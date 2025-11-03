35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Позвольте себе вильнуть в сторону от протоптанных маршрутов и увидеть другой, необычный Рим.
Путешественники откроют для себя розы, спрятанные от глаз прохожих, загадают желание у мощей Святого Валентина и посмотрят через
Путешественники откроют для себя розы, спрятанные от глаз прохожих, загадают желание у мощей Святого Валентина и посмотрят через
5 причин купить эту экскурсию
- 🌹 Уникальные уголки Рима
- 🔑 Секретные виды и ракурсы
- 🏛️ Истории вне путеводителей
- 🐱 Античные руины и римские коты
- 🗿 Говорящие статуи и тайны
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Необычные уголки Вечного города
Вы полюбуетесь тысячами прекрасных роз, которые спрятаны от глаз прохожих.
Загадаете любовное желание у мощей Святого Валентина и посмотрите через замочную скважину, в которую видно сразу 3 государства.
Отыщете балкончик, на котором мама Наполеона попивала кофе, и балкон, где выступал с речами Муссолини.
Я проведу вас по уютному апельсиновому саду с великолепными видами на Рим, покажу античные руины, где обитают римские коты,
И расскажу, как раньше римляне использовали Уста Истины, которые запомнились поклонникам фильма «Римские каникулы».
Другая сторона античности
На прогулке я поделюсь с вами фактами, которые не пишут в путеводителях.
Вы посмотрите на Колизей с секретного ракурса и выясните, где найти «сороку-воровку» и «вставную челюсть» Рима.
Увидите знаменитую римскую волчицу, первые в мире общественные музеи, античный супермаркет и место, где проходили гладиаторские бои.
А ещё — познакомитесь с говорящими статуями, посмотрите на последнюю работу Микеланджело и посетите место, где убили Юлия Цезаря.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3930 туристов
Меня зовут Мария. Более 5 лет я проработала гидом-сопровождающим в Европе, и Рим пленил меня окончательно и бесповоротно. Я профессиональный историк и сейчас изучаю историю искусств в Риме. Думаю, гид
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 81 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо Марии за познавательную экскурсию) рекомендую.
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О
Мария отличный экскурсовод, эксперт в своей сфере. образование историческое, поэтому много интересных деталей и погружение в среду
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Е
Мария очень профессионально провела тур, поражающие знания и манера изложения материала, похоже что она знает Рим лучше чем Google! Небольшие входы в здания оказываются красивыми частными дворцами. Каждая статуя оживает когда Мария рассказывает о ней! Спрашивайте- не стесняйтесь, получите увлекательный и информативный ответ! Лучший гид в моем (очень широком) опыте путешествий! И еще и супер фотограф!
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Благодарю за экскурсию Марию.
Было интересно и занимательно.
Много интересных историй и неизвестных фактов.
Я даже начала немного разбираться в архитектуре.
Было интересно и занимательно.
Много интересных историй и неизвестных фактов.
Я даже начала немного разбираться в архитектуре.
+1
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Т
великолепная экскурсия!! мы и прогулялись по центру, и поднимались на смотровые площадки с захватывающим видом на Рим. Ольга супер профи, смогла не только увлечь основным содержанием, но и ответить на все вопросы, которых у нас было огромное количество, и про историю, и про обычную жизнь в Италии. всем рекомендую, было оч круто.
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Мария прекрасный, знающий и любящий свое дело экскурсовод. Рассказ очень хорошо выстроен, не возникает путаницы фактов-имен-дат, как иногда бывает на неудачных экскурсиях. Мария отлично разбирается в том, о чем рассказывает и отвечает на уточняющие вопросы, так что понятно, что владеет информацией не поверхностно. Отличная экскурсия и очень интересные места без толп туристов. Спасибо!
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