7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Погружение в атмосферу других эпох

За время экскурсии вы осознаете, почему Рим называют Вечным городом — ощутите дыхание времени. Зайдетё в ренессансный дворик, где можно выпить кофе, сидя на тех же каменных сидениях, что и монахи в XVI веке, и любуясь через потайное окно фреской Рафаэля. Пройдётесь по полупустым залам небольшого дворца, где и сегодня картины висят так, как их развесил в XVII веке хозяин-кардинал. Заглянете в прекрасную церковь, где бывал Гоголь, чтобы взглянуть на её убранство глазами путешественников той поры. И присядете отдохнуть в бывшей мастерской скульптора Кановы — среди гипсовых слепков разных эпох.

Гран-тур за несколько часов

Свои прогулки по городу я предпочитаю строить в виде увлекательных мини-лекций или мастер-классов. Все истории, факты и курьёзы прошлого объединены основной идеей, лейтмотивом и помогают вам запомнить какую-то интересную информацию, которая пригодится в дальнейшем. Моя задача — показать, чем отличается шедевр от не-шедевра или работа великого мастера от копии, и научить вас самостоятельно их различать. Кстати говоря, это именно то, за чем во времена Гран-тура — большого образовательного путешествия, с конца XVII по XIX век, сюда приезжали европейцы: знакомиться с шедеврами европейского искусства и вырабатывать вкус. Рим для такого — самое подходящее место.

Вольный маршрут

Эту прогулку можно начинать из разных точек и включать в нее разные объекты, оставляя неизменным лишь ракурс. Вот ещё несколько примеров того, что вы сможете увидеть:

Два замечательных творения архитектора Донато Браманте, соперника Микеланджело, оказавших огромное влияние на все последующее развитие архитектуры вплоть до наших дней.

Потрясающие по силе воздействия полотна Караваджо: мы обсудим, почему его работы казались столь революционными его современникам и чем он отличается от многочисленных последователей, а заодно прогуляемся по узким переулкам до дома, где он написал одну из них.

Удивительную ренессансную виллу, расписанную Рафаэлем и его современниками, с одной из первых ложных перспектив в истории искусства.

Скрытый во внутреннем дворике шедевр оптической иллюзии — перспективу Борромини,главного архитектора XVII века.

Известное по-новому

Если мы включим в экскурсию знаменитые памятники, я постараюсь сделать так, чтобы вы посмотрели на них по-новому. Так, глядя на Капитолийскую волчицу, вы будете искать различия в её средневековой бронзовой фигуре и добавленным позже ренессансным близнецам — обсудим эстетику Возрождения. А на площади Навона, перед знаменитым Фонтаном 4 рек, разрушим миф о барокко как о «вычурном, пышном стиле».