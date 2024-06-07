🚶 Пешая Групповая 3 часа 44 отзыва Экскурсия в музеи Ватикана: без очередей, с гидом-экспертом Путешествие в сердце Ватикана: эксклюзивный доступ к музейным сокровищам с профессиональным рассказом Начало: От метро Ottaviano San Pietro «Зайдёте в Ватиканскую пинакотеку и познакомитесь с работами итальянских мастеров и коллекцией византийского искусства» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45, 13:15 и 17:15 € 39 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 439 отзывов Пешеходная экскурсия по Риму: от исторических достопримечательностей до скрытых сокровищ Познакомьтесь с Римом под новым углом: от знаменитых памятников до укромных уголков, известных только местным Начало: У станции метро Circo Massimo «С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»» Расписание: ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 3 часа 61 отзыв Классический Рим: история и красота на авто Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн Начало: У Колизея «А главное — ощутите себя частью Вечного города и полюбите его навсегда» от 278 € 265 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 5.5 часов 36 отзывов Знакомство с древним Римом: Групповая экскурсия Посетите главные достопримечательности Рима в мини-группе! Узнайте увлекательные истории о Колизее, фонтане Треви и других символах города Начало: У моста Святого Ангела «Приглашаю посетить главные достопримечательности Рима в комфортном формате мини-группы» Расписание: в будние дни в 09:00 € 34 за человека

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3.5 часа 296 отзывов Душевная обзорная прогулка по Риму: от древности до наших дней Погрузитесь в атмосферу Вечного города, открывая для себя его секреты и легенды в компании опытного гида «Вдумчиво и без суеты вы сделаете первые шаги к знакомству с древним городом и научитесь ориентироваться в главных достопримечательностях, попутно заглядывая в укромные нетуристические уголки с типично римской атмосферой» 180 € 153 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 49 отзывов Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников Начало: Площадь Республики € 282 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 198 отзывов Рим: Обзорная прогулка по историческим местам и скрытому гетто Забудьте о стандартных маршрутах и отправьтесь в путешествие по историческому и современному Риму, полное удивительных открытий и живых рассказов «Это обзорная экскурсия, но вы не будете следовать по проторенным дорогам» € 160 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 126 отзывов Рим - живая история: индивидуальная экскурсия Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох € 139 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 418 отзывов Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида «Небанальное знакомство с достопримечательностямиМы возьмем лучшие «архитектурные ингредиенты» с первых страниц римских путеводителей и составим собственный образ Вечного города» € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 65 отзывов Погружение в историю Рима: экскурсия по древним руинам и Форуму Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, исследуя Колизей, Палатин и Римский Форум. Узнайте о традициях гладиаторов и легендах Вечного города Начало: В районе метро COLOSSEO «Во времена гран-туров XVIII века барышни с кавалерами специально добирались через всю Европу к этим историческим руинам, чтобы там писать стихи, рисовать пейзажи и заводить новые знакомства, а сегодня и мы пройдём по их стопам» € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 83 отзыва Рим: первые впечатления о Вечном городе - индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с Римом через его знаменитые площади, античные храмы и шедевры искусства. Ваш личный гид раскроет секреты Вечного города Начало: По договоренности «Эта прогулка обзорная: поэтому я, конечно, расскажу об основании Вечного города, жизни античного Рима и названиях улиц, а также об истории и архитектуре римских must-see мест» 133 € 120 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 4.5 часа 39 отзывов Исследуйте Рим за день: история и красота Погрузитесь в уникальную атмосферу Рима, узнайте его тайны и откройте для себя величие античности и средневековья «Ваше знакомство с ним будет гармоничным и упорядоченным: вы увидите главные достопримечательности, узнаете, как устроен центр Рима, и попробуете настоящее столичное мороженое» от 291 € 248 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 119 отзывов Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея Познакомьтесь с историей Рима и христианства, легендами и анекдотами, великими художниками и Папами. Погружение в атмосферу города без сухих путеводителей «Вы познакомитесь не только с историей Вечного города и христианства, но также с историческими анекдотами, легендами, Папами, куртизанками, художниками и многим другими историческими персонажами» € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 97 отзывов О, Рим, ты целый мир: путешествие от Античности до барокко Присоединяйтесь к нам в путешествии по величественному Риму, где каждый шаг открывает страницу истории Начало: У метро Колизея € 165 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 77 отзывов Первое знакомство с Римом: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Погрузитесь в атмосферу Рима, посетив Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и легенды о жизни римлян Начало: У вашего отеля или по договоренности «Маршрут носит обзорный, ознакомительный характер — все объекты мы осматриваем снаружи» € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 133 отзыва Величие Римской цивилизации: Путешествие по Колизею и Римскому Форуму Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей и Римский Форум с экспертом по истории. Откройте для себя тайны древних римлян € 255 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 64 отзыва От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности Начало: По договоренности «Таким образом, вы проследите основные исторические периоды Рима, узнаете героев каждой эпохи, познакомитесь с бессмертным наследием великих времен, а также с насущной жизнью города и римлян сегодня» € 139 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 35 отзывов Познать античный Рим за 3 часа По главным местам «столицы трех империй» на увлекательной прогулке Начало: У метро Colosseo «А еще вы познакомитесь с говорящими статуями, которые вот уже многие столетия обмениваются между собой сенсационными новостями и остроумными стишками» Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 174 отзыва Обзорная прогулка по Риму: от Колизея до фонтана ди Треви Погрузитесь в историю Вечного города, посетив его самые знаменитые достопримечательности в компании опытного гида € 143 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 47 отзывов Нескучная классика Рима в мини-группе Посетите все знаковые места Рима, включая Колизей и фонтан Треви. Узнайте секреты местных жителей и попробуйте лучшее мороженое в городе Начало: В районе метро Colosseo Расписание: в будние дни в 10:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00 € 55 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 271 отзыв О Риме с любовью: Индивидуальная экскурсия по Вечному городу Погрузитесь в атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте легенды, насладитесь видами и ощутите дух Вечного города «Погуляете по узким средневековым улочкам, познакомитесь с дружелюбным менталитетом итальянцев и расшифруете символы, спрятанные среди древних площадей» € 75 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 18 отзывов Индивидуальная экскурсия: Величие Рима Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом «На обзорной прогулке я постараюсь сделать так, чтобы вы по-настоящему влюбились в непревзойденный Рим, а образы Колизея, площадей Венеции и Испании, фонтана Треви, Замка Святого Ангела и собора Св» от 164 € 140 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Квест 2 часа 205 отзывов Детский квест по Риму: история и развлечения в одном туре Увлекательная экскурсия-квест по Риму для детей с заданиями, картой Древнего Рима, видеоматериалами и вкусным мороженым. Подходит для детей от 7 до 12 лет Начало: У Колизея «Вы увидите или посетите все главные достопримечательности античного Рима: Колизей (без посещения внутри), Императорские форумы, две обзорные площадки с красивым видом на Вечный город, площадь Венеции, Капитолийскую площадь, театр Марцелла» 220 € 198 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 33 отзыва Волшебство вечернего Рима: романтическая прогулка и гастрономический тур Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима: от величественных видов с холма Пинчо до уютных улочек Трастевере. Неповторимый опыт ждет вас € 188 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2 часа 48 отзывов Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом» Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида «Вам предстоит знакомство с Вечным городом, поэтому маршрут, конечно, охватит ключевые исторические точки на карте города» 210 € 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 32 отзыва Витербо: Путешествие в Средневековье Откройте для себя секреты Витербо, где каждый камень дышит историей, а средневековые улицы ведут к тайнам прошлого € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 25 отзывов Сказки ночного Рима Магическая атмосфера и дух времени Вечного города «Знакомство с единственным античным храмом в Риме, сохранившимся в целости, — это возможность получить полное представление о красоте древнеримского зодчества и разобраться в особенностях религиозного культа той эпохи» от € 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 17 отзывов Весь Рим за один день: путешествие сквозь века Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день «Вам предстоит изучить все самые главные достопримечательности Рима за 6-7 часов» от € 320 за всё до 5 чел.

Круиз 5 часов 44 отзыва Весь Рим за день: эксклюзивный тур для круизных путешественников Проведите незабываемый день в Риме, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь итальянскими деликатесами Начало: Рим или Чивитавеккья € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Экскурсия по Замку Святого Ангела Усыпальница, крепость и резиденция римских пап: знакомство с архитектурным шедевром Рима «Наша прогулка начнется с прекрасного моста Святого Ангела и знакомства с окружающими его легендами» € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 17 отзывов Сквозь эпохи к началу основания Рима Окунуться в разные времена становления Италии на обзорной экскурсия в самом сердце столицы «Мы сможем ознакомиться с республиканской, римской, эпохами возрождения и барокко» € 160 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 3 часа 317 отзывов Экскурсия «По Риму с ветерком»: история и красота Исследуйте красоту и величие Рима, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии с экспертом Начало: На площади Республики «А главное, ощутить всю прелесть Вечного Города в динамике, вдыхая ароматный воздух из открытых окон мчащегося автомобиля по мостовым Рима» 296 € 267 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 68 отзывов Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице Прекрасные и романтичные уголки города вдали от туристических маршрутов Начало: В районе Circo Massimo «познакомитесь с прототипом Колизея» € 94 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 49 отзывов Рим за 10 000 шагов: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Ощутите атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте тайны Колизея, Пантеона и других знаковых мест Вечного города Начало: Колизей «Маршрут нашей обзорной прогулки:» € 134 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 76 отзывов Популярное предложение С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo) «Конечно, Рим не тот город, который можно узнать за день, но я постарался собрать в программе самое яркое, интересное и необходимое для первого знакомства с Вечным городом» от € 80 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 11 отзывов Фотопрогулка по Вечному городу Увидеть главные достопримечательности Рима и получить яркие снимки на память Начало: У метро Площадь Испании € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Идеальное знакомство с Римом Погулять по историческому центру, увидеть его главные места и узнать о местной жизни Начало: На Piazza Venezia € 90 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 38 отзывов Вечерняя прогулка по загадочному Риму Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима, где история оживает под светом звезд и уличных фонарей «Тем, кто уже посетил обзорную экскурсию по Вечному городу, может быть не так интересно» от 182 € 155 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 2.5 часа 15 отзывов От Колизея до Пантеона: погружение в историю Рима Исследуйте античный Рим, открывая его величие и тайны в увлекательной прогулке от Колизея до Пантеона от 166 € 125 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Тарквиния - крылатые кони этрусков и морские купания Обзорная экскурсия по историческому наследию древней коммуны Северного Лацио «Во время обзорной экскурсии у вас будет возможность не только насладиться этими видами, но также познакомится с главными достопримечательностями города и основными эпохами его истории» € 156 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 38 отзывов Римские легенды классического маршрута Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей «Путешественникам, которые уже узнали историю главных достопримечательностей и теперь хотят открыть их легенды и предания» от € 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Экскурсия по барочному Риму: от пьяцца дель Пополо до пьяцца Навона Откройте великолепие барочного Рима: уникальная архитектура, истории архитекторов и живописные уголки города € 96 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 42 отзыва Один день из жизни Рима: погружение в атмосферу города Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риму, где история сочетается с живым духом города «Я буду с нетерпением ждать нашего знакомства и постараюсь подарить вам как можно больше радостных моментов и ярких впечатлений» € 163 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 3 отзыва Рим: когда главное уже посмотрели Исследовать аутентичные кварталы Еврейское гетто и Трастевере в мини-группе Начало: У церкви Санта-Мария-ин-Космедин Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 10:00, в среду в 14:30 € 27 за человека