Что вас ожидает

Философский камень в опасности.

Легендарному сыщику Дейлу Куперу нужна помощь: разведка донесла, что в город прибыл опасный, неуловимый и талантливый мистер Рипли. На этот раз гений аферизма подбирается к философскому камню, рецепт которого, по преданию, хранится у главы ордена Иезуитов — Черного папы. Вам предстоит помешать хитрому замыслу, распутать клубок городских секретов и спасти артефакт. Никаких загадок на знание фактов: ваши главные помощники — логика, наблюдательность и кураж.

Изнанка Рима, о которой вы не догадывались

Команде сыщиков придется на время забыть о банальном осмотре достопримечательностей и бросить все силы на поиск преступника. Рипли — гедонист, эстет и знаток Рима, поэтому для его поимки будьте готовы оказаться в римских кулуарах и аутентичных пространствах, которые скрываются за непримечательными фасадами старинных палаццо.

Встреча с детективом назначена на piazza Cavour — главной площади масонского района Рима. Мы скоротаем время за разговорами об итальянском масонстве и его архитектурных «приветах» на улицах Рима.

Затем вам предстоит знакомство с антикварным кварталом Рима, переполненные всякой всячиной лавки которого живут своей тайной жизнью и не так просты, как кажутся на первый взгляд.

После этого расследование, вероятно, забросит нас в окрестности Пантеона: решая логические задания, не забудем отдать должное памятнику Древнего Рима.

В финале приключения исследуем иезуитскую церковь, где вы не только расставите последние точки над i в деле Рипли, но и откроете историю самого таинственного и неоднозначного ордена католической церкви.

Кому подойдет квест

Искателям потайных уголков Рима, авантюристам, любителям логических задач и нетривиальных маршрутов

Организационные детали