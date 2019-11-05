35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Отвлекитесь от путеводителей и познакомьтесь с секретными уголками Вечного города!

Мария
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Мария – ваш гид
Позвольте себе вильнуть в сторону от протоптанных туристами маршрутов и увидеть другой, необычный Рим. Кажется, мы знаем о городе все – и про Колизей, и про Пантеон, и про фонтаны Бернини. Я докажу вам, что это не так! Мы пройдем по малоизвестным интереснейшим объектам Рима, которые пока находятся в тени античных шедевров и открываются лишь самым любопытным путешественникам, желающим узнать город по-настоящему!
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
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У этой экскурсии35 отзывов
5
Рим для любопытных
Рим для любопытных

Что вас ожидает

Необычные уголки Вечного города
На нашей прогулке вам откроется другой Рим: непредсказуемый, романтичный, загадочный! Вы увидите тысячи прекрасных роз, спрятанных от глаз прохожих, загадаете любовное желание у мощей Святого Валентина и посмотрите через замочную скважину, в которую видно сразу 3 государства. Увидите балкончик, на котором мама Наполеона попивала кофе, и балкон, на котором выступал с речами Муссолини. Я проведу вас по уютному апельсиновому саду с великолепными видами на Рим, покажу античные руины, где обитают римские коты, и расскажу, как раньше римляне использовали Уста Истины, которые запомнились поклонникам фильма «Римские каникулы».

Другая сторона античности
На прогулке я расскажу вам о Риме и римлянах факты, которые не пишут в путеводителях! Вы посмотрите на Колизей с секретного ракурса и узнаете, где найти «сороку-воровку» и «вставную челюсть» Рима. Увидите знаменитую римскую волчицу, первые в мире общественные музеи, античный супермаркет и место, где проходили первые гладиаторские бои. А еще на прогулке вы познакомитесь с «говорящими статуями», увидите последнюю работу Микеланджело и посетите место, где убили Юлия Цезаря.

Кому подойдет эта экскурсия

Тем, кто уже выполнил «обязательную» программу, увидел культовые достопримечательности Рима и теперь хочет заглянуть в секретные места Вечного города.

Рим для любопытных
Рим для любопытных
Рим для любопытных
Рим для любопытных
Рим для любопытных

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Меня зовут Мария. Проработав более 5 лет гидом-сопровождающим в Европе, Рим пленил меня окончательно и бесповоротно. Я профессиональный историк и сейчас изучаю историю искусств в Риме. Думаю, гид – это лучшая работа в мире, потому что делиться тем, что любишь приносит огромное удовольствие и радость! Моя главная задача – чтобы вы уехали из Рима влюбленными в этот потрясающий город, поэтому каждая наша прогулка как встреча друзей, с которыми можно поделиться самым дорогим и близким сердцу!
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35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 ноября 2019
Мария прекрасный экскурсовод! С поставленным голосом, любовью к городу, знает очень много интересных фактов! Она провела нас по множеству удивительным нетуристическим местам, без неё мы столько бы не увидели! С удовольствием со следующим приездом придём на остальные маршруты Марии!
12 октября 2019
До этого несколько раз пыталась попасть к Марии на экскурсию, но не складывалось. В этот раз(23го сентября) всё сложилось и мы ни разу не пожалели, хотя в этот день мы с подругой были очень уставшими. Очень понравилось! Интересно, содержательно, познавательно и всё по делу! Мария профессионал своего дела! За неделю в Италии у нас было 6 экскурсоводов и Мария самый строгий (в хорошем смысле) и самый наш любимый экскурсовод! Надеюсь, что не смотря на этот комментарий удастся попасть к ней ещё в дальнейшем! :)
19 сентября 2019
В Риме были не первый раз, но узнали 1001 новый факт об этом городе. И все благодаря Марии. Время пролетело очень быстро, хотелось еще и еще. Всем рекомендую.
18 сентября 2019
Экскурсия превзошла все ожидания!!!! Мы много путешествуем и имеем опыт работы с гидами, но Мария просто великолепна!!!!! Мария, спасибо огромное!!!!
7 июля 2019
Спасибо огромное Марии за экскурсию "Рим для любопытных"! Очень грамотно продуман маршрут, увлекательный рассказ и приятное общение с гидом сразу помогли сразу влюбиться в красоту этого города!!! И даже дождик не мешал экскурсии, тем более Мария предупредила заранее о прогнозе погоды. И розы на Авентинском холме с каплями после дождя очаровали своей красотой и ароматом. С удовольствием рассказываем про эту экскурсию и рекомендуем друзьям-путешественникам.
Александр
26 июня 2019
Мария - очень великолепный и эрудированный гид! Очень круто всё!Рекомендую!
21 мая 2019
Начну с того, что Мария - отличный ГИД. Экскурсия построена грамотно, материал передается в доступной форме, все маленькие нюансы, которые делают экскурсию комфортной присутствуют (как гид, я их замечала и отмечала про себя). Маршрут очень интересный, сочетает в себе и историю и факты и легенды и просто визуальную красоту...
В общем, МОЛОДЕЦ!!! Было замечательно, уже хотим приехать снова и несомненно будем снова заказывать экскурсии у Марии.
Спасибо!
17 мая 2019
Мария - лучший гид в Риме и одна из лучших гидов, которых мы встречали в наших многочисленных поездках в разных частях света. Маршрут экскурии прекрасно структурирован. Темп оптимальный, без беготни и в то же время без ненужных пауз. Марию отличает великолепная дикция, очень четко и логично выстроенная речь . Она внимательно слушает вопросы туристов и возвращается к ним, не прерывая логики рассказа. Мы встречали на пути непредвиденные препятствия и Мария быстро перестроила маршрут, так, что мы не почуствовали неудобства. Профессионализм Марии прекрасно сочетается с обаянием и легкостью в общении. Мы с удовольствием встретимся с Марией снова на новых экскурсиях
8 мая 2019
Экскурсия прошла отлично. С Марией около 4 часов пролетели незаметно. С удовольствием рекомендую всем.
25 марта 2019
Экскурсия очень понравилась! Мария интересно, доступно и со знанием дела преподнесла материал. Время пролетело незаметно😊, за что ей огромное спасибо!
Ещё 25 отзывов

Мария проводит ещё 2 экскурсии

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