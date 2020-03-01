82 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В окружении самых важных мест, связанных с историческим наследим Римской империи, я расскажу о важных аспектах жизни всех слоёв Римского общества от императоров до плебеев, об особенностях государственного устройства и его влиянии на древних римлян.

Вы узнаете, как Римской империи удалось вобрать в себя все цивилизационные достижения Вавилона, Древней Греции и Этрурии, а затем придать им устойчивый вектор постоянного движения, которое продолжилось и после падения Рима, продолжается по сей день.

Мы посетим:

Колизей – снаружи и внутри

– снаружи и внутри Дворец римских императоров на Палатинском Холме

на Палатинском Холме Римский Форум – храмы, места общественных собраний, триумфальные арки и колонны императоров

В результате экскурсии история Древнего Рима сложится для вас в логичную и понятную картину: вы познакомитесь с величием Римской империи, поймете основные этапы её развития, причины небывалого расцвета цивилизации и последовавшего за этим упадка и падения.