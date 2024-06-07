1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Экскурсия в музеи Ватикана: без очередей, с гидом-экспертом
Путешествие в сердце Ватикана: эксклюзивный доступ к музейным сокровищам с профессиональным рассказом
Начало: От метро Ottaviano San Pietro
«Зайдёте в Ватиканскую пинакотеку и познакомитесь с работами итальянских мастеров и коллекцией византийского искусства»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:45, 13:15 и 17:15
Сегодня в 11:45
10 июня в 11:45
€39 за человека
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия по Риму: от исторических достопримечательностей до скрытых сокровищ
Познакомьтесь с Римом под новым углом: от знаменитых памятников до укромных уголков, известных только местным
Начало: У станции метро Circo Massimo
«С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€25 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Классический Рим: история и красота на авто
Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн
Начало: У Колизея
«А главное — ощутите себя частью Вечного города и полюбите его навсегда»
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 278€265 за всё до 7 чел.
Мини-группа
5.5 часов
Знакомство с древним Римом: Групповая экскурсия
Посетите главные достопримечательности Рима в мини-группе! Узнайте увлекательные истории о Колизее, фонтане Треви и других символах города
Начало: У моста Святого Ангела
«Приглашаю посетить главные достопримечательности Рима в комфортном формате мини-группы»
Расписание: в будние дни в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€34 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Душевная обзорная прогулка по Риму: от древности до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, открывая для себя его секреты и легенды в компании опытного гида
«Вдумчиво и без суеты вы сделаете первые шаги к знакомству с древним городом и научитесь ориентироваться в главных достопримечательностях, попутно заглядывая в укромные нетуристические уголки с типично римской атмосферой»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180€153 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия
Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников
Начало: Площадь Республики
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€282 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим: Обзорная прогулка по историческим местам и скрытому гетто
Забудьте о стандартных маршрутах и отправьтесь в путешествие по историческому и современному Риму, полное удивительных открытий и живых рассказов
«Это обзорная экскурсия, но вы не будете следовать по проторенным дорогам»
Завтра в 13:30
10 июня в 08:30
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Рим - живая история: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€139 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный тур по Риму: Колизей, Пантеон, Треви
Погрузитесь в удивительный мир Рима, исследуя его знаменитые достопримечательности и скрытые сокровища в компании опытного гида
«Небанальное знакомство с достопримечательностямиМы возьмем лучшие «архитектурные ингредиенты» с первых страниц римских путеводителей и составим собственный образ Вечного города»
14 июня в 06:00
15 июня в 06:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Погружение в историю Рима: экскурсия по древним руинам и Форуму
Погрузитесь в атмосферу древнего Рима, исследуя Колизей, Палатин и Римский Форум. Узнайте о традициях гладиаторов и легендах Вечного города
Начало: В районе метро COLOSSEO
«Во времена гран-туров XVIII века барышни с кавалерами специально добирались через всю Европу к этим историческим руинам, чтобы там писать стихи, рисовать пейзажи и заводить новые знакомства, а сегодня и мы пройдём по их стопам»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Рим: первые впечатления о Вечном городе - индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Римом через его знаменитые площади, античные храмы и шедевры искусства. Ваш личный гид раскроет секреты Вечного города
Начало: По договоренности
«Эта прогулка обзорная: поэтому я, конечно, расскажу об основании Вечного города, жизни античного Рима и названиях улиц, а также об истории и архитектуре римских must-see мест»
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:00
133€120 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
Исследуйте Рим за день: история и красота
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рима, узнайте его тайны и откройте для себя величие античности и средневековья
«Ваше знакомство с ним будет гармоничным и упорядоченным: вы увидите главные достопримечательности, узнаете, как устроен центр Рима, и попробуете настоящее столичное мороженое»
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 291€248 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
Познакомьтесь с историей Рима и христианства, легендами и анекдотами, великими художниками и Папами. Погружение в атмосферу города без сухих путеводителей
«Вы познакомитесь не только с историей Вечного города и христианства, но также с историческими анекдотами, легендами, Папами, куртизанками, художниками и многим другими историческими персонажами»
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О, Рим, ты целый мир: путешествие от Античности до барокко
Присоединяйтесь к нам в путешествии по величественному Риму, где каждый шаг открывает страницу истории
Начало: У метро Колизея
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€165 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Римом: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рима, посетив Колизей, Пантеон, фонтан Треви и другие знаковые места. Узнайте интересные факты и легенды о жизни римлян
Начало: У вашего отеля или по договоренности
«Маршрут носит обзорный, ознакомительный характер — все объекты мы осматриваем снаружи»
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Величие Римской цивилизации: Путешествие по Колизею и Римскому Форуму
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей и Римский Форум с экспертом по истории. Откройте для себя тайны древних римлян
Сегодня в 13:00
11 июня в 13:00
€255 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
От ворот до ворот: путешествие через историю и архитектуру Рима
Познакомьтесь с Римом, как никогда раньше, на уникальной экскурсии, проложенной через века и архитектурные стили, от древности до современности
Начало: По договоренности
«Таким образом, вы проследите основные исторические периоды Рима, узнаете героев каждой эпохи, познакомитесь с бессмертным наследием великих времен, а также с насущной жизнью города и римлян сегодня»
13 июня в 08:00
3 июля в 08:00
€139 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Познать античный Рим за 3 часа
По главным местам «столицы трех империй» на увлекательной прогулке
Начало: У метро Colosseo
«А еще вы познакомитесь с говорящими статуями, которые вот уже многие столетия обмениваются между собой сенсационными новостями и остроумными стишками»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Риму: от Колизея до фонтана ди Треви
Погрузитесь в историю Вечного города, посетив его самые знаменитые достопримечательности в компании опытного гида
11 июня в 07:30
12 июня в 07:30
€143 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Нескучная классика Рима в мини-группе
Посетите все знаковые места Рима, включая Колизей и фонтан Треви. Узнайте секреты местных жителей и попробуйте лучшее мороженое в городе
Начало: В районе метро Colosseo
Расписание: в будние дни в 10:00, 15:00 и 19:00, в субботу и воскресенье в 15:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€55 за человека
Индивидуальная
3 часа
О Риме с любовью: Индивидуальная экскурсия по Вечному городу
Погрузитесь в атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте легенды, насладитесь видами и ощутите дух Вечного города
«Погуляете по узким средневековым улочкам, познакомитесь с дружелюбным менталитетом итальянцев и расшифруете символы, спрятанные среди древних площадей»
1 сен в 09:00
2 сен в 11:00
€75 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
«На обзорной прогулке я постараюсь сделать так, чтобы вы по-настоящему влюбились в непревзойденный Рим, а образы Колизея, площадей Венеции и Испании, фонтана Треви, Замка Святого Ангела и собора Св»
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164€140 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Детский квест по Риму: история и развлечения в одном туре
Увлекательная экскурсия-квест по Риму для детей с заданиями, картой Древнего Рима, видеоматериалами и вкусным мороженым. Подходит для детей от 7 до 12 лет
Начало: У Колизея
«Вы увидите или посетите все главные достопримечательности античного Рима: Колизей (без посещения внутри), Императорские форумы, две обзорные площадки с красивым видом на Вечный город, площадь Венеции, Капитолийскую площадь, театр Марцелла»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Волшебство вечернего Рима: романтическая прогулка и гастрономический тур
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима: от величественных видов с холма Пинчо до уютных улочек Трастевере. Неповторимый опыт ждет вас
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€188 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
«Вам предстоит знакомство с Вечным городом, поэтому маршрут, конечно, охватит ключевые исторические точки на карте города»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
210€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Витербо: Путешествие в Средневековье
Откройте для себя секреты Витербо, где каждый камень дышит историей, а средневековые улицы ведут к тайнам прошлого
Сегодня в 17:00
17 июня в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сказки ночного Рима
Магическая атмосфера и дух времени Вечного города
«Знакомство с единственным античным храмом в Риме, сохранившимся в целости, — это возможность получить полное представление о красоте древнеримского зодчества и разобраться в особенностях религиозного культа той эпохи»
11 июня в 17:00
12 июня в 17:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
«Вам предстоит изучить все самые главные достопримечательности Рима за 6-7 часов»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €320 за всё до 5 чел.
Круиз
5 часов
Весь Рим за день: эксклюзивный тур для круизных путешественников
Проведите незабываемый день в Риме, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь итальянскими деликатесами
Начало: Рим или Чивитавеккья
24 июля в 10:00
25 июля в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Замку Святого Ангела
Усыпальница, крепость и резиденция римских пап: знакомство с архитектурным шедевром Рима
«Наша прогулка начнется с прекрасного моста Святого Ангела и знакомства с окружающими его легендами»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сквозь эпохи к началу основания Рима
Окунуться в разные времена становления Италии на обзорной экскурсия в самом сердце столицы
«Мы сможем ознакомиться с республиканской, римской, эпохами возрождения и барокко»
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
€160 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «По Риму с ветерком»: история и красота
Исследуйте красоту и величие Рима, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии с экспертом
Начало: На площади Республики
«А главное, ощутить всю прелесть Вечного Города в динамике, вдыхая ароматный воздух из открытых окон мчащегося автомобиля по мостовым Рима»
10 июня в 08:30
14 июня в 08:00
296€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Другой Рим: пополнить список любимых мест в столице
Прекрасные и романтичные уголки города вдали от туристических маршрутов
Начало: В районе Circo Massimo
«познакомитесь с прототипом Колизея»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€94 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим за 10 000 шагов: индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Ощутите атмосферу Рима, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте тайны Колизея, Пантеона и других знаковых мест Вечного города
Начало: Колизей
«Маршрут нашей обзорной прогулки:»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам
Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo)
«Конечно, Рим не тот город, который можно узнать за день, но я постарался собрать в программе самое яркое, интересное и необходимое для первого знакомства с Вечным городом»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €80 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Вечному городу
Увидеть главные достопримечательности Рима и получить яркие снимки на память
Начало: У метро Площадь Испании
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Идеальное знакомство с Римом
Погулять по историческому центру, увидеть его главные места и узнать о местной жизни
Начало: На Piazza Venezia
10 июня в 10:00
11 июня в 15:00
€90 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя прогулка по загадочному Риму
Погрузитесь в атмосферу вечернего Рима, где история оживает под светом звезд и уличных фонарей
«Тем, кто уже посетил обзорную экскурсию по Вечному городу, может быть не так интересно»
Сегодня в 17:30
15 июня в 17:30
от 182€155 за всё до 7 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
От Колизея до Пантеона: погружение в историю Рима
Исследуйте античный Рим, открывая его величие и тайны в увлекательной прогулке от Колизея до Пантеона
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
от 166€125 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тарквиния - крылатые кони этрусков и морские купания
Обзорная экскурсия по историческому наследию древней коммуны Северного Лацио
«Во время обзорной экскурсии у вас будет возможность не только насладиться этими видами, но также познакомится с главными достопримечательностями города и основными эпохами его истории»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
€156 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
«Путешественникам, которые уже узнали историю главных достопримечательностей и теперь хотят открыть их легенды и предания»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по барочному Риму: от пьяцца дель Пополо до пьяцца Навона
Откройте великолепие барочного Рима: уникальная архитектура, истории архитекторов и живописные уголки города
10 июня в 15:00
12 июня в 10:00
€96 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Один день из жизни Рима: погружение в атмосферу города
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риму, где история сочетается с живым духом города
«Я буду с нетерпением ждать нашего знакомства и постараюсь подарить вам как можно больше радостных моментов и ярких впечатлений»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€163 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Рим: когда главное уже посмотрели
Исследовать аутентичные кварталы Еврейское гетто и Трастевере в мини-группе
Начало: У церкви Санта-Мария-ин-Космедин
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 10:00, в среду в 14:30
3 июля в 14:30
4 июля в 10:00
€27 за человека
Индивидуальная
7 часов
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся7 июня 2024Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхании.
- KK7 июня 2024Все отлично!
- PPetr5 июня 2024Татьяна лучший гид в Риме. Искренне рекомендуем!
- ММария5 июня 2024Я в восторге от Гида! К сожалению, забыла имя🙈но было очень интересно и захватывающе! Вместо запланированной по времени экскурсии на
- ЮЮлия4 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия с Ириной. Было интересно, много прогулок, все и сразу - нам так и хотелось, тк времени было мало)
- KKarina4 июня 2024Замечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетили книжный магазин и выпилый вкусный кофе)
- IIgal4 июня 2024Приехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобы получить первые впечатления о
- ММадина4 июня 2024Вчера вместе с Татьяной провели незабываемые 5 часов в Риме и ещё два часа в пути (от Чевитавеккьи и назад).
- ВВиктория3 июня 2024Потрясающая экскурсия! 🥰 Спасибо огромное Наталье за такое замечательное знакомство с Римом. Очень интерные рассказы экскурсовода! Хорошее знание истории. Отличный маршрут. Полное погружение в историю этого волшебного города. И чудные фотографии. Мы остались в полном восторге! Берите! Не пожалеете!
- ААлена3 июня 2024Очень душевно было! Замечательная экскурсия. Как-то по-особенному тепло и приятно было с Аллой. Интересный рассказчик, с прекрасным чувством юмора, Алла сделала экскурсию очень запоминающейся. Спасибо!!
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Обзорные»
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