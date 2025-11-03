Путешествие по Риму, где каждый шаг рассказывает о величии империи и изяществе Ренессанса. Познакомьтесь с символами Вечного города, от Колизея до Пантеона
На обзорной прогулке по Риму вы увидите главные достопримечательности, которые строились веками.
Пройдите по местам, где вершилась история: Колизей, Форум, Пантеон, площадь Навона и замок Святого Ангела.
Узнайте, как менялся Рим и его жители, что осталось от древних традиций и как история переплетается с повседневной жизнью. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу Вечного города и сделать незабываемые фотографии
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У замка Святого Ангела
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 11:00, 15:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 646 туристов
Ciao! Bonjour!
Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и читать дальше
других городах. У нас есть как классические маршруты, так и прогулки по нестандартным тропам — всё подстроим под ваш интерес и ритм.
Каждая экскурсия — это не просто рассказ, а тёплое знакомство с городом. Лёгкая атмосфера, красивые локации, живые истории, а при желании — помощь с фото, ресторанными находками и идеями для поездок за пределы города.
Если вы хотите увидеть настоящую Италию и Францию, а не только открытки из путеводителей, — мы на связи.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
–
3
1
2
–
1
–
К
Камилла
3 ноя 2025
Джулия — супер❤️
Анна
31 окт 2025
Вечером были с данной компанией на туре Вечерний Рим. А днем взяли тур Весь Рим за пару часов. Два разных маршрута, очень понравилось! Рекомендуем!
T
TAMARA
29 окт 2025
Прогулка по Риму нам понравилась. подход гида шикарный, наконец-то мы не устали от тура, а насладились этим городом!
David
4 окт 2025
Нам понравилось. Были в Риме первый раз. Гид Софи чудесна. Рекомендуем!
А
Андрей
18 авг 2025
Отличные знания, нам очень понравилась экскурсия, которую провела София! Грамотно, четко! То, что нужно для первого ознакомления с городом!
С
Сергей
2 авг 2025
Рассказ был посредственен, не структурен, бегло. Для такой экскурсии очень дорого
Вадим
Ответ организатора:
Сергей, добрый день!
Спасибо за ваш отзыв.
Нам жаль, что экскурсия оставила у вас смешанные впечатления. Отмечу, что вы — первый, кто читать дальше
выразил недовольство форматом этой программы. Экскурсия построена как краткий, но насыщенный обзор Рима, с упором на основные достопримечательности и исторический контекст — в пределах заявленного времени.
Во время прогулки вы задали большое количество вопросов, и на все вы получили подробные ответы. Также хочу подчеркнуть, что вам посчастливилось пройти экскурсию вдвоём с гидом — без других участников, при этом по цене группового тура.
Мы всегда стремимся к тому, чтобы наши гости уходили с положительными эмоциями. Благодарим за обратную связь — она помогает становиться лучше.
Anna
7 июл 2025
Спасибо Ирине за интересную экскурсию по Риму. Очень важно, что ей удалось подстроиться под нашего восьмилетнего мальчика и понятно и интересно объяснять ему историческую информацию о вечном городе!
К
Ксения
18 июн 2025
Была мини-группа, гид мастер своего дела. Влюбила нас в Рим, очень понравилось!
А
Александра
18 июн 2025
Прогулка по Риму прошла в очень хорошей мини-группе. Гид настоящий мастер своего дела, увлекла в такие рассказы. Очень понравилось, рекомендуем к посещению.
А
Алексей
17 июн 2025
Экскурсия очень понравилась! Это была не просто прогулка между достопримечательностями города, а настоящее путешествие во времени! Узнал очень много интересных фактов и исторических событий. Спасибо гиду за такую возможность узнать этот город!