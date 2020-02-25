131 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Веселая и познавательная интерактивная прогулка для всей семьи

Марина
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Марина – представитель гидов
Вас ждет легкое и увлекательное приключение в мир Древнего Рима, вы познакомитесь с историей знаменитой цивилизации, узнаете о Вечном городе и его знаменитых жителя.

Вас ждут интересные творческие задания, красочный мультик, тайные смотровые площадки и вкусная «дозаправка» в виде мороженого.

А еще вам предстоит спасти мальчика из прошлого и изменить ход истории!
155 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у питьевого фонтана "Шишки" на площади Венеция
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У этой экскурсии131 отзыв
4.97
Экскурсия-квест по Риму для детей
Экскурсия-квест по Риму для детей

Что вас ожидает

Нескучный и насыщенный квест
Мы подготовили для вас красочный мультфильм, секретные материалы, 8 творческих заданий, карту Древнего и современного Рима, интересные видеоматериалы и выделенную линию для связи с прошлым! 

Интересные задания и игры
Вы поиграете в любимые игры детей в Древнем Риме, разгадаете загадки мальчика из прошлого, устроите фотоохоту на животных, научитесь ориентироваться по Древней карте, посетите тайные обзорные площадки, увидите и сопоставите Древний и современный Рим. Съедите фантастически вкусное мороженое, посмеетесь и получите невероятное удовольствие от прогулки!

Полезные знания о Древнем Риме
Вы узнаете, почему история Древнего Рима так важна для нас; какими достижениями древнеримской цивилизации мы пользуемся сейчас; где жили, чем питались, что любили делать и где бывать римляне 2000 лет тому назад; как выглядел Рим, кто им управлял и чем прославились его знаменитые жители. 

Продуманный маршрут экскурсии
Вы увидите или посетите все главные достопримечательности Рима: Римский Форум, площадь Венеции, обзорную площадку с красивым видом на Рим, Колизей, Капитолийскую площадь, Пантеон, площадь Арджентина и площадь Навона.

Кому подходит экскурсия

Детям от 7 до 12 лет, а также родителям, кто любит приключения.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой русский гид-аниматор из нашей команды.

Что включено в стоимость экскурсии

  • Организация и проведение экскурсии-квеста
  • Творческие задания, видеоматериалы, карты, шпионские устройства и увеличительные стекла (где требуется) – все, что может понадобится для выполнения заданий юному секретному агенту.
  • Приятный сюрприз-подарок в конце квеста.

Что не включено в стоимость

  • Мороженое и остановки на «дозаправку» юного агента
Экскурсия-квест по Риму для детей
Экскурсия-квест по Риму для детей
Экскурсия-квест по Риму для детей
Экскурсия-квест по Риму для детей
Экскурсия-квест по Риму для детей
Экскурсия-квест по Риму для детей
Экскурсия-квест по Риму для детей
Экскурсия-квест по Риму для детей
Экскурсия-квест по Риму для детей
Экскурсия-квест по Риму для детей
Экскурсия-квест по Риму для детей
Экскурсия-квест по Риму для детей
Экскурсия-квест по Риму для детей
Экскурсия-квест по Риму для детей
Экскурсия-квест по Риму для детей
Экскурсия-квест по Риму для детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у питьевого фонтана "Шишки" на площади Венеция.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Наша команда гидов специализируется на необычных экскурсиях-квестах. Экскурсия-квест — это увлекательное приключение + экскурсия = в своем темпе, в своей компании, весело и познавательно. Вы сами разгадываете и узнаете историю и необычные места города. Вы исследуете город, как и когда удобно вам. Нет спешки и привязанности ко времени. Квест — это захватывающая игра, главным героем которого являетесь вы сами! Ну и конечно, вы отыщите место, где спрятаны Сокровища (и приятный сюрприз в конце каждого квеста от нашей команды!). Отдыхайте вместе с нами так, как умеют отдыхать только итальянцы!
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131 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

25 февраля 2020
Всем кто с детьми первый или второй или даже третий - четвёртый раз в Риме, дети будут просто вивосторге ! Светлана очень большой молодец и может чудесно обращаться с детьми !
Елена
24 февраля 2020
Хочу сказать большое спасибо за экскурсию для моих детей 6 и 13 лет. Интересно, увлекательно и тщательно организованно! Отличная подача информации для детей!
23 февраля 2020
Отличный и познавательный квест для взрослых и детей!
20 февраля 2020
Светлана замечательный экскурсовод, было очень интересно и нам и семилетней дочке. Непременно порекомендую друзьям! В следующий раз, когда будем в Риме, очень надеемся на экскурсию в этом же формате. Спасибо!
18 февраля 2020
Это была просто невероятная экскурсия!! Экскурсовод Светлана выше всяких похвал!! Вовлесенная, заинтересованная, отвечает на все детские вопросы, даже самые каверзные) Что может быть лучше доя семилетнего мальчишки, чем игра в тайных агентов, во время которой ребёнок как бы невзначай узнает массу полезной информации по истории Рима, древнего и современного. За 4 часа экскурсии сын не устал ни капли и даже немного пасстроился, что приключение закончилось
16 февраля 2020
Все супер. Детям 4 и 7 лет, понравилось, вовлечены были максимально, все запомнили.
Взрослым тоже интересно - вроде стандартные туристические места, но с необычного ракурса.
Ксения молодец!
12 января 2020
Замечательная концепция. Нашему ребенку (6 лет) очень понравилось. Ксения - увлекательный рассказчик. Ее знание Рима (древнего и современного) выше всяких похвал.
8 января 2020
Огромное спасибо гиду Ксении! Это было замечательно! Наша группа была разновозрастная (от 6 до 60). И мы все в восторге! С эрудированным и остроумным гидом Ксенией было легко и интересно. Она смогла в увлекательной и доступной форме с элементами игры в секретного агента пробудить интерес к истории Рима у ребёнка. И для нас взрослых эта экскурсия стала настоящим открытием Вечного города. Также спасибо Ксении за рекомендации других мест, которые можно посетить с ребёнком в Риме!
7 января 2020
Если есть экскурсии, на которые нужно ходить с детьми, то это она),
Моей дочке 10, и ей очень понравилось. Было интересно и информация предлагалась в очень необычном формате. Экскурсия интерактивная, не пересыщенная историческими фактами - я бы сказала, что рассказывали ровно столько, сколько готов впитать и воспринять ребенок.

Маршрут также был детально и очень грамотно продуман. Никаких лишних движений. Меня поразил уровень подготовки и продуманности мелочей - конвертики с заданиями. Задания напечатаны на красивой бумаге. Не так, как бывает обычно, что формально исполнено. Видно, что организовано с душой.

Гид Ксения очень приятная и комфортная. С дочкой быстро нашла общий язык. Спасибо ей большое за чудесно проведённое вместе время.

P.S. Я могу судить только по своим детям, но, на мой взгляд, экскурсия идеально подходит детям от 8 до 11. Старше уже будет слишком по-детски.
5 января 2020
Экскурсию проводила Ксения! Экскурсия с элементами интерактива, интересный формат. Очень понравилось и взрослым и, главное, 10 летней дочери. По приезду домой собралась сделать презентацию по истории древнего Рима в школе) Ксения молодец, все рассказала на доступном языке с конкурсами, сюрпризами и подарком) после дали очень полезную информацию по организации дальнейшего времяпрепровождения в Риме. в следующий приезд обратимся именно к этим ребятам за другой экскурсией.
Ещё 121 отзыв

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