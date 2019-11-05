35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Необычные уголки Вечного города
На нашей прогулке вам откроется другой Рим: непредсказуемый, романтичный, загадочный! Вы увидите тысячи прекрасных роз, спрятанных от глаз прохожих, загадаете любовное желание у мощей Святого Валентина и посмотрите через замочную скважину, в которую видно сразу 3 государства. Увидите балкончик, на котором мама Наполеона попивала кофе, и балкон, на котором выступал с речами Муссолини. Я проведу вас по уютному апельсиновому саду с великолепными видами на Рим, покажу античные руины, где обитают римские коты, и расскажу, как раньше римляне использовали Уста Истины, которые запомнились поклонникам фильма «Римские каникулы».
Другая сторона античности
На прогулке я расскажу вам о Риме и римлянах факты, которые не пишут в путеводителях! Вы посмотрите на Колизей с секретного ракурса и узнаете, где найти «сороку-воровку» и «вставную челюсть» Рима. Увидите знаменитую римскую волчицу, первые в мире общественные музеи, античный супермаркет и место, где проходили первые гладиаторские бои. А еще на прогулке вы познакомитесь с «говорящими статуями», увидите последнюю работу Микеланджело и посетите место, где убили Юлия Цезаря.
Тем, кто уже выполнил «обязательную» программу, увидел культовые достопримечательности Рима и теперь хочет заглянуть в секретные места Вечного города.