огромное Денису!
Он такой молодец, очень позитвный и отзывчивый человек, по любому вопросу возникшему по поездке в Рим, всегда помогал и подсказывал!
За 2 часа мы увидели исторические места Рима, побывали
Он такой молодец, очень позитвный и отзывчивый человек, по любому вопросу возникшему по поездке в Рим, всегда помогал и подсказывал!
За 2 часа мы увидели исторические места Рима, побывали
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l
Рим мне запомниться навсегда))) Мотоцикл просто супер (honda), мы не стояли в пробках, поднялись на смотровую площадку. где совершенно нет туристов. Заехали в апельсиновый сад (шикарное место) и доехали до
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