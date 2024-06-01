Экскурсии с элементами квеста в Риме

Найдено 15 экскурсий в категории «Квесты» в Риме на русском языке, цены от €150, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия-квест по Риму для детей
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
205 отзывов
Детский квест по Риму: история и развлечения в одном туре
Увлекательная экскурсия-квест по Риму для детей с заданиями, картой Древнего Рима, видеоматериалами и вкусным мороженым. Подходит для детей от 7 до 12 лет
Начало: У Колизея
«Организация и проведение экскурсии-квеста»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 5 чел.
Квест-приключение «Загадочный Рим»
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
3 часа
28 отзывов
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Познакомиться с Римом и окунуться в его атмосферу, выполняя интересные логические задания
Начало: У колонны Марка Аврелия
«Чтобы пройти этот квест и познакомиться с историей Рима, совсем не обязательно обладать фундаментальными знаниями — достаточно лишь проявить находчивость и внимание к деталям»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест для детей «Формула Италии»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
2 отзыва
Экскурсия-квест для детей «Формула Италии»
Вывести формулу страны, гуляя по красивым местам, разгадывая загадки и совершая неожиданные открытия
Начало: На piazza del Popolo
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
220 за всё до 5 чел.
Квест в Колизее для детей и взрослых
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2.5 часа
1 отзыв
Квест-приключение в Колизее: история оживает
Исследуйте Колизей в увлекательном квесте, где история Древнего Рима оживает в игровой форме для всей семьи
Начало: Возле Колизея
«Получит приятный подарок-сюрприз в конце квеста»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 5 чел.
Детская обзорная экскурсия по городу «История Древнего Рима»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
7 отзывов
Детская обзорная экскурсия по городу «История Древнего Рима»
Начало: У колонны Траяна
«Экскурсия проходит в формате квеста»
Расписание: ежедневно в 9:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
190 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест «Ангелы и демоны»: тайны Ватикана
🚶 Пешая
Квест
3 часа
11 отзывов
Экскурсия-квест «Ангелы и демоны»: тайны Ватикана
Расшифровать символы Ватикана и узнать секреты римских пап, выполняя логические задания
Начало: На площади Святого Петра
«Выполняя различные задания квеста, вы разберетесь в символах христианства, папской власти и Ватикана, а также сможете самостоятельно определять их значение»
Сегодня в 08:00
10 июня в 12:00
250 за всё до 5 чел.
Квест для малышей в Риме «Формула Италии»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Квест для малышей в Риме «Формула Италии»
Начало: Piazza del Popolo
«Приглашаем детей на увлекательный квест»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест в музеях Ватикана для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
2 отзыва
Экскурсия-квест в музеях Ватикана для детей и взрослых
Раскрыть тайны самого маленького государства в мире и запомнить только важное для школы и жизни
Начало: У входа в музеи Ватикана
«В стоимость квеста включены услуги гида-аниматора, карты, ручки, творческие задания, наклейки и приятный сюрприз»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
220 за всё до 5 чел.
Рим с двойным дном: квест-охота для эстетов и авантюристов
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Рим с двойным дном: квест-охота для эстетов и авантюристов
Изучить изнанку города, отыскать секретные шедевры и распутать клубок загадок с помощью логики
Начало: В районе Piazza Cavour
«Легенда квеста: философский камень в опасности»
2 сен в 12:00
3 сен в 12:00
180 за всё до 2 чел.
Детский квест «По следам Леонардо», про историю искусств в Риме
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Детский квест «По следам Леонардо», про историю искусств в Риме
Начало: Капитолийская площадь
«Игровая подача информации без перегруженности историей и датами – вы запомните всё, что узнаете на квесте»
Расписание: ежедневно в 9:30 и 15:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест «Искусство Рима для детей и взрослых»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Экскурсия-квест «Искусство Рима для детей и взрослых»
На время стать детективами и разгадать зашифрованное послание Леонардо да Винчи
Начало: На Капитолийской площади
«Все материалы для квеста и подарок-сюрприз включены в стоимость»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
220 за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия: Тайная миссия в музеях Ватикана
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Квест-экскурсия: Тайная миссия в музеях Ватикана
Начало: Вход в музеи Ватикана (Musei Vaticani)
«Для прохождения квеста не понадобится готовиться заранее, наоборот, пройдя его, можно узнать много нового»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
175 за всё до 5 чел.
Обзорная квест-экскурсия: Назад в будущее
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Обзорная квест-экскурсия: Назад в будущее
Начало: Площадь Навона (Piazza Navona)
«В квесте присутствует интерактивная часть, неожиданные артефакты»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
175 за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия: По следам древнего Римлянина
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Квест-экскурсия: По следам древнего Римлянина
Начало: У Арки Константина (Arco di Costantino)
«Но это еще не всё: выполняя задания квеста, ребята должны будут помочь древнему римлянину вернуться в своё время»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Тайны Рима - экскурсия-квест в стиле книг Дэна Брауна
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
3.5 часа
Тайны Рима - экскурсия-квест в стиле книг Дэна Брауна
Отправиться в увлекательное путешествие по самым волшебным и необычным уголкам Вечного города
Начало: У колонны Марка Аврелия
«Приятный подарок-сюрприз в конце квеста»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
220198 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    1 июня 2024
    Экскурсия-квест по Риму для детей
    Гид Ирина. Рекомендую. Ребенку было очень интересно
  • O
    Olga
    30 мая 2024
    Детская обзорная экскурсия по городу «История Древнего Рима»
    Замечательная экскурсия! Дети, 8 и 9 лет, были очень увлечены рассказами Ольги и ее интересными играми - викторинами. Все было
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    тщательно продумано с большим количеством дополнительных материалов на русском языке (карточки, карты, наклейки, письма, видео ролики и т. д.). Ольга очень знающий и опытный экскурсовод, она могла ответить на все наши вопросы, как детей так и взрослых.

  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    Экскурсия-квест по Риму для детей
    Очень хороший экскурсовод. Быстро и хорошо находит контакт с детьми. Рассказывает историю в доступной и интересной форме для детей. Очень рекомендую эту экскурсию для детей
  • А
    Алексей
    21 мая 2024
    Экскурсия-квест по Риму для детей
    Все замечательно, дети счастливы - а значит и родители.
  • Е
    Екатерина
    1 мая 2024
    Экскурсия-квест для детей «Формула Италии»
    У нас был экскурсовод Ирина, по образованию археолог. Очень интересно рассказывала, сразу видно, что человек любит свое дело. Плюс немаловажно
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    - терпение с нашим 10-летним ёжиком, который иногда перебивал, задавая много смешных вопросов. Ёжик был просто в восторге и не хотел прощаться. Спасибо

  • К
    Катя
    15 апреля 2024
    Экскурсия-квест в музеях Ватикана для детей и взрослых
    Ребенку понравилось. Для нас как родителей была помощь в приобретении билетов и преодолении очереди в музей. Кроме того преимущества посещения
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    музея с гидом неоспоримый факт: гид экономит время, показывает лучшее и самое интересное, проводит вас в любые двери, да и просто приятный человек, который ответит на все ваши вопросы. И дитю не скучно волочиться за вами по бесконечным коридорам музея. Очень советуем экскурсию: практично, максимально эффективно а главное интересно

  • N
    Natalia
    22 февраля 2024
    Экскурсия-квест в музеях Ватикана для детей и взрослых
    Замечательный квест по Ватикану. Увлечь ребенка 8 лет историей папского престола и искусством не так-то просто. Особенно ребенка, которого уже
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    «ушатали» несколько дней предыдущими прогулками по Риму. Но и тут все получилось у Марии. Здорово разобрались с фресками Сикстинской капеллы, справились с разными специальными заданиями в разных залах музеев Ватикана (не раскрываю задания, чтобы было неожиданно, но задания понравились и сыну, и родителям). Восторг, хоть под конец сын устал, но выдержал все до конца и был жутко доволен! Не сомневайтесь, заказывайте эту экскурсию, если вы с детьми!

    Замечательный квест по Ватикану. Увлечь ребенка 8 лет историей папского престола и искусством не так-то простоЗамечательный квест по Ватикану. Увлечь ребенка 8 лет историей папского престола и искусством не так-то просто
  • N
    Natalia
    22 февраля 2024
    Квест в Колизее для детей и взрослых
    Это - бомба! Сын больше всего запомнил именно посещение Колизея и этот квест. Понятно, что для детей Колизей, наверное, раскрывается
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    лучше всего, такие драматические истории, как сказка. Но с этим квестом, с подходом Елены - нашего гида, 2 часа прошли незаметно, хотелось еще))) сын доволен и благодаря заданиям, и историям, и подходу Елены к ребенку. Спасибо! И очень сильно рекомендую. Более того, спасибо за возможность возложить бронирование и покупку билетов на организатора экскурсии, это очень облегчает планирование!

    Это - бомба! Сын больше всего запомнил именно посещение Колизея и этот квест. Понятно, что дляЭто - бомба! Сын больше всего запомнил именно посещение Колизея и этот квест. Понятно, что дляЭто - бомба! Сын больше всего запомнил именно посещение Колизея и этот квест. Понятно, что дляЭто - бомба! Сын больше всего запомнил именно посещение Колизея и этот квест. Понятно, что для
  • Е
    Евгения
    8 января 2024
    Квест-приключение «Загадочный Рим»
    Классный квест, весело, быстро, дети (9 лет и 13 лет) быстро включились в игру. Прошли по новым для нас локациям,
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    церковь капуцинов вообще потрясла всех. Рекомендую после стандартных экскурсий брать. Когда есть уже представление о городе. Очень динамичная информативная прогулка, вернула веру детей в родителей, что экскурсии не только долго и и скучно, но и интересно) спасибо за адаптацию под интересы и хобби каждого участника!

    Классный квест, весело, быстро, дети (9 лет и 13 лет) быстро включились в игру. Прошли поКлассный квест, весело, быстро, дети (9 лет и 13 лет) быстро включились в игру. Прошли поКлассный квест, весело, быстро, дети (9 лет и 13 лет) быстро включились в игру. Прошли по
  • И
    Ирина
    2 января 2024
    Экскурсия-квест для детей «Формула Италии»
    Экскурсию провела чудесный экскурсовод Ксения. Дети просто в восторге. Не экскурсия, а праздник. Информация так потрясающе преподносится, что моментально запоминается. Огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Квесты»

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  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
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