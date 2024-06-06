Э Эльвина Рим для ценителей Благодарим Анну за познавательную, интересную экскурсию, порадовал «сюрприз», такие места достойны отдельного внимания и там есть, чем насладиться) В Риме посещали много мест, но Анна открыла новые локации и поделилась важными историческими деталями.

N Nailia Скрытые шедевры Рима Это- то, что я хотела! Узнать новое прекрасное в неспешной и непринужденной прогулке по Риму. Прекрасно! Я получила удовольствие). Спасибо большое Марите! Она - знающая материал, увлеченная своей работой и влюбленная в этот прекрасный город, старающаяся влюбить и вас).

И Ирина Рим с привидениями Супер экскурсия! Интересно и позитивно. Спасибо еще раз Вероника за душевный вечер

Е Ева Рим с необычной стороны Благодарю за увлекательную прогулку, очень понравилось

В Виктория Скрытые шедевры Рима Чудесная экскурсия, очень грамотный и очень приятный экскурсовод. Марита просто очень интересно рассказывала

И Ирина Роскошное римское барокко Спасибо за интересную экскурсию. При посещении Рима, будем обращаться к этому экскурсоводу обязательно.

А Анна Скрытые шедевры Рима Несколько часов с Маритой были сплошным удовольствием: чудесный маршрут, очень глубокие знания, прекрасная подача материала, приоткрывшиеся тайны римских шедевров, базилик, музеев и улочек оставили неизгладимые впечатления. Рекомендую и благодарю!

Е Екатерина Рим с необычной стороны С Ириной было очень интересно! Однозначно рекомендую

Е Евгения На вертолёте над окрестностями Рима Отличный полет, море впечатлений, спасибо