Обзорные и познавательные экскурсии Рима

Найдено 90 экскурсий в категории «Обзорные» в Риме на русском языке, цены от €6, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия в музеи Ватикана
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
44 отзыва
Экскурсия в музеи Ватикана: без очередей, с гидом-экспертом
Путешествие в сердце Ватикана: эксклюзивный доступ к музейным сокровищам с профессиональным рассказом
Начало: От метро Ottaviano San Pietro
«Зайдёте в Ватиканскую пинакотеку и познакомитесь с работами итальянских мастеров и коллекцией византийского искусства»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45, 13:15 и 17:15
Сегодня в 11:45
10 июня в 11:45
39 за человека
Ежедневная прогулка по Риму
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
439 отзывов
Пешеходная экскурсия по Риму: от исторических достопримечательностей до скрытых сокровищ
Познакомьтесь с Римом под новым углом: от знаменитых памятников до укромных уголков, известных только местным
Начало: У станции метро Circo Massimo
«С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Классический Рим на автомобиле
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Классический Рим: история и красота на авто
Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн
Начало: У Колизея
«А главное — ощутите себя частью Вечного города и полюбите его навсегда»
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 278265 за всё до 7 чел.
Знакомство с Римом в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
5.5 часов
36 отзывов
Знакомство с древним Римом: Групповая экскурсия
Посетите главные достопримечательности Рима в мини-группе! Узнайте увлекательные истории о Колизее, фонтане Треви и других символах города
Начало: У моста Святого Ангела
«Приглашаю посетить главные достопримечательности Рима в комфортном формате мини-группы»
Расписание: в будние дни в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
34 за человека
Душевная обзорная прогулка по Риму
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
296 отзывов
Душевная обзорная прогулка по Риму: от древности до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, открывая для себя его секреты и легенды в компании опытного гида
«Вдумчиво и без суеты вы сделаете первые шаги к знакомству с древним городом и научитесь ориентироваться в главных достопримечательностях, попутно заглядывая в укромные нетуристические уголки с типично римской атмосферой»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180153 за всё до 3 чел.
Автопрогулка по семи холмам Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия
Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников
Начало: Площадь Республики
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
282 за всё до 4 чел.
Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
198 отзывов
Рим: Обзорная прогулка по историческим местам и скрытому гетто
Забудьте о стандартных маршрутах и отправьтесь в путешествие по историческому и современному Риму, полное удивительных открытий и живых рассказов
«Это обзорная экскурсия, но вы не будете следовать по проторенным дорогам»
Завтра в 13:30
10 июня в 08:30
160 за всё до 8 чел.
Рим - живая история
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
126 отзывов
Рим - живая история: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
139 за всё до 4 чел.
Все дороги ведут в Рим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
418 отзывов
Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви
Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида
«Небанальное знакомство с достопримечательностямиМы возьмем лучшие «архитектурные ингредиенты» с первых страниц римских путеводителей и составим собственный образ Вечного города»
14 июня в 06:00
15 июня в 06:00
150 за всё до 5 чел.
Античное сердце Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
65 отзывов
Погружение в историю Рима: экскурсия по древним руинам и Форуму
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, исследуя Колизей, Палатин и Римский Форум. Узнайте о традициях гладиаторов и легендах Вечного города
Начало: В районе метро COLOSSEO
«Во времена гран-туров XVIII века барышни с кавалерами специально добирались через всю Европу к этим историческим руинам, чтобы там писать стихи, рисовать пейзажи и заводить новые знакомства, а сегодня и мы пройдём по их стопам»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Рим: первые впечатления о Вечном городе
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
83 отзыва
Рим: первые впечатления о Вечном городе - индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Римом через его знаменитые площади, античные храмы и шедевры искусства. Ваш личный гид раскроет секреты Вечного города
Начало: По договоренности
«Эта прогулка обзорная: поэтому я, конечно, расскажу об основании Вечного города, жизни античного Рима и названиях улиц, а также об истории и архитектуре римских must-see мест»
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:00
133120 за всё до 5 чел.
Узнать Рим за один день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
39 отзывов
Исследуйте Рим за день: история и красота
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рима, узнайте его тайны и откройте для себя величие античности и средневековья
«Ваше знакомство с ним будет гармоничным и упорядоченным: вы увидите главные достопримечательности, узнаете, как устроен центр Рима, и попробуете настоящее столичное мороженое»
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 291248 за всё до 5 чел.
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
119 отзывов
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
Познакомьтесь с историей Рима и христианства, легендами и анекдотами, великими художниками и Папами. Погружение в атмосферу города без сухих путеводителей
«Вы познакомитесь не только с историей Вечного города и христианства, но также с историческими анекдотами, легендами, Папами, куртизанками, художниками и многим другими историческими персонажами»
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
О, Рим, ты целый мир
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
97 отзывов
О, Рим, ты целый мир: путешествие от Античности до барокко
Присоединяйтесь к нам в путешествии по величественному Риму, где каждый шаг открывает страницу истории
Начало: У метро Колизея
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
165 за всё до 5 чел.
Первое знакомство с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
77 отзывов
Первое знакомство с Римом: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рима, посетив Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и легенды о жизни римлян
Начало: У вашего отеля или по договоренности
«Маршрут носит обзорный, ознакомительный характер — все объекты мы осматриваем снаружи»
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Величие Римской цивилизации: Колизей и Римский Форум
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
133 отзыва
Величие Римской цивилизации: Путешествие по Колизею и Римскому Форуму
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей и Римский Форум с экспертом по истории. Откройте для себя тайны древних римлян
Сегодня в 13:00
11 июня в 13:00
255 за всё до 6 чел.
От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима
Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности
Начало: По договоренности
«Таким образом, вы проследите основные исторические периоды Рима, узнаете героев каждой эпохи, познакомитесь с бессмертным наследием великих времен, а также с насущной жизнью города и римлян сегодня»
13 июня в 08:00
3 июля в 08:00
139 за всё до 4 чел.
Познать античный Рим за 3 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
35 отзывов
Познать античный Рим за 3 часа
По главным местам «столицы трех империй» на увлекательной прогулке
Начало: У метро Colosseo
«А еще вы познакомитесь с говорящими статуями, которые вот уже многие столетия обмениваются между собой сенсационными новостями и остроумными стишками»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
19 июня в 09:00
30 за человека
Обзорная прогулка по Риму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
174 отзыва
Обзорная прогулка по Риму: от Колизея до фонтана ди Треви
Погрузитесь в историю Вечного города, посетив его самые знаменитые достопримечательности в компании опытного гида
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
143 за всё до 3 чел.
Нескучная классика Рима в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
47 отзывов
Нескучная классика Рима в мини-группе
Посетите все знаковые места Рима, включая Колизей и фонтан Треви. Узнайте секреты местных жителей и попробуйте лучшее мороженое в городе
Начало: В районе метро Colosseo
Расписание: в будние дни в 10:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
55 за человека
О Риме с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
271 отзыв
О Риме с любовью: Индивидуальная экскурсия по Вечному городу
Погрузитесь в атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте легенды, насладитесь видами и ощутите дух Вечного города
«Погуляете по узким средневековым улочкам, познакомитесь с дружелюбным менталитетом итальянцев и расшифруете символы, спрятанные среди древних площадей»
1 сен в 09:00
2 сен в 11:00
75 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Рим
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
«На обзорной прогулке я постараюсь сделать так, чтобы вы по-настоящему влюбились в непревзойденный Рим, а образы Колизея, площадей Венеции и Испании, фонтана Треви, Замка Святого Ангела и собора Св»
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164140 за всё до 7 чел.
Экскурсия-квест по Риму для детей
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
205 отзывов
Детский квест по Риму: история и развлечения в одном туре
Увлекательная экскурсия-квест по Риму для детей с заданиями, картой Древнего Рима, видеоматериалами и вкусным мороженым. Подходит для детей от 7 до 12 лет
Начало: У Колизея
«Вы увидите или посетите все главные достопримечательности античного Рима: Колизей (без посещения внутри), Императорские форумы, две обзорные площадки с красивым видом на Вечный город, площадь Венеции, Капитолийскую площадь, театр Марцелла»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 5 чел.
Волшебство вечернего Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Волшебство вечернего Рима: романтическая прогулка и гастрономический тур
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима: от величественных видов с холма Пинчо до уютных улочек Трастевере. Неповторимый опыт ждет вас
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
188 за всё до 4 чел.
По Риму с умом - и без ума от Рима
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
«Вам предстоит знакомство с Вечным городом, поэтому маршрут, конечно, охватит ключевые исторические точки на карте города»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
210200 за всё до 5 чел.
Витербо - очарование Средневековья
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Витербо: Путешествие в Средневековье
Откройте для себя секреты Витербо, где каждый камень дышит историей, а средневековые улицы ведут к тайнам прошлого
Сегодня в 17:00
17 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Сказки ночного Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
25 отзывов
Сказки ночного Рима
Магическая атмосфера и дух времени Вечного города
«Знакомство с единственным античным храмом в Риме, сохранившимся в целости, — это возможность получить полное представление о красоте древнеримского зодчества и разобраться в особенностях религиозного культа той эпохи»
11 июня в 17:00
12 июня в 17:00
от 200 за всё до 5 чел.
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
«Вам предстоит изучить все самые главные достопримечательности Рима за 6-7 часов»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 320 за всё до 5 чел.
Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
Круиз
5 часов
44 отзыва
Весь Рим за день: эксклюзивный тур для круизных путешественников
Проведите незабываемый день в Риме, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь итальянскими деликатесами
Начало: Рим или Чивитавеккья
24 июля в 10:00
25 июля в 10:00
130 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Замку Святого Ангела
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Экскурсия по Замку Святого Ангела
Усыпальница, крепость и резиденция римских пап: знакомство с архитектурным шедевром Рима
«Наша прогулка начнется с прекрасного моста Святого Ангела и знакомства с окружающими его легендами»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 4 чел.
Сквозь эпохи к началу основания Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Сквозь эпохи к началу основания Рима
Окунуться в разные времена становления Италии на обзорной экскурсия в самом сердце столицы
«Мы сможем ознакомиться с республиканской, римской, эпохами возрождения и барокко»
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
160 за всё до 3 чел.
По Риму с ветерком
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
317 отзывов
Экскурсия «По Риму с ветерком»: история и красота
Исследуйте красоту и величие Рима, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии с экспертом
Начало: На площади Республики
«А главное, ощутить всю прелесть Вечного Города в динамике, вдыхая ароматный воздух из открытых окон мчащегося автомобиля по мостовым Рима»
10 июня в 08:30
14 июня в 08:00
296267 за всё до 4 чел.
Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
68 отзывов
Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
Прекрасные и романтичные уголки города вдали от туристических маршрутов
Начало: В районе Circo Massimo
«познакомитесь с прототипом Колизея»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
94 за всё до 5 чел.
Рим за 10 000 шагов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Рим за 10 000 шагов: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Ощутите атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте тайны Колизея, Пантеона и других знаковых мест Вечного города
Начало: Колизей
«Маршрут нашей обзорной прогулки:»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
134 за всё до 5 чел.
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
76 отзывов
Популярное предложение
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам
Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo)
«Конечно, Рим не тот город, который можно узнать за день, но я постарался собрать в программе самое яркое, интересное и необходимое для первого знакомства с Вечным городом»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 80 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Вечному городу
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
11 отзывов
Фотопрогулка по Вечному городу
Увидеть главные достопримечательности Рима и получить яркие снимки на память
Начало: У метро Площадь Испании
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Идеальное знакомство с Римом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Идеальное знакомство с Римом
Погулять по историческому центру, увидеть его главные места и узнать о местной жизни
Начало: На Piazza Venezia
10 июня в 10:00
11 июня в 15:00
90 за всё до 5 чел.
Магия вечернего Рима
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
Вечерняя прогулка по загадочному Риму
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима, где история оживает под светом звезд и уличных фонарей
«Тем, кто уже посетил обзорную экскурсию по Вечному городу, может быть не так интересно»
Сегодня в 17:30
15 июня в 17:30
от 182155 за всё до 7 чел.
От Колизея до Пантеона: тайны античного Рима
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
От Колизея до Пантеона: погружение в историю Рима
Исследуйте античный Рим, открывая его величие и тайны в увлекательной прогулке от Колизея до Пантеона
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
от 166125 за всё до 7 чел.
Тарквиния - крылатые кони этрусков и морские купания
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Тарквиния - крылатые кони этрусков и морские купания
Обзорная экскурсия по историческому наследию древней коммуны Северного Лацио
«Во время обзорной экскурсии у вас будет возможность не только насладиться этими видами, но также познакомится с главными достопримечательностями города и основными эпохами его истории»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
156 за всё до 4 чел.
Римские легенды классического маршрута
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
«Путешественникам, которые уже узнали историю главных достопримечательностей и теперь хотят открыть их легенды и предания»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 200 за всё до 5 чел.
Роскошное римское барокко
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Экскурсия по барочному Риму: от пьяцца дель Пополо до пьяцца Навона
Откройте великолепие барочного Рима: уникальная архитектура, истории архитекторов и живописные уголки города
10 июня в 15:00
12 июня в 10:00
96 за всё до 5 чел.
Один день из жизни Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
42 отзыва
Один день из жизни Рима: погружение в атмосферу города
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риму, где история сочетается с живым духом города
«Я буду с нетерпением ждать нашего знакомства и постараюсь подарить вам как можно больше радостных моментов и ярких впечатлений»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
163 за всё до 4 чел.
Рим: когда главное уже посмотрели
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Рим: когда главное уже посмотрели
Исследовать аутентичные кварталы Еврейское гетто и Трастевере в мини-группе
Начало: У церкви Санта-Мария-ин-Космедин
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 10:00, в среду в 14:30
3 июля в 14:30
4 июля в 10:00
27 за человека
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
280 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    7 июня 2024
    Добро пожаловать в Рим
    Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхании.
  • K
    K
    7 июня 2024
    С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
    Все отлично!
  • P
    Petr
    5 июня 2024
    Знакомство с Римом в мини-группе
    Татьяна лучший гид в Риме. Искренне рекомендуем!
  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия в музеи Ватикана
    Я в восторге от Гида! К сожалению, забыла имя🙈но было очень интересно и захватывающе! Вместо запланированной по времени экскурсии на
    читать дальше

    2 часа вышло намного больше и это было офигенно!!! Я такой информации нигде не читала и не знала о многом. Я довольна!!!

    Я в восторге от Гида! К сожалению, забыла имя🙈но было очень интересно и захватывающе! Вместо запланированнойЯ в восторге от Гида! К сожалению, забыла имя🙈но было очень интересно и захватывающе! Вместо запланированнойЯ в восторге от Гида! К сожалению, забыла имя🙈но было очень интересно и захватывающе! Вместо запланированнойЯ в восторге от Гида! К сожалению, забыла имя🙈но было очень интересно и захватывающе! Вместо запланированной
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Первое знакомство с Римом
    Нам очень понравилась экскурсия с Ириной. Было интересно, много прогулок, все и сразу - нам так и хотелось, тк времени было мало)
  • K
    Karina
    4 июня 2024
    Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
    Замечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетили книжный магазин и выпилый вкусный кофе)
    Замечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетилиЗамечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетилиЗамечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетили
  • I
    Igal
    4 июня 2024
    Душевная обзорная прогулка по Риму
    Приехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобы получить первые впечатления о
    читать дальше

    городе, ознакомиться с интересными местами и создать дальнейший план действий. На нашу удачу удалось закрыть обзорную прогулку с Алиной. После предоплаты заказа и получив контактный номер по которому смогли задать кучу предварительных вопросов и получить на них исчерпывающие ответы, а так же разнообразные советы. Алина живёт в Италии больше 10 лет и занимается искусством в Капитолийском музее. 3.5 часа промелькнули не заметно. Алина профессинально и душевно провела нашу "душевную прогулку" по Риму. Оценка указанная на сайте соответствует полностью. Рекомендуем всем кто посещает Рим впервые начать его с экскурсии, а если повезёт то сделайте это с Алиной.

    Приехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобы
  • М
    Мадина
    4 июня 2024
    Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
    Вчера вместе с Татьяной провели незабываемые 5 часов в Риме и ещё два часа в пути (от Чевитавеккьи и назад).
    читать дальше

    Понравилось всё, Татьяна очень заботлива к туристам, наделена большой душевной теплотой и тактом, предусмотрительна, пунктуальна и ответственна. Ещё за неделю до встречи напомнила о ней, встретила в порту, находясь постоянно на связи, и вернула в Чевитавеккью. Все инструкции очень подробные и понятные. В ходе экскурсии Татьяна ориентировалась на нашу скорость, предпочтения, очень интересный, знающий рассказчик и гид, и собеседник. Было то самое чувство, что состоялась встреча друзей🫂. Успели всё и даже больше запланированного! Очень рады, что выбрали Татьяну и конечно же, рекомендуем!

  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    О Риме с любовью
    Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода! Хорошее знание истории. Отличный маршрут. Полное погружение в историю этого волшебного города. И чудные фотографии. Мы остались в полном восторге! Берите! Не пожалеете!
    Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода!
  • А
    Алена
    3 июня 2024
    Групповая экскурсия в музеи Ватикана
    Очень душевно было! Замечательная экскурсия. Как-то по-особенному тепло и приятно было с Аллой. Интересный рассказчик, с прекрасным чувством юмора, Алла сделала экскурсию очень запоминающейся. Спасибо!!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Групповая экскурсия в музеи Ватикана
  2. Ежедневная прогулка по Риму
  3. Классический Рим на автомобиле
  4. Знакомство с Римом в мини-группе
  5. Душевная обзорная прогулка по Риму
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Обзорные" можно забронировать 90 экскурсий и билетов от 6 до 454 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 5447 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Изучение достопримечательностей города Рима нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Риме много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке
ХорошоТам