Исследуйте легендарный дворец императора Нерона с помощью виртуальной реальности.
Вы увидите тщательно восстановленные фрески, тайные залы и уникальные реконструкции, а увлечённый гид расскажет о жизни, характере и наследии Нерона.
Описание билетаМир Нерона: погружение в историю Узнайте о характере, вкусах и умении Нерона наслаждаться красотой. Исследуйте Восточное и Западное крылья Золотого дома, которые поразят вас роскошью и великолепием древнеримской архитектуры. Восхититесь тщательно восстановленными фресками, сводчатыми залами и легендарным Осьмиугольным залом с уникальной атмосферой. Виртуальное путешествие во дворце Кульминацией экскурсии станет захватывающая 3D-реконструкция в виртуальной реальности — вы увидите роскошные залы и внешний портик, каким их задумывал сам Нерон. Узнайте, как пожар 64 года изменил судьбу города и самого дворца. Наследие императоров Узнайте, какое значение имели сады, озеро, новые городские правила и как дальнейшие императоры Веспасиан и Траян изменили облик Рима. Почувствуйте магию возрождённого наследия, забытого на полторы тысячи лет, — теперь оно оживает для вас. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь, куртка.
- Не допускается: оружие или острые предметы, багаж или большие сумки, дроны, домашние животные (собаки-поводыри разрешены), палки для селфи, профессиональные камеры, штативы, спреи или аэрозоли, стеклянные предметы.
- Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями, пользователей инвалидных колясок.
Ответы на вопросы
Что включено
- Билеты без очереди
- Лицензированный гид - специалист по истории или археологии
- VR-экспириенс с очками Oculus Rift
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер от и до отеля
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Via della Domus Aurea, 00184 Roma RM, Italia
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
2 июн 2025
Незабываемое впечатление! Экскурсия по Золотому дому Нерона была невероятно увлекательной, гораздо менее многолюдной, чем другие достопримечательности, и по-настоящему уникальной. Очень рекомендую!
М
Михаил
21 июн 2024
Потрясающе! Золотой дом оказался намного больше, чем я ожидал.
В
Вячеслав
11 янв 2024
Гиды прекрасно разбирались в истории и были очень профессиональны.
