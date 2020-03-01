82 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Величие Римской цивилизации: Колизей и Римский Форум

Историческая прогулка по главным местам Античного Рима

Сергей
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Сергей – ваш гид
История Римской империи, которую мы изучали в школе, обычно состояла из скудного описания общего хода исторических событий.

Поэтому современным людям сложно представить жизнь и образ мыслей людей Античной эпохи.

А без этого невозможно увидеть Римскую цивилизацию как грандиозное историческое явление, которому не было равных по масштабам и влиянию.

Заглянуть в это и есть задача экскурсии.
170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии82 отзыва
4.87
Величие Римской цивилизации: Колизей и Римский Форум
Величие Римской цивилизации: Колизей и Римский Форум

В окружении самых важных мест, связанных с историческим наследим Римской империи, я расскажу о важных аспектах жизни всех слоёв Римского общества от императоров до плебеев, об особенностях государственного устройства и его влиянии на древних римлян.

Вы узнаете, как Римской империи удалось вобрать в себя все цивилизационные достижения Вавилона, Древней Греции и Этрурии, а затем придать им устойчивый вектор постоянного движения, которое продолжилось и после падения Рима, продолжается по сей день.

Мы посетим:

  • Колизей – снаружи и внутри
  • Дворец римских императоров на Палатинском Холме
  • Римский Форум – храмы, места общественных собраний, триумфальные арки и колонны императоров

В результате экскурсии история Древнего Рима сложится для вас в логичную и понятную картину: вы познакомитесь с величием Римской империи, поймете основные этапы её развития, причины небывалого расцвета цивилизации и последовавшего за этим упадка и падения.

Организационные детали

  • Входной билет в Колизей и на Римские Форумы оплачивается участниками самостоятельно. Стоимость билета 12 евро за взрослого и 7,5 евро за ребенка.
  • Купить билет и пройти в Колизей занимает в среднем 20 минут. Это время можно сэкономить, если вы заранее купите билеты через интернет и распечатаете. Уточните при бронировании, и я расскажу, где и как нужно покупать билеты в онлайне.
Величие Римской цивилизации: Колизей и Римский Форум

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Увлекаюсь литературой и обожаю историю Древнего Рима. Италия для меня - это прежде всего колыбель современной цивилизации, в бурной истории которой можно найти много отголосков событий, происходящих в наши дни. Продолжаю много путешествовать по разным городам мира, но давно окончательно осознал, что все-таки именно Рим – самый интересный и уникальный город. C 2009 года наслаждаюсь возможностью жить и работать в Вечном Городе. Мои экскурсии – это взгляд на современность через призму прошлого.
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82 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Огромное спасибо Сергею!!! Несмотря на практически проливной дождь, мы остались в восторге от увиденного, а главное услышанного! Самое важное - Сергей отлично работает с подростками - заинтересовывает и даёт возможность высказывать собственную точку зрения! Рассказ получился не только про сам Колизей, но и про всю Великую римскую империю. И этот рассказ очень познавателен! Всем прям вот очень рекомендую!!!
8 ноября 2019
Очень увлекательная экскурсия, Сергей великолепный рассказчик, проффесионал. Группа наша была очень разновозрастная, но всем было интересно. Очень рекомендую!
13 октября 2019
Мы остались очень довольны экскурсией! Сергей - интересный, очень грамотный рассказчик. У Сергея не поверхностное, а глубокое знание истории Римской цивилизации. Он не оставляет ни один из вопросов не отвеченным. Сергей делился многими очень любопытными фактами о развитии Римской цивилизации, о прошлом и современности. У кого до сих пор нет системного представления об истории Рима - после этой экскурсии все встанет на свои места. Очень рекомендуем!
8 октября 2019
27 сентября посетили с сыном 12 лет Римский форум и Колизей. Экскурсия длилась 3 часа. Не смогли купить заранее билеты в Колизей, поэтому пришлось около 40 минут простоять в очереди в кассу. Все это время Сергей вёл экскурсию. Следует отметить, что Сергей излагает материал очень структурированно, может заинтересовать любого, независимо от возраста, обладает глубокими знаниями об истории и развитии Римского государства. Время ожидания пролетело незаметно. Экскурсия достаточно динамичная и несмотря на время ожидания, мы успели посмотреть Колизей, пройтись по Римскому форуму, подняться на Палантинский холм и насладиться рассказами Сергея о величии и богатой истории древнего Рима. Наш сын был в Риме первый раз. Экскурсию в Колизей брали именно для него. Очень благодарны Сергею за информативное и увлекательное «путешествие во времени». Ещё долгое время после экскурсии мы обсуждали интересные рассказы Сергея и исторических персонажей Рима.
6 октября 2019
После изучения истории Древнего Рима в рамках школьной программы у шестиклассника была «каша в голове». Задача экскурсии была восстановить и упорядочить знания, замотивировать ребёнка на самостоятельное изучение дополнительного материала. Сергей невероятно тактично и терпеливо провёл первую часть экскурсии, и обеспечил полное погружение всех участников, и детей и взрослых, в историю, быт, культуру жителей Древнего Рима. Итог экскурсии- полный восторг от увиденного и услышанного, потрясающий интерес и восхищение историей великого государства. Спасибо, Сергей! До сих пор продолжаем обсуждать удивительный Рим:) Всем рекомендуем экскурсию и знакомство! Ещё раз большое спасибо!:) Елена и Андрей
1 октября 2019
Наши экскурсия проходила с великолепным гидом Сергеем ! Не только владеет информацией, но и умеет великолепно ее передать . Получили огромное удовольствие от общения с интересным человеком , который любит и знает историю Рима .
Спасибо огромное за великолепный день !
От всей нашей компании ♥️️🙏♥️️
17 сентября 2019
Огромное спасибо Сергею за экскурсию! Было очень интересно и довольно насыщенно, мы совершенно не устали, слушали и общались с удовольствием. Мы с женой остались довольны и будем рекомендовать друзьям.
1 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась и время пролетело незаметно. Всем от 72 до 9 было интересно. Сергей умел заинтересовать, поддержать разговор, ответить на вопросы. Если честно, то я боялась, что 2.5 часа будет слишком много и занудно, оказалось интересно и увлекательно! Отличный гид! Рекомендуем!
28 августа 2019
Все очень понравилось. Спасибо Сергею!
27 августа 2019
Сергей молодец: всем, всключая нашу 7-летнюю дочь, очень было интересно. Единственный совет, если возможно, это как-то избежать очереди на вход в Колизей - мы стояли больше 1.5 часа. Всё это время Сергей рассказывал, но на Форум и Палатинский холм времени практически не осталось.
Ещё 72 отзыва

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