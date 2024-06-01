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церковь капуцинов вообще потрясла всех. Рекомендую после стандартных экскурсий брать. Когда есть уже представление о городе. Очень динамичная информативная прогулка, вернула веру детей в родителей, что экскурсии не только долго и и скучно, но и интересно) спасибо за адаптацию под интересы и хобби каждого участника!