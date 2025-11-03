35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Рим для любопытных

Погрузитесь в тайны Рима, от апельсинового сада до балкона Наполеона. Уникальные истории и секретные виды ждут вас
Позвольте себе вильнуть в сторону от протоптанных маршрутов и увидеть другой, необычный Рим.

Путешественники откроют для себя розы, спрятанные от глаз прохожих, загадают желание у мощей Святого Валентина и посмотрят через
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замочную скважину на три государства.

На прогулке можно отыскать балкончик, где мама Наполеона пила кофе, и балкон, где выступал Муссолини.

В уютном апельсиновом саду открываются великолепные виды на Рим, а античные руины стали домом для римских котов. Узнайте, как римляне использовали Уста Истины, и посмотрите на Колизей с секретного ракурса

5
81 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌹 Уникальные уголки Рима
  • 🔑 Секретные виды и ракурсы
  • 🏛️ Истории вне путеводителей
  • 🐱 Античные руины и римские коты
  • 🗿 Говорящие статуи и тайны
Рим для любопытных
Рим для любопытных
Рим для любопытных

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Необычные уголки Вечного города

Вы полюбуетесь тысячами прекрасных роз, которые спрятаны от глаз прохожих.
Загадаете любовное желание у мощей Святого Валентина и посмотрите через замочную скважину, в которую видно сразу 3 государства.
Отыщете балкончик, на котором мама Наполеона попивала кофе, и балкон, где выступал с речами Муссолини.
Я проведу вас по уютному апельсиновому саду с великолепными видами на Рим, покажу античные руины, где обитают римские коты,
И расскажу, как раньше римляне использовали Уста Истины, которые запомнились поклонникам фильма «Римские каникулы».

Другая сторона античности

На прогулке я поделюсь с вами фактами, которые не пишут в путеводителях.
Вы посмотрите на Колизей с секретного ракурса и выясните, где найти «сороку-воровку» и «вставную челюсть» Рима.
Увидите знаменитую римскую волчицу, первые в мире общественные музеи, античный супермаркет и место, где проходили гладиаторские бои.
А ещё — познакомитесь с говорящими статуями, посмотрите на последнюю работу Микеланджело и посетите место, где убили Юлия Цезаря.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3930 туристов
Меня зовут Мария. Более 5 лет я проработала гидом-сопровождающим в Европе, и Рим пленил меня окончательно и бесповоротно. Я профессиональный историк и сейчас изучаю историю искусств в Риме. Думаю, гид
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— это лучшая работа в мире, потому что делиться тем, что любишь, приносит огромное удовольствие и радость! Моя главная задача — чтобы вы уехали из Рима влюблёнными в этот потрясающий город, поэтому каждая наша прогулка — как встреча друзей, с которыми можно поделиться самым дорогим и близким сердцу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
80
4
1
3
2
1
Наталья
Спасибо Марии за познавательную экскурсию) рекомендую.
Спасибо Марии за познавательную экскурсию) рекомендую.
Спасибо Марии за познавательную экскурсию) рекомендую.
Спасибо Марии за познавательную экскурсию) рекомендую.
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О
Мария отличный экскурсовод, эксперт в своей сфере. образование историческое, поэтому много интересных деталей и погружение в среду
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Е
Мария очень профессионально провела тур, поражающие знания и манера изложения материала, похоже что она знает Рим лучше чем Google! Небольшие входы в здания оказываются красивыми частными дворцами. Каждая статуя оживает когда Мария рассказывает о ней! Спрашивайте- не стесняйтесь, получите увлекательный и информативный ответ! Лучший гид в моем (очень широком) опыте путешествий! И еще и супер фотограф!
Мария очень профессионально провела тур, поражающие знания и манера изложения материала, похоже что она знает Рим
Мария очень профессионально провела тур, поражающие знания и манера изложения материала, похоже что она знает Рим
Мария очень профессионально провела тур, поражающие знания и манера изложения материала, похоже что она знает Рим
Мария очень профессионально провела тур, поражающие знания и манера изложения материала, похоже что она знает Рим
Мария очень профессионально провела тур, поражающие знания и манера изложения материала, похоже что она знает Рим
Мария очень профессионально провела тур, поражающие знания и манера изложения материала, похоже что она знает Рим
Мария очень профессионально провела тур, поражающие знания и манера изложения материала, похоже что она знает Рим
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Natali
Благодарю за экскурсию Марию.
Было интересно и занимательно.
Много интересных историй и неизвестных фактов.
Я даже начала немного разбираться в архитектуре.
Благодарю за экскурсию Марию.
Благодарю за экскурсию Марию.
Благодарю за экскурсию Марию.
Благодарю за экскурсию Марию.
Благодарю за экскурсию Марию.
Благодарю за экскурсию Марию.
Благодарю за экскурсию Марию.
Благодарю за экскурсию Марию.+1
Благодарю за экскурсию Марию.
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Т
великолепная экскурсия!! мы и прогулялись по центру, и поднимались на смотровые площадки с захватывающим видом на Рим. Ольга супер профи, смогла не только увлечь основным содержанием, но и ответить на все вопросы, которых у нас было огромное количество, и про историю, и про обычную жизнь в Италии. всем рекомендую, было оч круто.
великолепная экскурсия!! мы и прогулялись по центру, и поднимались на смотровые площадки с захватывающим видом на
великолепная экскурсия!! мы и прогулялись по центру, и поднимались на смотровые площадки с захватывающим видом на
великолепная экскурсия!! мы и прогулялись по центру, и поднимались на смотровые площадки с захватывающим видом на
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Виктория
Мария прекрасный, знающий и любящий свое дело экскурсовод. Рассказ очень хорошо выстроен, не возникает путаницы фактов-имен-дат, как иногда бывает на неудачных экскурсиях. Мария отлично разбирается в том, о чем рассказывает и отвечает на уточняющие вопросы, так что понятно, что владеет информацией не поверхностно. Отличная экскурсия и очень интересные места без толп туристов. Спасибо!
Мария прекрасный, знающий и любящий свое дело экскурсовод. Рассказ очень хорошо выстроен, не возникает путаницы фактов-имен-дат,
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