35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Позвольте себе вильнуть в сторону от протоптанных туристами маршрутов и увидеть другой, необычный Рим. Кажется, мы знаем о городе все – и про Колизей, и про Пантеон, и про фонтаны Бернини. Я докажу вам, что это не так! Мы пройдем по малоизвестным интереснейшим объектам Рима, которые пока находятся в тени античных шедевров и открываются лишь самым любопытным путешественникам, желающим узнать город по-настоящему!

Что вас ожидает

Необычные уголки Вечного города

На нашей прогулке вам откроется другой Рим: непредсказуемый, романтичный, загадочный! Вы увидите тысячи прекрасных роз, спрятанных от глаз прохожих, загадаете любовное желание у мощей Святого Валентина и посмотрите через замочную скважину, в которую видно сразу 3 государства. Увидите балкончик, на котором мама Наполеона попивала кофе, и балкон, на котором выступал с речами Муссолини. Я проведу вас по уютному апельсиновому саду с великолепными видами на Рим, покажу античные руины, где обитают римские коты, и расскажу, как раньше римляне использовали Уста Истины, которые запомнились поклонникам фильма «Римские каникулы».

Другая сторона античности

На прогулке я расскажу вам о Риме и римлянах факты, которые не пишут в путеводителях! Вы посмотрите на Колизей с секретного ракурса и узнаете, где найти «сороку-воровку» и «вставную челюсть» Рима. Увидите знаменитую римскую волчицу, первые в мире общественные музеи, античный супермаркет и место, где проходили первые гладиаторские бои. А еще на прогулке вы познакомитесь с «говорящими статуями», увидите последнюю работу Микеланджело и посетите место, где убили Юлия Цезаря.

Кому подойдет эта экскурсия

Тем, кто уже выполнил «обязательную» программу, увидел культовые достопримечательности Рима и теперь хочет заглянуть в секретные места Вечного города.