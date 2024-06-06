Уникальный опыт – экскурсии в Риме

Найдено 23 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Риме на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Скрытые шедевры Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
28 отзывов
Скрытые шедевры Рима: эксклюзивное путешествие в прошлое
Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение по потайным уголкам Рима, полное историй и вдохновения
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
185 за всё до 6 чел.
Рим - живая история
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
126 отзывов
Рим - живая история: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Вечному городу: древние руины, церкви и дворцы расскажут о традициях Рима. Погрузитесь в атмосферу ушедших эпох
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
139 за всё до 4 чел.
Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Гладиаторы и легионеры Древнего Рима
Прогулка по Риму с погружением в эпоху Древнего Рима. Узнайте о гладиаторах, легионерах и их роли в истории. Включает посещение Колизея и других знаковых мест
Сегодня в 13:00
10 июня в 17:00
335 за всё до 4 чел.
Рим с привидениями
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Рим с привидениями
Духи императоров, палачей, аристократов и пап и их увлекательные легенды на улицах вечерней столицы
13 июня в 20:00
14 июня в 20:00
105 за всё до 5 чел.
Тайны и легенды 5 районов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
116 отзывов
Тайны и легенды Рима: путешествие по 5 историческим районам
Погрузитесь в атмосферу Рима, узнайте уникальные истории и легенды, скрытые от туристических глаз
Начало: Piazza Venezia
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
135 за всё до 4 чел.
Конная прогулка в Вечном городе
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Конная прогулка в Вечном городе: Аппиева дорога и парк Каффареле
Погрузитесь в атмосферу Рима, отправившись в незабываемую конную прогулку по исторической Аппиевой дороге и живописному парку Каффареле
Начало: Метро Colli Albani
10 июня в 10:30
14 июня в 10:00
134 за всё до 4 чел.
Рим с необычной стороны
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
13 отзывов
Рим с необычной стороны
Открыть зеленый «оазис» в центре, побывать в мистической церкви, выпить кофе в мастерской скульптора
Начало: В районе метро Фламинио
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:00
25 июня в 09:00
27 июня в 09:00
30 за человека
Роскошное римское барокко
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Экскурсия по барочному Риму: от пьяцца дель Пополо до пьяцца Навона
Откройте великолепие барочного Рима: уникальная архитектура, истории архитекторов и живописные уголки города
10 июня в 15:00
12 июня в 10:00
96 за всё до 5 чел.
По Риму на трамвае
🚶 Пешая
🚋 На трамвае
Индивидуальная
4 часа
75 отзывов
По Риму на трамвае
Все прелести разных районов города на альтернативной экскурсии
Начало: На Площади дель Пополо
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
127 за всё до 5 чел.
Один день из жизни Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
42 отзыва
Один день из жизни Рима: погружение в атмосферу города
Присоединяйтесь к уникальной прогулке по Риму, где история сочетается с живым духом города
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
163 за всё до 4 чел.
Кино-сны или 1½ день с Феллини
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Кино-сны или 1½ день с Феллини
Рим кинематографический - по атмосферным местам знаменитого итальянского режиссера и его персонажей
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 130 за всё до 5 чел.
Рим глазами местных жителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Рим глазами местных жителей
Пройти по знаковым и секретным местам и почувствовать уютную городскую атмосферу
Начало: В историческом центре Рима
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
300 за всё до 5 чел.
В лабиринте Вечного города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
В лабиринте Вечного города
Познакомиться с аутентичными красотами Рима
Сегодня в 09:30
11 июня в 08:30
130 за всё до 4 чел.
Шопотерапия в Риме
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Эксклюзивный шопинг в Риме: аутлеты Castelli Romani и Valmontone
Искусство моды и дизайна в Риме: погрузитесь в мир шопинга с эксклюзивной экскурсией по лучшим аутлетам
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Любимые бары жителей Рима: пароли, ром и «Камасутра»
Весёлая и небанальная прогулка по питейным местам города, скрытым от глаз туристов
Начало: У Ponte Sisto
10 июня в 19:00
11 июня в 19:30
300 за всё до 6 чел.
На вертолёте над окрестностями Рима
🚁 На вертолёте
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
На вертолёте над окрестностями Рима
Полюбоваться красивыми виллами, бескрайними полями и старинными деревушками с высоты птичьего полёта
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
600 за всё до 2 чел.
Рим для кофеманов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Рим для кофеманов
Пройти по лучшим римским кофейням в компании профессионального бариста
Начало: на Piazza di Sant’Eustachio
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Мой Рим: дух благородной роскоши
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Мой Рим: дух благородной роскоши
Авторская прогулка-погружение для истинных эстетов, гедонистов и исследователей города
2 сен в 09:30
3 сен в 09:30
270 за всё до 5 чел.
Рим для ценителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Рим для ценителей
Секретная библиотека, оптические иллюзии Борромини и древняя аптека с коллекцией ядов
2 сен в 09:30
3 сен в 09:30
270 за всё до 6 чел.
Женщины Вечного города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Женщины Вечного города
Королевы, модницы, куртизанки и домохозяйки - увлекательные истории римлянок всех сословий и времен
Начало: У Арки Императора Константина
11 июня в 10:30
12 июня в 16:00
150 за всё до 6 чел.
Магия детства и мир моды
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Магия детства и мир моды
Путешествие в парк аттракционов для взрослых и детей, с заездом в аутлет дизайнерских брендов
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
215 за всё до 4 чел.
Рим с двойным дном: квест-охота для эстетов и авантюристов
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Рим с двойным дном: квест-охота для эстетов и авантюристов
Изучить изнанку города, отыскать секретные шедевры и распутать клубок загадок с помощью логики
Начало: В районе Piazza Cavour
2 сен в 12:00
3 сен в 12:00
180 за всё до 2 чел.
Искусство шопинга в Риме
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Искусство шопинга в Риме: эксклюзивный тур по бутикам
Откройте для себя мир римской моды и шопинга с экспертами, которые поделятся уникальными знаниями и историями
Начало: На Piazza del Poppolo
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
280 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльвина
    6 июня 2024
    Рим для ценителей
    Благодарим Анну за познавательную, интересную экскурсию, порадовал «сюрприз», такие места достойны отдельного внимания и там есть, чем насладиться) В Риме посещали много мест, но Анна открыла новые локации и поделилась важными историческими деталями.
  • N
    Nailia
    2 июня 2024
    Скрытые шедевры Рима
    Это- то, что я хотела! Узнать новое прекрасное в неспешной и непринужденной прогулке по Риму. Прекрасно! Я получила удовольствие). Спасибо большое Марите! Она - знающая материал, увлеченная своей работой и влюбленная в этот прекрасный город, старающаяся влюбить и вас).
    Это- то, что я хотела!Это- то, что я хотела!Это- то, что я хотела!Это- то, что я хотела!
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Рим с привидениями
    Супер экскурсия! Интересно и позитивно. Спасибо еще раз Вероника за душевный вечер
  • Е
    Ева
    27 мая 2024
    Рим с необычной стороны
    Благодарю за увлекательную прогулку, очень понравилось
  • В
    Виктория
    25 мая 2024
    Скрытые шедевры Рима
    Чудесная экскурсия, очень грамотный и очень приятный экскурсовод. Марита просто очень интересно рассказывала
  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Роскошное римское барокко
    Спасибо за интересную экскурсию. При посещении Рима, будем обращаться к этому экскурсоводу обязательно.
  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Скрытые шедевры Рима
    Несколько часов с Маритой были сплошным удовольствием: чудесный маршрут, очень глубокие знания, прекрасная подача материала, приоткрывшиеся тайны римских шедевров, базилик, музеев и улочек оставили неизгладимые впечатления. Рекомендую и благодарю!
  • Е
    Екатерина
    18 мая 2024
    Рим с необычной стороны
    С Ириной было очень интересно! Однозначно рекомендую
    С Ириной было очень интересно! Однозначно рекомендуюС Ириной было очень интересно! Однозначно рекомендуюС Ириной было очень интересно! Однозначно рекомендую
  • Е
    Евгения
    5 мая 2024
    На вертолёте над окрестностями Рима
    Отличный полет, море впечатлений, спасибо
  • И
    Игорь
    4 мая 2024
    На вертолёте над окрестностями Рима
    Всё организовано прекрасно. Изумительная атмосфера. Спасибо организаторам!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Уникальный опыт»

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  8. Район Трастевере
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  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 23 экскурсии от 30 до 600. Туристы уже оставили гидам 563 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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