На обзорной прогулке по Риму вы увидите главные достопримечательности, которые строились веками. Пройдите по местам, где вершилась история: Колизей, Форум, Пантеон, площадь Навона и замок Святого Ангела. Узнайте, как менялся Рим и его жители, что осталось от древних традиций и как история переплетается с повседневной жизнью. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу Вечного города и сделать незабываемые фотографии

Время начала: 08:00, 11:00, 15:00, 20:00

Описание экскурсии

Замок Святого Ангела. Построенный как мавзолей для императора Адриана, монумент прошёл путь от усыпальницы до папской крепости и символа власти.

Площадь Навона. Одна из самых живописных площадей Рима, где вместо каменных трибун античного стадиона сегодня струятся фонтаны Бернини.

Пантеон. Заглянем внутрь, чтобы полюбоваться знаменитым куполом и разобраться, почему средневековые мастера считали, что его построили ангелы.

Базилика Санта-Мария-сопра-Минерва — готическое сердце Рима. Здесь покоится Святая Екатерина Сиенская, а в интерьере скрыта редкая скульптура Микеланджело.

Дворец Венеции. В прошлом — резиденция пап, затем — трибуна Муссолини. Сегодня же один из самых эффектных фасадов Рима и отличная точка для атмосферных фото.

Алтарь Отечества (Витториано). Выясним, почему римляне называют его «вставной челюстью» и полюбуемся панорамным видом на город.

Римский Форум. Здесь вершилась политика, проходили торжества и суда, а теперь можно пройтись по тем же камням, что когда-то знали Цезаря и его современников.

Колизей. Закончим у амфитеатра, в котором сражались гладиаторы и собирались десятки тысяч зрителей. Даже снаружи его масштаб и форма продолжают впечатлять.

Организационные детали