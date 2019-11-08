7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по столице с историком искусств и перейти на другой уровень созерцания Вечного города

Марита
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Марита – ваш гид
Для моей прогулки не важно — были вы в Риме много раз или приехали впервые: я покажу вам совершенно особенный город, не столько рассказывая о памятниках, сколько помогая вам по-настоящему их увидеть.

Обходя туристические места, вы будете смотреть на Рим глазами Гёте, впитывать эстетику Ренессанса и барокко, любоваться игрой света в потайных окнах и бывшей мастерской скульптора и, как европейцы прошлых эпох, оттачивать вкус.

Не спеша получать знания и каждую минуту, каждый миг — наслаждаться Римом.
195 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Скрытые шедевры Рима
Скрытые шедевры Рима

Что вас ожидает

Погружение в атмосферу других эпох
За время экскурсии вы осознаете, почему Рим называют Вечным городом — ощутите дыхание времени. Зайдетё в ренессансный дворик, где можно выпить кофе, сидя на тех же каменных сидениях, что и монахи в XVI веке, и любуясь через потайное окно фреской Рафаэля. Пройдётесь по полупустым залам небольшого дворца, где и сегодня картины висят так, как их развесил в XVII веке хозяин-кардинал. Заглянете в прекрасную церковь, где бывал Гоголь, чтобы взглянуть на её убранство глазами путешественников той поры. И присядете отдохнуть в бывшей мастерской скульптора Кановы — среди гипсовых слепков разных эпох.

Гран-тур за несколько часов
Свои прогулки по городу я предпочитаю строить в виде увлекательных мини-лекций или мастер-классов. Все истории, факты и курьёзы прошлого объединены основной идеей, лейтмотивом и помогают вам запомнить какую-то интересную информацию, которая пригодится в дальнейшем. Моя задача — показать, чем отличается шедевр от не-шедевра или работа великого мастера от копии, и научить вас самостоятельно их различать. Кстати говоря, это именно то, за чем во времена Гран-тура — большого образовательного путешествия, с конца XVII по XIX век, сюда приезжали европейцы: знакомиться с шедеврами европейского искусства и вырабатывать вкус. Рим для такого — самое подходящее место.

Вольный маршрут
Эту прогулку можно начинать из разных точек и включать в нее разные объекты, оставляя неизменным лишь ракурс. Вот ещё несколько примеров того, что вы сможете увидеть:

  • Два замечательных творения архитектора Донато Браманте, соперника Микеланджело, оказавших огромное влияние на все последующее развитие архитектуры вплоть до наших дней.
  • Потрясающие по силе воздействия полотна Караваджо: мы обсудим, почему его работы казались столь революционными его современникам и чем он отличается от многочисленных последователей, а заодно прогуляемся по узким переулкам до дома, где он написал одну из них.
  • Удивительную ренессансную виллу, расписанную Рафаэлем и его современниками, с одной из первых ложных перспектив в истории искусства.
  • Скрытый во внутреннем дворике шедевр оптической иллюзии — перспективу Борромини,главного архитектора XVII века.

Известное по-новому
Если мы включим в экскурсию знаменитые памятники, я постараюсь сделать так, чтобы вы посмотрели на них по-новому. Так, глядя на Капитолийскую волчицу, вы будете искать различия в её средневековой бронзовой фигуре и добавленным позже ренессансным близнецам — обсудим эстетику Возрождения. А на площади Навона, перед знаменитым Фонтаном 4 рек, разрушим миф о барокко как о «вычурном, пышном стиле».

Организационные детали

Если у вас есть конкретные пожелания по маршруту, пожалуйста, сообщите мне о них при бронировании.

Скрытые шедевры Рима
Скрытые шедевры Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марита
Марита
По профессии я историк культуры. Защитив диссертацию во Флоренции и проработав несколько лет редактором раздела «Путешествия и культура» в журнале «Вокруг света», я переехала в Рим, где попала в среду искусствоведов и арт-дилеров. Они открыли для меня город крошечных церквей с великими шедеврами, неприметных подворотен с ренессансными саркофагами, уютных кафе и очаровательных безлюдных переулков. А я, в свою очередь, буду рада показать его вам.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 ноября 2019
Марита - очень позитивный человек) Мы провели замечательные 3 часа пешей экскурсии. Даже наш неугомонный сын был полностью вовлечён в процесс познания.
29 октября 2019
Это было мое первое знакомство с Римом и я очень благодарна Марите за чудесную экскурсию: фактически я увидела город ее глазами. Много исторических фактов, интересный маршрут, полезные рекомендации! Очень рекомендую всем!
31 марта 2019
Марита прекрасно подготовленный искусствовед, которая замечательно открывает Рим и ты начинаешь любит его так же как любит его Марита.
26 марта 2019
Марита очень глубокий и интересный экскурсовод, может увлекательно рассказывать и взрослым и детям. Мы прошлись по местам, куда не всегда доходят туристы и увидели Рим по новому. Три часа пролетели как один миг. Спасибо большое!
4 марта 2019
Для того, чтобы хотя бы вскользь познакомиться с самыми знаковыми римскими сокровищами, не хватит и месяца, а что уж делать тем, кто вырывается туда на несколько дней! Мы бывали в Риме и раньше, многое видели, но день, проведенный с Маритой, открыл совершенно новые для нас, спрятанные от глаз не слишком любопытных туристов шедевры, помог увидеть не просто отдельные произведения искусства, но дал почувствовать динамику развития и взаимопроникновения разных направлений, стилей, творческих концепций великих итальянских мастеров. Это была замечательная экскурсия, проведенная настоящим профессионалом. Самые высокие рекомендации!
28 января 2019
Если вас хотя бы два человека, это прямо офигенный вариант быстро познакомиться с городом и заодно пробежаться по странным штукам Рима. Марита очень жизнерадостная и интересно рассказывает.
18 октября 2018
Уважаемые друзья. Скрытые шедевры Рима с гидом Маритой- идеальная экскурсия для пытливых умов и просто умеющих слушать, для ценителей прекрасного и просто для тех, кто привык смотреть на жизнь раскрытыми глазами. Посвятите своё время в Риме ему самому, этому прекрасному городу, с его великими сокровищами. Превосходно. Спасибо, Марита! Анна

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