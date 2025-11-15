Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Как максимально прочувствовать местный колорит и открыть Рим с новой стороны? Рецепт прост: садимся в винтажный Fiat 500 и отправляемся в поездку по Вечному городу — от Колизея до района Трастевере с остановками в апельсиновых садах и на вершинах холмов.



Крохотный автомобиль — настоящий символ итальянского шика, и он добавит нашему путешествию нотку ретро-романтики.

Описание экскурсии Путешествие начнётся с величественного Колизея, где когда-то гремели бои гладиаторов. Затем мы направимся к Чирко Массимо — древнему ипподрому для проведения гонок на колесницах. Сделаем остановку в апельсиновых садах на Авентинском холме, где можно увидеть оптическую иллюзию Микеланджело. Посетим фонтан Аква-Паола — настоящее украшение Рима в стиле барокко. Поднимемся на самую высокую точку города - холм Джаниколо, чтобы насладиться захватывающим панорамным видом. Отправимся в старинный район Трастевере и ощутим настоящую римскую атмосферу среди его узких улочек и аутентичных кафе. Завершим путешествие там, где оно началось, возле Колизея.

