35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Необычные уголки Вечного города

Вы полюбуетесь тысячами прекрасных роз, которые спрятаны от глаз прохожих.

Загадаете любовное желание у мощей Святого Валентина и посмотрите через замочную скважину, в которую видно сразу 3 государства.

Отыщете балкончик, на котором мама Наполеона попивала кофе, и балкон, где выступал с речами Муссолини.

Я проведу вас по уютному апельсиновому саду с великолепными видами на Рим, покажу античные руины, где обитают римские коты,

И расскажу, как раньше римляне использовали Уста Истины, которые запомнились поклонникам фильма «Римские каникулы».

Другая сторона античности

На прогулке я поделюсь с вами фактами, которые не пишут в путеводителях.

Вы посмотрите на Колизей с секретного ракурса и выясните, где найти «сороку-воровку» и «вставную челюсть» Рима.

Увидите знаменитую римскую волчицу, первые в мире общественные музеи, античный супермаркет и место, где проходили гладиаторские бои.

А ещё — познакомитесь с говорящими статуями, посмотрите на последнюю работу Микеланджело и посетите место, где убили Юлия Цезаря.