Весь Рим за пару часов: обзорная прогулка

Путешествие по Риму, где каждый шаг рассказывает о величии империи и изяществе Ренессанса. Познакомьтесь с символами Вечного города, от Колизея до Пантеона
На обзорной прогулке по Риму вы увидите главные достопримечательности, которые строились веками.

Пройдите по местам, где вершилась история: Колизей, Форум, Пантеон, площадь Навона и замок Святого Ангела.

Узнайте, как менялся Рим и его жители, что осталось от древних традиций и как история переплетается с повседневной жизнью. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу Вечного города и сделать незабываемые фотографии
4.8
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посетите знаковые места Рима
  • 📸 Сделайте уникальные фотографии
  • 🕰️ Узнайте историю города
  • 🚶‍♂️ Прогулка в комфортном темпе
  • 👥 Опытные гиды
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 11:00, 15:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Колизей
  • Римский Форум
  • Пантеон
  • Площадь Навона
  • Замок Святого Ангела
  • Базилика Санта-Мария-сопра-Минерва
  • Дворец Венеции
  • Алтарь Отечества

Описание экскурсии

Замок Святого Ангела. Построенный как мавзолей для императора Адриана, монумент прошёл путь от усыпальницы до папской крепости и символа власти.

Площадь Навона. Одна из самых живописных площадей Рима, где вместо каменных трибун античного стадиона сегодня струятся фонтаны Бернини.

Пантеон. Заглянем внутрь, чтобы полюбоваться знаменитым куполом и разобраться, почему средневековые мастера считали, что его построили ангелы.

Базилика Санта-Мария-сопра-Минерва — готическое сердце Рима. Здесь покоится Святая Екатерина Сиенская, а в интерьере скрыта редкая скульптура Микеланджело.

Дворец Венеции. В прошлом — резиденция пап, затем — трибуна Муссолини. Сегодня же один из самых эффектных фасадов Рима и отличная точка для атмосферных фото.

Алтарь Отечества (Витториано). Выясним, почему римляне называют его «вставной челюстью» и полюбуемся панорамным видом на город.

Римский Форум. Здесь вершилась политика, проходили торжества и суда, а теперь можно пройтись по тем же камням, что когда-то знали Цезаря и его современников.

Колизей. Закончим у амфитеатра, в котором сражались гладиаторы и собирались десятки тысяч зрителей. Даже снаружи его масштаб и форма продолжают впечатлять.

Организационные детали

  • Прогулка проходит в комфортном темпе — без спешки, с возможностью сделать фото, задать вопросы и насладиться атмосферой
  • Все локации мы осматриваем снаружи, кроме Пантеона. Вход туда оплачивается дополнительно — €5 с чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды — опытных, внимательных и влюблённых в Рим

ежедневно в 08:00, 11:00, 15:00 и 20:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€55
Дети 8-12 лет€35
Дети до 7 лет€10
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У замка Святого Ангела
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 11:00, 15:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 646 туристов
Ciao! Bonjour! Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и
читать дальше

других городах. У нас есть как классические маршруты, так и прогулки по нестандартным тропам — всё подстроим под ваш интерес и ритм. Каждая экскурсия — это не просто рассказ, а тёплое знакомство с городом. Лёгкая атмосфера, красивые локации, живые истории, а при желании — помощь с фото, ресторанными находками и идеями для поездок за пределы города. Если вы хотите увидеть настоящую Италию и Францию, а не только открытки из путеводителей, — мы на связи.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
1
2
1
К
Камилла
3 ноя 2025
Джулия — супер❤️
Анна
Анна
31 окт 2025
Вечером были с данной компанией на туре Вечерний Рим. А днем взяли тур Весь Рим за пару часов. Два разных маршрута, очень понравилось! Рекомендуем!
T
TAMARA
29 окт 2025
Прогулка по Риму нам понравилась. подход гида шикарный, наконец-то мы не устали от тура, а насладились этим городом!
David
David
4 окт 2025
Нам понравилось. Были в Риме первый раз. Гид Софи чудесна. Рекомендуем!
А
Андрей
18 авг 2025
Отличные знания, нам очень понравилась экскурсия, которую провела София! Грамотно, четко! То, что нужно для первого ознакомления с городом!
С
Сергей
2 авг 2025
Рассказ был посредственен, не структурен, бегло. Для такой экскурсии очень дорого
Вадим
Вадим
Ответ организатора:
Сергей, добрый день!

Спасибо за ваш отзыв.

Нам жаль, что экскурсия оставила у вас смешанные впечатления. Отмечу, что вы — первый, кто
выразил недовольство форматом этой программы. Экскурсия построена как краткий, но насыщенный обзор Рима, с упором на основные достопримечательности и исторический контекст — в пределах заявленного времени.

Во время прогулки вы задали большое количество вопросов, и на все вы получили подробные ответы. Также хочу подчеркнуть, что вам посчастливилось пройти экскурсию вдвоём с гидом — без других участников, при этом по цене группового тура.

Мы всегда стремимся к тому, чтобы наши гости уходили с положительными эмоциями. Благодарим за обратную связь — она помогает становиться лучше.

Anna
Anna
7 июл 2025
Спасибо Ирине за интересную экскурсию по Риму. Очень важно, что ей удалось подстроиться под нашего восьмилетнего мальчика и понятно и интересно объяснять ему историческую информацию о вечном городе!
К
Ксения
18 июн 2025
Была мини-группа, гид мастер своего дела. Влюбила нас в Рим, очень понравилось!
А
Александра
18 июн 2025
Прогулка по Риму прошла в очень хорошей мини-группе. Гид настоящий мастер своего дела, увлекла в такие рассказы. Очень понравилось, рекомендуем к посещению.
А
Алексей
17 июн 2025
Экскурсия очень понравилась! Это была не просто прогулка между достопримечательностями города, а настоящее путешествие во времени! Узнал очень много интересных фактов и исторических событий. Спасибо гиду за такую возможность узнать этот город!

Входит в следующие категории Рима

