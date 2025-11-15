Как максимально прочувствовать местный колорит и открыть Рим с новой стороны? Рецепт прост: садимся в винтажный Fiat 500 и отправляемся в поездку по Вечному городу — от Колизея до района Трастевере с остановками в апельсиновых садах и на вершинах холмов.
Крохотный автомобиль — настоящий символ итальянского шика, и он добавит нашему путешествию нотку ретро-романтики.
Описание экскурсииПутешествие начнётся с величественного Колизея, где когда-то гремели бои гладиаторов. Затем мы направимся к Чирко Массимо — древнему ипподрому для проведения гонок на колесницах. Сделаем остановку в апельсиновых садах на Авентинском холме, где можно увидеть оптическую иллюзию Микеланджело. Посетим фонтан Аква-Паола — настоящее украшение Рима в стиле барокко. Поднимемся на самую высокую точку города - холм Джаниколо, чтобы насладиться захватывающим панорамным видом. Отправимся в старинный район Трастевере и ощутим настоящую римскую атмосферу среди его узких улочек и аутентичных кафе. Завершим путешествие там, где оно началось, возле Колизея.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Прогулка на Фиате
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Виа Кавур 207
Завершение: Колизей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
