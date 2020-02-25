131 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Нескучный и насыщенный квест

Мы подготовили для вас красочный мультфильм, секретные материалы, 8 творческих заданий, карту Древнего и современного Рима, интересные видеоматериалы и выделенную линию для связи с прошлым!

Интересные задания и игры

Вы поиграете в любимые игры детей в Древнем Риме, разгадаете загадки мальчика из прошлого, устроите фотоохоту на животных, научитесь ориентироваться по Древней карте, посетите тайные обзорные площадки, увидите и сопоставите Древний и современный Рим. Съедите фантастически вкусное мороженое, посмеетесь и получите невероятное удовольствие от прогулки!

Полезные знания о Древнем Риме

Вы узнаете, почему история Древнего Рима так важна для нас; какими достижениями древнеримской цивилизации мы пользуемся сейчас; где жили, чем питались, что любили делать и где бывать римляне 2000 лет тому назад; как выглядел Рим, кто им управлял и чем прославились его знаменитые жители.

Продуманный маршрут экскурсии

Вы увидите или посетите все главные достопримечательности Рима: Римский Форум, площадь Венеции, обзорную площадку с красивым видом на Рим, Колизей, Капитолийскую площадь, Пантеон, площадь Арджентина и площадь Навона.

Кому подходит экскурсия

Детям от 7 до 12 лет, а также родителям, кто любит приключения.